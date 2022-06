Ukraine-Hilfen im Landkreis Weilheim-Schongau schlagen Alarm wegen fehlender Spenden

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Das Team der Ukraine-Hilfe Oberland mit vielen Helfern, rechts oben Mitgründer Matthias Ländle aus Peißenberg. © Ukraine-Hilfe Oberland

Die Ärmsten der Armen im Krieg in der Ukraine sind jetzt gleich doppelt betroffen vom Leid des Krieges und einer pandemiebedingt wankenden Weltwirtschaft: Aufgrund der aktuellen Krisen-Lage sinkt die Spendenbereitschaft, die Ukraine-Hilfen schlagen Alarm.

Landkreis – Lange haben sie still im Hintergrund organisiert, sind bis an ihre persönlichen Grenzen gegangen und haben dabei völlig abseits einer großen Bühne des Ruhmes schier Unmögliches auf die Beine gestellt: Die Organisatoren der Ukraine-Hilfen im Landkreis. Dass sie jetzt die Öffentlichkeit für ihre ungebrochene Hilfsbereitschaft suchen, hat einen traurigen Hintergrund.

Aufgrund der sich zuspitzenden Wirtschaftslage weltweit und einer Inflations-Explosion gehen immer weniger dringend benötigte Spenden bei den Hilfsorganisationen ein. Für die Menschen vor Ort, die nur mit den Hilfsgütern diesen Krieg überleben können, ist das eine Katastrophe.

Schon acht Mal ins Kriegsgebiet gefahren

Matthias Ländle aus Peißenberg hat gemeinsam mit Alina Lindemann (Marnbach/Weilheim), dem Sanitätshaus Erdmann (Penzberg) und dem Kfz-Sachverständigen Hein (Farchant) die Ukrainehilfe Oberland aus dem Boden gestampft. Bislang, erzählt er, hätte man die Wege in die Öffentlichkeit gescheut, alles so klein und privat wie möglich gehalten. „Aber es bleibt uns jetzt keine andere Wahl, wir merken deutlich, dass die Spendenbereitschaft nachlässt“, so Ländle.

Gitterbett an Gitterbett steht im Waisenhaus in Mukatschewe – auch dort kommt Hilfe aus dem Landkreis an. © Ukraine-Hilfe Oberland

Mindestens alle zwei Wochen – bislang insgesamt acht Mal – sind die vier Oberland-Helfer mit Freiwilligen erst nach Polen, dann in die Ukraine selbst gefahren, um Hilfsgüter zu liefern. „Aber mittlerweile nimmt es ab, am vergangenen Wochenende sind wir nur mit vier bis fünf Umzugskartons gefahren.“ Vorher, als noch mehr Geldspenden eingegangen waren, hat die Ukrainehilfe-Oberland gezielt helfen können: Mit den Geldspenden wurden die Produkte gekauft, die vor Ort am dringendsten benötigt werden – aktuell sind das Lebensmittel und Medikamente, aber auch medizinische Geräte für Krankenhäuser.

„Es haben sich immer neue Türen für uns geöffnet.“ Denn auch wenn viele Spender denken, mit Sachspenden sei am meisten geholfen, so ist es tatsächlich jeder Euro, der zählt: „Wir bekommen bei einigen Firmen Ware zum Einkaufspreis auf Paletten.“ Heißt: Mit Geldspenden kann die Organisation doppelt so viele Hilfsgüter erwerben als ein Bürger im Supermarkt für die Spende zahlt.

Sebastian von Eltz aus Steingaden ist Mitgründer von „deine Ukraine-Hilfe“. © Deine Ukraine-Hilfe

Jetzt, wo die Regionen in der Ukraine, die es am schlimmsten getroffen hat, der Hunger quält, ist das Ausbleiben der Spendengelder fatal: „Wir können nicht in vier Wochen Lebensmittel einkaufen, wir brauchen sie jetzt“, verdeutlicht Ländle. Ein privater Bürger ist deshalb mit einem großen fünfstelligen Betrag in Vorleistung gegangen, damit weiter eingekauft werden kann, um das Leid und den Hunger zumindest punktuell einzudämmen. Wie viel von seinem Geld der großzügige Unbekannte wiederbekommt, kann derzeit keiner sagen.

