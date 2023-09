Tag des offenen Denkmals: Vorhang auf im alten Theatersaal in Steingaden

Ein wahres Kleinod verbirgt sich hinter der Fassade des Komödien- und Gartenhauses in Steingaden. © Diana Meltretter

Passend zum Motto „Talent Monument“ öffnete am Tag des offenen Denkmals der Eigentümer Alexander Mikutta die Tür des Komödien- und Gartenhauses des ehemaligen Prämonstratenserstifts Steingaden.

Steingaden – Seit 2008, als der Gymnasiallehrer und seine Frau, die Bildhauerin Anna Mikutta, das Haus erworben haben, begleitet die lange Geschichte des historischen Anwesens die Familie. Mit ein bisschen „Mut und Naivität“, wie er selbst sagt, vor allem aber viel Liebe, Geschick und Ausdauer haben sie es Schritt für Schritt renoviert.

15 Jahre später steht der Hausherr stolz im Theatersaal aus der Rokokozeit, der wohl einst von keinem geringeren als dem Wessobrunner Meister Johann Baptist Zimmermann ausgeschmückt wurde. Während in einem Teil des Raumes der Stuck noch in seiner Ursprungsform zu sehen ist, kann er im zweiten Teil nach der kompletten Restaurierung in zarten Farben als wahrer Schatz bewundert werden.

Die Stuckdecke fasziniert nicht nur die Eigentümer, auch die Besucher waren begeistert. © Diana Meltretter

Auffallend ist, dass sich an der Decke – trotz des kirchlichen Besitzes – wenig Sakrales findet, sondern von den Prämonstratensern für den Festsaal vielmehr weltliche Abbildungen ausgewählt wurden, was sie in Mikuttas Augen „sehr sympatisch“ macht. An dieser Stelle sei auch eines seiner Lieblingsmotive genannt, ein kleiner Affe mit einem Spiegel. Unterstützt wurde die Wiederherstellung von der Denkmalpflege und Bauer’schen Barockstiftung.

Über das Gebäude berichtete bereits das Bayerische Fernsehen

Erst vor knapp drei Wochen wurden hier im zweiten Obergeschoss des Hauses die letzten Arbeiten der Stuckateure abgeschlossen und so konnte das Schmuckstück nun am vergangenen Sonntag erstmals in strahlendem Glanz dem interessierten Publikum gezeigt werden. Zu Beginn hatte die Familie Mikutta tatsächlich zunächst vorübergehend hier oben gewohnt, während die Räume unten als Wohnungen – auch für die beiden heranwachsenden Kinder – hergerichtet wurden.

Neben ihrem eigenen Know-How wurden sie vor allem vom Schwiegervater tatkräftig unterstützt, der zum Abschluss des Projekts mit der Familie seinen 80. Geburtstag in dem Saal feiern durfte. In Zukunft soll dieser – den Förderbedingungen entsprechend – regelmäßig von der Öffentlichkeit in Augenschein genommen werden können, beispielsweise bei Lesungen, kleinen Konzerten oder Kunstausstellungen.

Zum Tag des offenen Denkmals waren nicht nur neugierige Einheimische gekommen, sondern auch Gäste aus anderen bayerischen Landkreisen, die das Gebäude gezielt ausgewählt hatten, nachdem bereits vor einiger Zeit darüber im Bayerischen Fernsehen berichtet worden war.