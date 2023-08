„Irrsinn“: Landratsamt bemängelt Brandschutz von Waldkindergarten-Tipi

Von: Elena Siegl

Ein Sachverständiger soll das Tipi in Sachen Brandschutz untersuchen. © GEMEINDE STEINGADEN

Ein Tipi im Waldkindergarten sorgt derzeit für Differenzen zwischen dem Landratsamt und der Gemeinde Steingaden.

Steingaden – „Das Landratsamt führt sich auf, da meinst du, du willst ein Atomkraftwerk genehmigen lassen“: Diesen Satz seines Wildsteiger Amtskollegen in Bezug auf einen geplanten Waldkindergarten hat Steingadens Bürgermeister Max Bertl in der Heimatzeitung gelesen. Und er zitiert ihn im Gespräch mit der Redaktion, weil er ihn gut nachvollziehen könne. Auch in Steingaden zittere man nämlich, ob die Pläne für den dortigen Waldkindergarten eingehalten werden können.

Bereits seit dem Jahr 2021 gibt es die Einrichtung in Steingaden. Weil der Bedarf an Betreuungsplätzen stetig steigt, soll zum 1. September eigentlich eine zweite Gruppe eröffnen, schildert Bertl. Bereits im November habe man den Bauantrag gestellt, die Genehmigung stehe allerdings noch aus. Und ohne Baugenehmigung keine Betriebserlaubnis, fasst es Bertl zusammen.

Tipi wurde schon zwei Jahre genutzt

Mit dem Tipi, das im Waldkindergarten steht, gebe es Probleme, so Bertl. Der Brandschutz werde bemängelt. Konkret, dass es keinen zweiten Fluchtweg gebe, schildert der Bürgermeister. Dabei könne man auf allen Seiten des Zelts nach draußen kriechen, sollte das nötig sein. Als „einen Irrsinn“ bezeichnet er die Forderungen des Landratsamtes.

Bizarr finde er sie auch deshalb, weil das Tipi bereits zuvor auf dem Gelände genutzt wurde. Nun solle die Gemeinde einen Sachverständigen beauftragen, der „die Abweichungen rausprüft“, so Bertl. Rund 4000 Euro koste das – rund das Vierfache des Tipis. Die Ergebnisse müssten dann ans Landratsamt geschickt werden, das diese wiederum prüfen werde. All’ das benötigt freilich Zeit. Und Bertl befürchtet, dass der Kindergarten, der „randvoll belegt“ sei, nicht pünktlich öffnen kann. Dabei hätte das Landratsamt die Möglichkeit, das Tipi und damit den Kindergarten einfach zu genehmigen, so Bertl.

Landratsamt betont: Geht „um den Schutz von Kindern“

Im Landratsamt bestätigt man auf Nachfrage, „dass die Genehmigung der Erweiterung des Waldkindergartens Steingaden sich derzeit ausschließlich aufgrund des fehlenden Nachweises in Hinblick auf eine beantragten Abweichung von brandschutzrechtlichen Anforderungen für das Tipi verzögert“. Durch die Erweiterung des Kindergartens lägen die Voraussetzungen eines Sonderbaus vor. Und „im Sonderbau sind aufgrund des gesteigerten Schutzbedarfs erhöhte Anforderungen an den Brandschutz zu stellen“, erklärt Pressesprecherin Erika Breu.

Da das Tipi diesen nicht gerecht werde, bedürfe es eines Nachweises durch einen Sachverständigen, „der das Vorliegen der Sicherheitsanforderungen trotz der Abweichungen von den gesetzlichen Vorschriften bestätigt“.

Das Landratsamt sei stets um konstruktive und lösungsorientierte Ansätze bemüht. „Trotz stets gemeindefreundlicher Lösungen des Landratsamts ist jedoch die Einhaltung von Mindeststandards zu fordern – insbesondere, wenn es hierbei um den Schutz von Kindern geht“, heißt es seitens des Landratsamtes.

Verzicht aufs Waldkindergarten-Tipi?

Die Gemeinde sei allerdings auch darauf hingewiesen worden, „dass auf das Tipi verzichtet werden kann, soweit der finanzielle Aufwand hierfür als zu hoch empfunden wird“. Denn aus fachlicher Sicht sei ein Unterstand in Form eines Bauwagens oder einer Jurte Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Betreuung im Wald – die Kindergartengruppen in Steingaden haben Bauwägen, nicht jedoch ein zusätzliches Tipi. „Letzteres ist ein Zusatzangebot, das jedoch nicht Genehmigungsvoraussetzung für den Betrieb eines Waldkindergartens ist“, so Breu.

Ob die Eröffnung des Kindergartens im September tatsächlich in Gefahr ist, macht das Landratsamt deshalb von der Gemeinde abhängig. „Soweit die Gemeinde den fehlenden Nachweis erbringt oder erklärt, von der Nutzung des Tipis abzusehen, steht einer baldigen Genehmigung nichts entgegen.“

Für Bertl kommt der Abbau des Tipis nicht in Frage. Es habe sich schließlich in den vergangenen zwei Jahren bewährt. Es habe sich an dem Zelt nichts geändert. Außer, dass das Landratsamt den Kindergarten nun anders einstuft.