Firmen aus dem ganzen Landkreis spenden ihre Fahrzeuge, teilweise auch Sprit und Fahrer. Bereits mehr als 45 Tonnen Hilfsgüter hat die Ukrainehilfe Oberland in die Ukraine gebracht, Matthias Ländle weiß, wovon er spricht, nicht nur einmal hat er das Leid mit eigenen Augen gesehen.

Elternlose Kinder schlafen dicht gedrängt in einer Turnhalle

Eine umgebaute Kindertagesstätte in der Stadt Ushgorod beispielsweise. In der Stadt selbst scheint das Leben normal weiterzulaufen. In der umgebauten Kita zeigt sich aber das Ausmaß des Krieges. Dort hausen heimatlose Mütter mit ihren Kindern, Großeltern, Behinderte, Schlaganfallpatienten.

Schlimme Szenen spielen sich andernorts, in Mukatschewe, ab. Auch dort halten die Transporte der Ukrainehilfe Oberland. Ein Heim für Waisenkinder vom Säuglingsalter bis hin zu Dreijährige. Viele dort hat der Krieg elternlos gemacht. 150 bis 200 Kinder schlafen dicht an dicht in einer Turnhalle.

Palettenweise kauft „deine Ukraine-Hilfe“ Lebensmittel ein. Inzwischen wurden mehr als 800 Paletten geliefert. © Deine Ukraine-Hilfe

Die zweite Station der Helfer in Mukatschewe ist ein Krankenhaus. Weil sich die Stadt relativ nah am Kriegsgeschehen befindet, werden verwundete Soldaten dort erstversorgt. Gebraucht werden medizinische Geräte, Wundversorgung, Medizin. Überstehen die frisch operierten die OP, geht es weiter ins nächste Krankenhaus. Es wird wieder operiert. „Bis es ein verwundeter ukrainischer Soldat bis zur polnischen Grenze schafft, ist er oft in drei bis vier verschiedenen Krankenhäusern operiert worden“, weiß Ländle. „Und dann wartet er darauf, gesund zu werden, um wieder an der Front für die Freiheit kämpfen zu können.“

Nicht nur die Transporte in die Ukraine helfen sofort, auch beim Rausholen von Flüchtlingen hat die Ukraine-Hilfe Großartiges geleistet, ohne viel Aufhebens drum zu machen: Über 250 Menschen haben die Helfer bei ihren Rückfahrten inzwischen aus dem Land gebracht. Das Landratsamt kümmert sich dann um die Erstunterbringung.

Struktur wie eine Firma

Doch damit ist es nicht getan. Es stehen Arztbesuche und weitere Gänge an. „Das Landratsamt ist damit überfordert. Aber die Arbeit hört nicht auf.“ Es geht also immer weiter mit der Ukrainehilfe Oberland. Das Engagement und die Hoffnung, doch wieder mehr Spendengelder generieren zu können, ist groß.

Auch Sebastian von Eltz ist einer aus dem Landkreis, der seit Monaten sein Herzblut in ein großartiges Hilfs-Projekt investiert, ohne sich dabei selbst in den Vordergrund zu rücken. Erstmals wendet er sich jetzt an die Medien und damit an die Öffentlichkeit – nicht für Dank und Ehre, sondern aus Sorge um die nachlassende Spendenbereitschaft, die auch er beobachten kann.

Durch gute Kontakte schnell geholfen

„deine Ukraine-Hilfe“ heißt das Projekt, das der Steingadener Gemeinderat gemeinsam mit vier Freunden ins Leben gerufen hat. Seit Kriegsbeginn organisiert er Hilfstransporte in die Ukraine. „Wir konnten zwischenzeitlich 24 Lkw mit Lebensmitteln in die Ukraine überführen.“ Weil „deine Ukraine-Hilfe“ eine der ersten Hilfsorganisationen war, die ein gut ausgeklügeltes Logistik-Netzwerk für Lebensmittel-Lieferungen auf die Beine stellen konnte, ist sie als private Initiative auch Teil der Koordinierungsstelle des Bundesministeriums für Landwirtschaft. Von Eltz und seine Mitstreiter waren den meisten anderen einen großen Schritt voraus. „Wir wollten nicht warten, sondern aktiv werden“, erinnert sich der Steingadener an die ersten Kontakte, die ersten Telefonate und Online-Meetings.

