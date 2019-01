Asylbewerber versorgte Minderjährige mit Rauschgift

Ein junger Asylbewerber aus Syrien, der in der Gemeinschaftsunterkunft in Steingaden wohnt, hat seit Sommer 2018 einen schwungvollen Drogenhandel betrieben und Rauschgift an Minderjährige verkauft.

Steingaden/Lechbruck – Durch Hinweise aus der Bevölkerung ist es der Polizei jetzt gelungen, den Dealer ausfindig zu machen. Inzwischen sitzt er in der Justizvollzugsanstalt in Kempten in Untersuchungshaft. Das Vorgehen des Syrers, dessen Alter mit 21 Jahren angegeben wurde, ist umso verwerflicher, weil er das Marihuana an Minderjährige abgegeben hat. Es waren überwiegend Kids aus Lechbruck, die mit Rauschgift versorgt wurden. In dem Flößerdorf hatte der Asylbewerber seine schmutzigen Drogengeschäfte abgewickelt.

Ob er auch in Steingaden Marihuana ausgab, ist bisher nicht bekannt. Am Sonntagabend vollzogen Beamte der Polizei Füssen einen bestehenden Haftbefehl gegen den 21-jährigen Syrer, der in der Gemeinschaftsunterkunft in Steingaden angetroffen wurde. Der Dealer ließ sich in seinem Zimmer widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte die Füssener Polizei noch eine geringe Menge Marihuana vorfinden. Woher der junge Syrer das Rauschgift bezogen hatte und wer seine Hinmänner sind, darüber machte die Polizei keine Angaben.

Der Mann wurde bereits zu Beginn der Woche dem Richter am Amtsgericht Kempten vorgeführt. Dabei wurde der Haftbefehl bestätigt. In der Justizvollzugsanstalt in Kempten kann der Dealer jetzt über seine Schandtaten nachdenken.

Michael Gretschmann

Rubriklistenbild: © dpa