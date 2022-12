Steingaden tritt Abwasserverband Lechbruck-Bernbeuren bei – ein „Riesengewinn für alle“

Von: Theresa Kuchler

Die Kläranlage in Lechbruck bereitet bald alle Abwässer aus Steingaden auf. © Archiv/ Oliver Sommer

Der Abwasserverband Lechbruck-Bernbeuren wächst im neuen Jahr offiziell um ein Mitglied: Die Gemeinde Steingaden schließt sich dem Zweckverband ihrer Nachbarn an. Die Bürgermeister der drei Gemeinden sehen in dem Zusammenschluss einen Gewinn für alle.

Bernbeuren/Lechbruck/Steingaden – Schon seit Oktober schickt die Gemeinde Steingaden das Abwasser aus Urspring zu ihren Nachbarn in den Westen. Durch eine Leitung unter dem Lech fließen die Abwässer in die Kläranlage nach Lechbruck, die sie aufbereitet und gesäubert in den Lech abgibt. Ab Mai soll das gesamte Steingadener Abwasser in der Lechbrucker Anlage geklärt werden.

Wie berichtet, hatte sich Steingaden 2018 für einen Beitritt in den bestehenden Abwasserverband Lechbruck-Bernbeuren entschieden. Die eigene Kläranlage war in die Jahre gekommen und hätte aus Kapazitäts- und Modernisierungsgründen neu gebaut werden müssen. Anstelle einen kostspieligen Neubau zu errichten, schloss sich die Gemeinde dem Abwasserverband Lechbruck-Bernbeuren an, der bereits seit Mitte der 1990er-Jahre besteht.

Steingaden will von Synergieeffekten profitieren – Bürgermeister sieht generell Vorteil in Zweckverbänden

Damit will Steingaden von Synergieeffekten – beispielsweise beim Personal – profitieren und Betriebskosten sparen. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Bürgermeister Max Bertl auf Nachfrage unserer Zeitung. Er hat das Projekt von seinem Amtsvorgänger Xaver Wörle übernommen und ist der Meinung, dass kleinere Gemeinden generell davon profitieren, wenn sie an einem Strang ziehen – nicht nur in Sachen Abwasser. Bertl denkt beispielsweise an Bereiche wie die Wasserversorgung, die Bauhöfe oder die Nahwärme, bei denen sich die Synergieeffekte von Zweckverbänden nutzen ließen.

Die Kläranlage in Lechbruck wurde für den Zusammenschluss entsprechend erweitert, beispielsweise wurde ein neues Nachklärbecken gebaut, um das zusätzliche Abwasser reinigen zu können. Immerhin war die Anlage einst für 11 000 Einwohner ausgelegt. Künftig sollen die Kapazitäten für 14 000 Einwohner reichen, wobei ein Puffer von 20 Prozent beibehalten wird.

Froh, das „Kindl“ erfolgreich ans Ziel gebracht zu haben

Die Kosten für den Umbau übernimmt die Gemeinde Steingaden. Wie Martin Köpf von der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Steingaden auf Nachfrage angibt, kostete die Erweiterung der Kläranlage 3,5 Millionen Euro, der Leitungsbau hat mit insgesamt 750 000 Euro zu Buche geschlagen. Die Kosten für ein neues Pumpwerk in Steingaden beliefen sich auf 550 000 Euro.

Wie Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll erklärt, seien die baulichen Maßnahmen soweit abgeschlossen, in der Anlage fehle nur noch die Maschinen- und Elektrotechnik. Moll ist froh, dass das „Kindl“, das er und seine Amtskollegen aus Steingaden und Bernbeuern von ihren Vorgängern übernommen haben, nun erfolgreich zum Ziel gebracht werden konnte.

Neuer Name ab Januar: „Abwasserverband Lechbruck-Bernbeuren-Steingaden“

Auch Bernbeurens Bürgermeister Karl Schleich freut sich über den Zuwachs des Abwasserverbands. „Es ist für alle ein Riesengewinn, dass wir das Abwasser zusammenlegen“, sagte der Rathauschef in der jüngsten Gemeinderatssitzung. An diesem Abend hat die Auerberggemeinde dem Beitritt Steingadens zum Abwasserverband offiziell zugestimmt – eine Formalität, die die Räte in Lechbruck am Dienstag abwickeln wollten. Wenn die Zustimmung beider Gemeinden vorliegt, ist Steingaden ab Januar offizielles Mitglied des Zweckverbands, der dann den neuen Namen „Abwasserverband Lechbruck-Bernbeuren-Steingaden“ trägt.

Um Punkte wie die Betriebs- und Investitionskosten des Verbands oder die Rufbereitschaft der Pumpstationen kümmert sich der Verbandsrat des Abwasserzusammenschlusses. Dieser wird weiterhin aus zehn Personen bestehen, wobei Lechbruck fünf, Bernbeuren zwei und Steingaden drei Verbandsräte stellt.