„deine Ukraine-Hilfe“ kommt bei den Menschen vor Ort an. Diese freuen sich über Lebensmittel. © Deine Ukraine-Hilfe

Seine guten Kontakte in die Bio-Branche nutze er für die gute Sache. „Wir wurden von Spenden überrollt, wir wussten gar nicht, wie wir das alles so schnell in die Ukraine bekommen sollten.“ Innerhalb von 24 Stunden kann er mit seinen Freunden 160 Paletten Lebensmittel zusammentrommeln. Mittlerweile sind daraus mehr als 800 Paletten geworden.

Dahinter steht mit „deine Ukraine-Hilfe“ eine Organisation, die vom Aufwand her Firmen-Strukturen hat, ohne dass die Gründer einen Nutzen davon hätten – stattdessen gibt es den fünf Männern täglich das Gefühl, aktiv etwas gegen das Leid tun zu können. Jeder Tag startet mit einer morgendlichen Video-Konferenz um 7 Uhr. Dann gibt es statt abstrakter Bilder aus den täglichen Nachrichten viele erschütternde Momente, die von Eltz oft tagelang bewegen. Die Live-Bilder von völlig erschütterten und psychisch aufgelösten Helfern, die für „deine Ukraine-Hilfe“ Hilfsgüter bis tief in den Osten hinein liefern, wo der Krieg eine Schneise der Verwüstung gezogen hat.

Lebensmittelhersteller haben selbst Lieferengpässe

Vier Logistik-Lager hat die Organisation in Deutschland. „Das haben wir alles aus dem Boden gestampft.“ Ein Lager in der Ukraine musste kurzerhand „umgenutzt“ werden: Dort fanden 500 Geflüchtete Unterschlupf. Und von Eltz organisierte mal eben schnell über einen Online-Versand-Handel 500 Schlafsäcke für kleines Geld.

Doch die Sorgen sind groß: „Wir merken: Die Spendenbereitschaft geht deutlich zurück.“ Von Eltz spricht vor allem von den vergangenen drei bis vier Wochen, die nicht nur der Bürger inflationsbedingt im Geldbeutel spürt. Auch die Lebensmittelhersteller würden sich aufgrund eigener Lieferengpässe inzwischen deutlich weniger generös zeigen als zuvor. In der Spitze hatte die Hilfs-Organisation sagenhafte 150 000 Euro auf dem Konto. Das Geld ist weg, doch die gute Sache soll ja weiterlaufen.

Jeder einzelne Euro zählt

Neben eigener Knappheit spricht von Eltz auch ein Phänomen an, dass man aus der Flüchtlingskrise im Jahr 2015/16 kennt: Der Krieg ist in den Medien nicht mehr so allgegenwärtig wie zu Kriegsausbruch. „Aber der Krieg ist nach wie vor da, das Leid ungebrochen.“

Woher nimmt einer wie von Eltz seine Kraft, um weiterzumachen? Irgendwie wird es schon weitergehen, hofft er. „Jeder einzelne gespendete Euro zählt.“

Spenden-Info: Sowohl bei der Ukraine-Hilfe Oberland als auch bei „deine Ukraine-Hilfe“ kommt jeder gespendete Cent direkt dort an, wo er am nötigsten gebraucht wird. Jeder Spenden-Euro hilft. Spenden nimmt die Ukraine-Hilfe Oberland auf dem Konto des INNER WHEEL CLUB Garmisch Partenkirchen e.V., Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen, Verwendungszweck Ukrainehilfe Oberland, IBAN DE44 7035 0000 0011 2061 82, entgegen. Jeder Euro hilft auch der „deine Ukraine-Hilfe“. Alle Infos gibt es auf der Internetseite www.deine-ukraine-hilfe.de. Gespendet werden kann auf das Konto: IBAN DE39 7935 3090 0000 5579 34 BIC: BYLADEM1NES (Sparkasse Bad Neustadt a.d. Saale). Gespendet werden kann auch schnell und einfach per Button auf der Homepage über Paypal.

