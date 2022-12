Steingadener Weihnachtshaus leuchtet auf 1300 Quadratmetern

Von: Rafael Sala

Tausende von Lichter in den verschiedenen Weihnachts-Figuren leuchten in diesem Vorgarten an der Lechbrucker Straße in Steingaden – sehr zur Freude von Passanten und vorbeikommenden Autofahrern. © Sala

Wer derzeit mit dem Auto auf der Lechbrucker Straße in Steingaden in der Dunkelheit unterwegs ist, dem bietet sich auf der Höhe „Am Sandgraben“ ein schöner Anblick: Gefühlt unzählige Lichter blinken dort auf einer Fläche von rund 1300 Quadratmetern. Ein echtes Weihnachtshaus sozusagen.

Steingaden – Das Areal: der Garten vor dem Haus, auf dem aufgeblasene Kunststoff-Figuren unterschiedlichster Art stehen, Weihnachtsmänner, ein Schlittenzug, ein Bischof, der Nikolaus, Zwerge, Kobolde und andere Installationen, die lustig am Zaun, um einen kleinen Whirlpool herum oder am Hauseingang stehen. Sie alle sind hell beleuchtet und ergeben mit dem Anwesen zusammen das „Weihnachtshaus“.

Was sie zu diesem nicht unaufwändigen Projekt bewogen hat? „Einfach die Freude an Weihnachten und an den Lichtern, das ist und war schon immer mein Hobby“, schildert die Steingadenerin.

Die Besitzer des Weihnachtshauses: Von links Willy und Ulrike Manz mit Jaqueline Weiß. © Sala

Wer gerade vorbei fährt und die glitzernde Pracht näher bestaunen möchte, für den steht ein Parkplatz unmittelbar vor dem Haus bereit. Schon viele seien ausgestiegen oder signalisierten ihre Begeisterung kurz mit Blinken des Fernlichts, sagt die verheiratete Mutter einer Tochter weiter. Für die Kleinen gibt es ein Extraschmankerl: ein Tütchen mit Plätzchen und Süßigkeiten.

Strom aus der eigenen PV-Anlage

Der Strom für den Betrieb des Steingadener „Weihnachtshauses“ stammt übrigens zu 99 Prozent aus der hauseigenen Photovoltaikanlage, zu 99 Prozent werde der Verbrauch darüber abgedeckt, schildert ihr Mann Willy Manz, der dem Hobby seiner Frau nicht weniger abgewinnen kann.

Ebenso wie Tochter Jaqueline, die es liebt, den Anblick der funkelnden Welt vom Whirlpool aus zu beobachten, in dem sie gerade liegt und ihrer Mutter zuwinkt.

