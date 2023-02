Mountainbikerin kommt bei Schnee und Dunkelheit nicht mehr weiter - Bergwacht muss ausrücken

Von: Elena Siegl

Die Bergwacht Steingaden-Peiting half einer Mountainbikerin zurück ins Tal. © Bergwacht Steingaden-Peiting

Die Bergwacht Steingaden-Peiting brachte am Wochenende einer Mountainbikerin zurück ins Tal. Sie war wegen Dunkelheit und Schnee in den Bergen nicht mehr weitergekommen.

Steingaden/Halblech - Gegen 19 Uhr am Sonntag, 12. Februar, wurde die Bergwacht Steingaden-Peiting zu einem Einsatz im Kenzengebiet, im Bereich der Wasserscheidhütte, alarmiert. Eine 25-jährige Frau war zusammen mit ihrem Hund und ihrem Mountainbike auf der sogenannten Wasserscheidrunde um die Trauchberge unterwegs, berichtet die Bergwacht.

Auf Grund der einbrechenden Dunkelheit und den winterlichen Verhältnissen sei im Bereich der Wasserscheidhütte für die Mountainbikerin schließlich aber kein weiterkommen mehr möglich gewesen. Die Bergwacht Steingaden-Peiting rückte infolgedessen mit dem Bergrettungsfahrzeug und zwei Schneefahrzeugen aus, um die junge Frau samt Fahrrad und Hund wieder sicher zurück ins Tal zu bringen.

Bergwacht warnt, winterliche Verhältnisse bei Tourenplanung zu berücksichtigen

Die Bergwacht Steingaden-Peiting bittet anlässlich dieses Einsatzes darum, aktuell die winterlichen Verhältnisse in den Bergen bei der Tourenplanung zu berücksichtigen. Auch wenn im Flachland kein Schnee mehr liegt, herrscht in den Bergen immer noch Winter, so die eindringliche Warnung der Rettungskräfte.

