Zenetti-Café: „Historische Chance ist vertan“

„Eine historische Chance ist vertan“, sagt Steingadens Bürgermeister Xaver Wörle. Das inklusive Café mit Süßwarenmanufaktur und Raum für kulturelle und soziale Begegnungen im Zenettihaus ist endgültig gescheitert. Peter Barbian, Geschäftsführer der Bildungs- und Erholungsstätte Langau, hat als Kooperationspartner abgesagt.

Steingaden – „Ein Projekt lebt davon, dass alle an einem Strang ziehen“, findet Peter Barbian. Seit über zwei Jahren verfolgt er das Projekt, am Marktplatz in Steingaden ein inklusives Café zu installieren.

Da sich so ein Café mit den vorhandenen Rahmenbedingungen eigentlich nur trägt, wenn Fördergelder fließen, hatte er einen Förderantrag bei der „Aktion Mensch“ gestellt. Von den Sachverständigen der „Aktion Mensch“, die eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgenommen haben, gab es am vergangenen Montag das „O.K.“. Das Konzept sei schlüssig, kann funktionieren und ist förderungsfähig, hieß es da.

Kooperationspartner sieht Rückhalt der Gemeinde als nicht mehr gegeben

Dass Barbian jetzt trotzdem einen Rückzieher gemacht hat, lag an der Art und Weise, wie das Projekt öffentlich diskutiert worden ist. Nach der jüngsten Gemeinderatssitzung sah er den Rückhalt der Gemeinde nicht mehr gegeben: Die ganze Diskussion fand er „nicht sehr gelungen“, will aber auch niemandem die Schuld dafür zuschreiben. „Es ist unglücklich gelaufen, und es wurden Namen und Zahlen genannt, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gehören“, meinte er im Nachhinein.

Projekt zweimal im Gemeinderat ausführlich vorgestellt

Zum Vorwurf an Xaver Wörle, den Gemeinderat nicht umfassend informiert zu haben, sagte er: „Ich habe das Projekt zweimal ausführlich im Gemeinderat vorgestellt. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass Herr Wörle etwas für sich behält.“

Mit dem O.K. des Gemeinderats hätte Projekt zügig umgesetzt werden können

Natürlich seien die Dinge bei so einer Sache ständig im Fluss, es gebe immer einmal neue Entwicklungen. Mit dem „O.K.“ des Gemeinderats hätte das Projekt jetzt auch zügig umgesetzt werden können. Nur eben nicht mehr in Steingaden, wo die Bedenken, dass sich die Gemeinde mit den anfallenden Kosten übernimmt, die auf 30 Jahre gerechnet mit etwa 6000 Euro jährlich zu Buche schlagen würden, offenbar sehr groß waren.

Barbian will Idee der Manufaktur nun gegebenenfalls andernorts umsetzen

Peter Barbian will zumindest die Idee der Manufaktur, die schon so weit gediehen ist, weiterentwickeln und gegebenenfalls andernorts umsetzen. „Um so etwas erfolgreich machen zu können, muss Frieden herrschen, und alle müssen davon begeistert sein“, ist sein Credo.

Bürgermeister enttäuscht: „Mein Herzblut hat an der Sache gehangen.“

Sehr enttäuscht zeigt sich Xaver Wörle von der ganzen Geschichte. „Mein Herzblut hat an der Sache gehangen“, betont er und sagt weiter: „Die Langau hat uns die Hand gereicht, und wir haben sie zurückgewiesen.“

Nicht die Langau war der Bittsteller, sondern die Gemeinde

Entgegen anderer Behauptungen stand nämlich nicht die Langau als Bittsteller vor der Rathaustüre, sondern die Gemeinde, die ein belebendes Konzept für den Marktplatz suchte. In langen Verhandlungen hatte Wörle auch die Vermieter der Ladenräume mit ins Boot geholt. „Ich habe alles versucht. Es wäre eine gigantische Sache gewesen“, meint er mit Blick auf Allgäuer Nachbargemeinden, wo ähnliche Projekte erfolgreich laufen.

Auch die Besitzer des Zenettihauses bedauern die Entwicklung

Die Besitzer des Zenettihauses, Gertrud und Anton Zenetti, bedauerten ebenfalls die neuen Entwicklungen. „Wir haben schon mit dem Gemeinderat zusammengesessen“, so Gertrud Zenetti, die nicht nachvollziehen kann, warum einige Gemeinderäte ein Informationsdefizit moniert haben. „Wir hätten uns gefreut, wenn das etwas geworden wäre und haben die Räume für die Gemeinde freigehalten“, sagt sie. Barbian fasst die ganze Angelegenheit so zusammen: „Es war eine Erfahrung.“

URSULA FRÖHLICH

Auch interessant

Nach „Eskalationsstufe drei“ ist der lange Streit ums Riesener Trinkwasser beigelegt.

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau - hier geht es zur Anmeldung.