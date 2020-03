Pferd läuft auf Straße - und kracht mit Kleintransporter zusammen

Ein Pferd brach in Steingaden aus und rannte auf die Füssener Straße. Der Fahrer eines Kleintransporters konnte die Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern.

Steingaden - Ein Pferd, das am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr von einer Koppel in Steingaden ausgebrochen war, krachte auf der Füssener Straße mit einem Kleintransporter zusammen. Das Pferd starb nach der Kollision.

Das Tier gehörte einem 72-jährigen Steingadener, der es zusammen mit zwei anderen Pferden auf einer kleinen Koppel hielt, die durch ein Seil von seinem Grundstück abgetrennt ist.

Steingaden: Pferd durchbricht Absperrung und läuft auf Straße

Als der Steingadener am Montag in seine Hofeinfahrt fuhr und sein Fahrzeug auf dem Grundstück parkte, durchbrach eines der Pferde die Absperrung der Koppel und lief durch das noch geöffnete Einfahrtstor auf die Füssener Straße.

Das Pferd rannte in einen Kleintransporter Ford, der in diesem Moment vorbeifuhr. Der 56-jährige Fahrer aus Steingaden konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Aufgrund der heftigen Kollision, verstarb das Pferd noch an der Unfallstelle vor dem Eintreffen des Tierarztes.

Nach Zusammenstoß mit Pferd: Mann erleidet mehrere Schnittwunden

Der Fahrer des Kleintransporters wurde laut Polizeiangaben leicht verletzt, da die Windschutzscheibe des Kleintransporters zerstört wurde und der Mann sich mehrere Schnittverletzungen an der Hand zuzog.

Das Fahrzeug wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Die Polizei Schongau geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden von rund 20 000 Euro aus.

