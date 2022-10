Es hat „gematcht“: Steingadens Bürgermeister Max Bertl heiratet neun Monate nach dem ersten Date

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Na, wenn das mal kein „Match“ ist: Bei Steingadens Bürgermeister Max Bertl und seiner Barbara hat’s gefunkt. Nur neun Monate nach ihrem ersten (Online)-Date haben sie sich jetzt auf dem Steingadener Kreuzberg das Ja-Wort gegeben. Im Hintergrund zu sehen ist die Silhouette von Steingaden. © Böglmüller

Verliebt, verlobt, verheiratet: Steingadens Bürgermeister Max Bertl hat seiner Barbara auf dem Kreuzberg das Ja-Wort gegeben. Die beiden sind vor einem Dreivierteljahr zusammen gekommen.

Steingaden – Na, wenn das mal kein „Match“ ist: Steingadens Bürgermeister Max Bertl (29) hat „Ja“ gesagt. Und zwar zu seiner Barbara (28). Die Blitz-Hochzeit nach nur einem Dreivierteljahr war eigentlich ein streng gehütetes Geheimnis in Steingaden. Weil der Hochzeiter allerdings nun mal der Bürgermeister ist, hat das mit der Geheimhaltung nicht ganz so gut geklappt: Auf dem Vorplatz der Kreuzkirche auf dem Kreuzberg tummelten sich schließlich mit Feuerwehr, Blaskapelle, Böllerschützen, Verwaltung und Kindergarten an die 130 Gratulanten. Was für ein Fest!

Und auch: Was für eine Überraschung! Schließlich hat es bei Steingadens Bürgermeister Max Bertl vor noch gar nicht so langer Zeit gefunkt. Erst im Januar dieses Jahres hatte er seine Barbara zum ersten Mal getroffen. Liebe also auf den ersten Blick? „Es hat Vollgas eingeschlagen“, erinnert er sich noch genau an diesen besagten 27. Januar. „Es ist voll schnell gegangen. Aber wenn’s passt, dann passt’s“, bestätigt seine Angetraute, die jetzt Barbara Huber-Bertl heißt.

Kennengelernt auf Tinder, verlobt in Straßburg

Kennengelernt haben sich die beiden – wie so viele in der Corona-Krise – im Internet, auf der Plattform „Tinder“. Barbara Huber-Bertl stammt aus Bad Aibling, arbeitet in Garmisch und wird bald nach Steingaden ziehen. Verlobt haben sich die beiden in Straßburg, dort lebt der Bruder der Bürgermeister-Gattin.

Seiner Barbara hat Max Bertl dort den Verlobungsring gekauft – und dann auch gleich in der Fußgängerzone einen Antrag gemacht. Welche Frau kann da schon Nein sagen? Barbara sagte freilich Ja – und es gab tosenden Applaus von den Passanten.

Dass sie schon neun Monate nach dem ersten Date den Schritt aufs Standesamt wagen: Das mag vielleicht Außenstehende überraschen, „Insider“ allerdings nicht. Seine Mutter, so erzählt Bertl, habe, als die frohe Kunde sie erreichte, nur kurz gesagt: „Das hab’ ich mir schon gedacht.“ Den Segen hätte es von ihr schon nach dem ersten Zusammentreffen mit Bertls Herzens-Dame gegeben.

Hochzeit auf dem Kreuzberg: Zweiter Bürgermeister Leo Eicher hat das Paar getraut

Auch bei Bertls Freunden: wenig Überraschung. „Wir haben wirklich gar keinen Gegenwind bekommen, obwohl wir schon darauf gewartet haben“, so Bertl. Für ihn ist seine Barbara „der absolute Jackpot“. Hier scheint Amor mit seinem Pfeil wirklich gut gezielt zu haben.

Das wohlgehütete Geheimnis der standesamtlichen Trauung: Es ist wenige Tage vor der Hochzeit wie ein Lauffeuer durch den Ort gegangen. 120 bis 130 Steingadener warteten dann festlich gewandet vor der Kreuzkirche auf das frisch getraute Paar. Bertl stand diesmal erstmals auf der anderen Seite. Eigentlich ist es er, der die Paare hier oben auf dem Kreuzberg oder im Standesamt Steingaden traut. Diese Ehre wurde am vergangenen Samstag dem zweiten Bürgermeister, Leo Eicher, zuteil.

Bertl postet: „So ein Glück hätte ich nicht für möglich gehalten“

Gefeiert wurde im engsten Freundes- und Familienkreis im Gasthof Drei Mohren in Urspring. Nach einer kleinen Pause für das frisch getraute Paar, wurde am Abend an einer Jagdhütte am Lech am Lagerfeuer mit Freunden weitergefeiert.

„So ein Glück hätte ich nicht für möglich gehalten. Genauso verrückt und lebensfroh, will ich mein restliches Leben mit dir verbringen“, postet Bertl am Tag nach der Hochzeit mit einem Hochzeitsbild im Internet auf Facebook und Instagram. Die Bilder zeigen: Bertl ist derzeit wohl einer der glücklichsten Bürgermeister Deutschlands.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.