Maler, Fotograf und Buchhersteller: Bernhard Jott Keller öffnete sein Atelier in Steingaden

Seit 40 Jahren ist Bernhard Jott Keller auf dem Moarhof zuhause. © Sabine Näher

Im Rahmen der Aktion „Offene Ateliers im Allgäu: Quellen der Kunst“ zeigt der Steingadener Bernhard Jott Keller seine Werke. Er ist Maler, Fotograf und Buchhersteller.

Steingaden – Postalisch gehört die Adresse zu Steingaden. Doch wenn man das Ortsschild passiert hat, fährt man noch gut acht Kilometer durch Feld, Wald und Wiese, bis man das Atelier von Bernhard Jott Keller erreicht. Im Rahmen der Aktion „Offene Ateliers im Allgäu: Quellen der Kunst“ lud er am Wochenende zu sich ein.

Ringsum Natur, soweit das Auge reicht. Nur ein paar Häuser stehen einsam in der ländlichen Idylle. Wie hat es Keller, der zunächst Lehramt an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität studierte und darauf ein Zweitstudium an der Akademie der Bildenden Künste in München absolvierte, gerade hierher verschlagen? „Ich habe mit meiner Familie zunächst in Buch am Ammersee gelebt“, erzählt er. „Aber wir suchten etwas Größeres. Gerne weiter weg, dafür aber mehr Platz.“

Eine bekannte Problematik, die bei einem freischaffenden Künstler noch dadurch verschärft wird, dass er nicht nur Wohn-, sondern auch Arbeitsraum braucht – und über keine feste Einnahmen verfügt. Vom Allgäu, wo Keller in Lindenberg geboren und aufgewachsen ist, bis ins Chiemgau suchte die kleine Familie nach einer neuen Bleibe. „Aber entweder hat uns das Haus gefallen, aber die Lage nicht, oder umgekehrt.“ Eine Maklerin brachte sie schließlich an diesen Ort, wo sofort alles passte: „Das Haus ist toll, nach Süden orientiert, bietet Bergblick und es gibt einen See in der Nähe. Was will man mehr?“

Ein Maler, der Bücher macht?

So lebt Keller hier seit den Achtziger Jahren als Maler, Fotograf und Buchhersteller, wie er selbst es formuliert. Ein Maler, der Bücher macht? „Mein erstes Buch ist noch am Ammersee entstanden“, erzählt der vielseitige Künstler. „Tagebuch aus der Enge“ hat er es betitelt. In einer Art Bilder-Tagebuch hat er das Familienleben auf engstem Raum geschildert. „Es war ein ganz einfaches Buch, geklebt und auf Karton gedruckt. Aber es war der Auslöser, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.“ Denn so ein Buch, das Bilder abdruckt, habe bleibenden Wert. „Das hat mich fasziniert.“

Erst macht Keller Bücher über seine eigenen Werke, doch dann wird er zunehmend von Kollegen angesprochen, die ihn bitten, auch für sie tätig zu werden. „So bin ich in die Buchherstellung hinein gewachsen.“ Seine Kunstbücher seien aber keine Ausstellungskataloge, sondern eher Bilder-Bücher, die völlig unabhängig von einer Ausstellung funktionieren können müssen. „Dass ich Bücher mache, sehe ich auch als Gegenbewegung zur zunehmenden Digitalisierung. Ein Buch bleibt etwas Analoges, das man in die Hand nehmen und anfassen kann.“

Kunstprojekt auf WhatsApp

Daraus zu schließen, dass sich Keller den digitalen Medien verschlösse, wäre allerdings ein Irrtum: Seit fast drei Jahren verfolgt er ein Projekt auf WhatsApp, das er „Genau g’schaut“ benannt hat. „Dass man hier ein Bild mit einem Text für 24 Stunden hochladen kann, hat mich gereizt. So entstehen Blitzlichter und Momentaufnahmen, eine Bild-Botschaft.“ Die durchaus ihre Adressaten findet, denn es entwickelt sich immer wieder eine rege Kommunikation mit den anderen Nutzern. „Und ich selbst bin dabei durch eine Seh-Schule gegangen: Mein Sehen war noch nie so scharf wie heute“, bilanziert Keller.

Schattenfotografie gehört zu den Werken in den offenen Ateliers. © Sabine Näher

Aus den vielen Bildern, die er beim „Offenen Atelier“ präsentiert, stellt er drei exemplarisch näher vor. „Das ist eine Schattenfotografie, ein Foto, das ich aus dem 3. Stock aufgenommen habe, ein Blick nach draußen, der zeigt, wie ein Mensch eine Treppe herunter geht.“ Keller hat das Foto bearbeitet und eine Textzeile hinein gesetzt. Diese Arbeitsweise der Verfremdung durch fotografische Montage schätzt er sehr.

Dann zeigt er auf eine Reihe mit dem Titel „Das Kreuz mit dem Kreuz“: Zeichnungen mit weißem Stift auf schwarzem Hintergrund erinnern an Röntgenaufnahmen von Wirbelsäulen. „Der Auslöser für diese Reihe war die Tatsache, dass heute immer mehr Menschen Probleme mit dem Rücken haben.“

Wieder ganz andere Kunst bietet der kleine Raum nebenan: Bilder mit leuchtenden Farben ziehen den Blick auf sich. „Turbulenz außerhalb der Gehäuse“ hat Keller das Größte benannt: Aus abstrakten roten Gehäusen wachsen Gebilde in Grün-Gelb-Blau-Tönen in den Himmel. „Das ist quasi aus mir heraus gebrochen, wie eine Explosion“, erklärt Keller.

Sabine Näher

