PV-Anlage gerät in Brand - Rascher Einsatz der Mitarbeiter verhindert Schlimmes

Von: Elke Robert

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach einer Firma war in Brand geraten, einige Module müssen ersetzt werden.

Weil drei Mitarbeiter einer Firma in Steingaden am Dienstagmittag den Brand einer Photovoltaikanlage auf dem Dach rasch entdeckten und bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits mit Feuerlöschern arbeiteten, wurde Schlimmstes verhindert.

Steingaden - „Man hat es schnell erwischt, das hätte ins Auge gehen können“, fasst es Norbert Ernst, stellvertretender Kommandant von Steingaden, einen Tag später zusammen. Durch einen technischen Defekt an einem Anschlusskasten unterhalb der PV-Anlage am Dach wurde offenbar ein Schwelbrand ausgelöst, Dichtfolie und darunterliegende Isolierung brannten in einem Bereich von vier Modulen durch.

Der Schwelbrand musste gestoppt werden

Um den Schwelbrand zu stoppen und sicherzugehen, dass sich keine Glutnester unterm Dach befinden, wurde erst Schaum eingebracht. Dann deckte die Feuerwehr gemeinsam mit einer Fachfirma einen Bereich von 15 bis 20 Quadratmetern ab, abends wurde das Dach dann provisorisch wieder zugemacht.

Drei Feuerwehren vor Ort

Am Einsatzort waren Feuerwehren aus Steingaden, Peiting und Urspring mit rund 50 Einsatzkräften. Weil wegen der starken Rauchentwicklung und möglicher Dämpfe auch Atemschutzgeräteträger gebraucht wurden, waren auch Notarzt und Rettungswagen vor Ort.

Polizei geht von hohem Sachschaden aus

Den Sachschaden am Dach und der Photovoltaikanlage schätzt die Polizei Schongau auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

