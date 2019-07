Aktionstag in blühenden Oasen bietet den Gästen Erholung pur

Naturnah gestaltete Privatgärten waren jetzt beim vierten Aktionstag des Vereins „Gartenwinkel Pfaffenwinkel“ in Steingaden zu bewundern.

Steingaden – Es sind allesamt blühende Oasen und Orte der Erholung, Bildung, Ökologie und Kultur: So auch der 1200 Quadratmeter große Garten von Elisabeth und Werner Böglmüller in Steingaden. „Wir haben den Garten gemeinsam gestaltet, auch wenn es manchmal Reibungen gegeben hat,“ meint Elisabeth Böglmüller und fügt an, „am Ende waren wir uns dann doch immer wieder einig“.

Seit 30 Jahren können die beiden Steingadener das Wachsen und Gedeihen in ihrem Garten beobachten. So wurde die ehemalige Spielwiese ihrer Kinder abgegrenzt und zu unterschiedlichen Räumen umgestaltet: Zum einen zu einem Bauerngarten mit Blumen und Gemüse, zum anderen einem Pavillon mit Brunnen und mit einer Verbindung rüber zum Wohnhaus, Dornröschenbrunnen mit dem Froschkönig und direkt an der Terrasse der Seerosenteich. Pflanzen und Kleintiere haben darin ihren Lebensraum gefunden.

Die beiden Hobbygärtner sind sich darin einig: „Man hat immer wieder eine andere Perspektive in unserm Garten.“ An dem sie sich „einfach nicht satt sehen können“.

Unglaubliche Blumenfülle in „Leimbachs kleiner Gartenwelt“

Ein Paradies hat auch Roberta Leimbach mit „Leimbachs kleiner Gartenwelt“ geschaffen: Auf 1000 Quadratmeter Grund sind im Laufe der vergangenen 20 Jahren Sitzplätze sowie verschiedene Gartenzimmer mit einer schier unglaublichen Blumenfülle und Themenbreite geschaffen worden. Aus dem ursprünglichen Kartoffelbeet wurde ein Rosenbeet, zudem gibt es allerlei Beeren, drei Apfelbäume und Beete mit herrlich duftenden „Rambler Rosen.“ Verschiedene Wege bieten immer neue Blickwinkel in diese Gartenwelt. „Die machen den Garten größer, als er ist“, sagt Roberta Leimbach. Sie ist auch die Vorsitzende des Steingadener Obst- und Gartenbauvereines.

Mit eingebunden in „Leimbachs kleine Gartenwelt“ war auch die Malerin Ursula Feichtmair: „Der Garten hier bietet sich als Kulisse für meine Bilder an“, sagt die Böbinger Künstlerin. Sie habe zu dieser Ausstellung Bilder aus ihrem Fundus mitgenommen, die zu diesem Garten passen. Und das waren etliche.

Blumenbeete mit großem Sachverstand angelegt

Zu einem Rundgang hat am vergangenen Sonntag auch der neu gestaltete Klostergarten St. Johannes eingeladen: Zu den Besuchern gehörten beispielsweise Konstanze und Ursula Maier aus Augsburg: Sie waren begeistert von der Fülle der Blumenbeete, die mit großem Sachverstand angelegt worden seien. Begeistert waren Mutter und Tochter auch von dem Apotheker-Garten, dessen Vielfalt an Heilkräutern „sehr gut und übersichtlich geordnet ist“. Man habe in diesem Garten das Gefühl, dass sich darin sehr viele Frauen aus dem Ort engagieren.

Im „Gartenwinkel-Pfaffenwinkel“ haben sich seit dem Jahr 2014 viele Einzelprojekte aus dem Bereich Gartenkultur zusammengeschlossen.

