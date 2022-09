Ein Weltstar in der Wies: Tenor Rolando Villázon begeistert Publikum

Der bekannteTenor Rolando Villázon trat zusammen mit Xavier de Maistre an der Harfe in der Wieskirche auf. © SABINE NÄHER

Das Publikum strömt in Scharen zur Wieskirche. Kein hohes kirchliches Fest ist der Anlass, sondern der Auftritt eines Weltstars: Rolando Villázon.

Steingaden – Bevor Rolando Villázon zu singen anhebt, begrüßt der Tenor in seiner gewohnt lockeren, charmanten Art das Publikum in der Wieskirche. Und gibt unumwunden seiner Begeisterung über den herrlichen Ort, an dem er hier konzertieren darf, Ausdruck. Ein andächtig schweigender Villázon, der verzückt in den (Kirchen-)Himmel schaut – das erleben Konzertbesucher auch nicht alle Tage.

Da es keinen Programmzettel gibt, sagt der Sänger die Werke an und erläutert zugleich, wovon der, wohl den meisten Zuhörern unverständliche, spanische Text handelt. Er habe eine Mischung aus lateinamerikanischen Volks- und Kunstliedern ausgewählt, erläutert der Tenor. „Und das Schöne ist: Man weiß nicht, welches welches ist…“

Mit Liedern Alberto Ginasteras hebt er ab und kann gleich die ganze Bandbreite an Dynamik und Farben, über die seine Stimme verfügt, unter Beweis stellen. Fast unbegleitete Vokalisen bringt „Triste“, eine sanfte, anrührende Klage, „Arroro“ ist ein zärtliches Wiegenleid, mit der entsprechenden Gestik verdeutlicht, „Chacarera“, wild bewegt, bringt Villázons Temperament ins Spiel.

Jeder kleine Liedblock wird gefolgt von einem Stück für Soloharfe, sodass auch de Maistre seine Fertigkeiten ins rechte Licht rücken kann. Und während diese zwischengeschalteten Instrumentalnummern, während derer die Sänger hinter der Bühne gerne einen Schluck Wasser zu sich nehmen, oft nur als eine Art „Wartemusik“ erscheinen, gelingt es dem Harfenisten, den Zuhörern heftigen Beifall zu entlocken.

Rolando Villázons Lieblingslied über Dichterin erklingt in der Wieskirche

Die folgenden drei Lieder Carlos Guastavinos sagt Villázon wie folgt an: Es gehe um das Leben der Blumen, ihr Kommen und Gehen, und um die Botschaft, für die Freiheit zu kämpfen. „Ich widme sie den Leuten, die heute kämpfen, zum Beispiel in der Ukraine.“ Das mittlere Lied handle von einer Taube, die „immer Fehler“ mache - und eine „erotisch-romantische Botschaft“ überbringe. Wie das nun alles zusammen hängen mag, erschließt sich den Zuhörern nicht unbedingt. Aber die Musik überzeugt, schlägt einen großen, romantischen Ton an, bringt leidenschaftliche Ausstrahlung und schließlich zarte Melancholie.

Ein kubanisches Lied mit leicht verschwurbeltem Text („Der Wind trägt meine Küsse in dein Gesicht“) bringt ein breites Legato, die aufbegehrende Klage einer verlassenen Frau gibt Gelegenheit, die Stimme einmal voll auszufahren, und eine Serenata aus Kolumbien beschließt den ersten Konzertteil mit tenoralem Pathos, das vorhersehbar heftigen Applaus evoziert.

Nach der Pause ist unter anderem Villázons Lieblingslied zu hören, das den Liebestod einer Dichterin mit poetischen Worten beschreibt und den Tenor zu einem ausdrucksvoll melancholischen Klagelied animiert. Das „Traurige Herz“ von Alberto Nepomuceno bringt elegischen Gesang, von zarten Harfenklängen umschmeichelt.

Rolando Villázon: „Das ist das letzte Mal. Und dann Bier trinken. Oder Tequila?“

Lieder aus Kuba und Argentinien folgen, ersteres eine poetische Erzählung („Die Blumen möchten dich nicht sehen, weil du so schön bist), zweiteres ein Tango, der gleichwohl nicht vom Rhythmus, sondern der Melodik dominiert wird. Den tänzerisch-rhythmischen Schwung lässt de Maistre dann mit dem Harfensolo „Tico-Tico“ folgen. Lieder aus seiner „kleinen Heimat Mexiko“, die große sei Lateinamerika, hat der Sänger für den Schluss aufgespart. Zwei Folksongs, der erste eine gefühlvolle Kantilene, die zwischen leidenschaftlichen Ausbrüchen mit zarten, leisen Tönen spielt, der zweite mit unbändiger, ansteckender Vitalität.

Für den jubelnden Beifall gibt es in der Wieskirche insgesamt drei Zugaben. Die dritte sagt Villázon so an: „Das ist das letzte Mal. Und dann Bier trinken. Oder Tequila?“ Der Abend schließt mit standing ovations.

Sabine Näher

