Unesco-Jubiläum: Ein Salut für Wieskirche und Ministerpräsident

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Ein Salut der Böllerschützen gab es anlässlich der 40-jährigen Ernennung der Wieskirche als Unesco-Weltkulturerbe. © Hans-Helmut Herold

Blitzlichtgewitter und Böllerschützen: Der Rummel um die Teilnahme von Ministerpräsident Markus Söder am Tränenfest und Unesco-Jubiläum am Sonntag in der Wies war groß. Auch die Touristen staunten nicht schlecht über den Besuch.

Steingaden/Wies – Die Wieser, die am Fuße der Wieskirche wohnen, warten am Zaun und haben längst die Mobiltelefone gezückt. Steingadens Trachtler stehen vor dem Eingang Spalier. Jedem einzelnen schüttelt er die Hand, und dann geht es ins volle Gotteshaus, wo man bereits auf ihn wartet: Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident. Es ist ein besonderes Tränenfest, das er dort in diesem Jahr mit begehen darf: 40 Jahre Wieskirche als Unesco-Weltkulturerbe. Kein Wunder also, dass Gottesdienst und Festakt entsprechend eindrucksvoll und bombastisch zelebriert werden.

Söder, Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Bundestagsabgeordneter Alexander Dobrindt, Harald Kühn (alle CSU) sitzen freilich in der ersten Reihe – Angesicht zu Angesicht mit der Hauptperson in diesem Kirchenschiff, dem Gegeißelten Heiland auf der Wies. Eine Reihe hinter ihnen: Susann Enders, die Generalsekretärin der Freien Wähler. Eine ältere Dame quetscht sich noch schnell zur CSU-Prominenz in die Bank – für ein Selfie.

Zwei Reihen dahinter sitzt eine große Pilgergruppe aus Lindau. Seit Tagen sind sie unterwegs, haben kurz bevor Markus Söder kam, das große Kreuz in die Wies geschleppt. Mit Posaunenchor und Orgel zieht der Augsburger Bischof Bertram Meier mit Wieskurat Florian Geiß und weiterer Geistlichkeit feierlich ein. Gefilmt wird das alles von k-tv, einem kirchlichen Fernsehsender, der die besonderen Momente dieses Vormittags live ins Fernsehen überträgt.

Einer im Mittelpunkt: der Gegeißelte Heiland

Florian Geiß bezeichnet sich selbst als „lithurgischen Hausmeister“ der Wies. Der Wiespfarrer begrüßt viel Prominenz, freilich auch Markus Söder als „Hausherr“ der Wieskirche, die schließlich Staatseigentum sei. Und auch die Wallfahrer aus Lindau heißt er willkommen. Sie zeigten, „dass die Wies kein Museum, sondern ein lebendiger Wallfahrtsort ist“.

Danach rückt Bischof Meier den besonderen Gottesdienst erst mal ins rechte Licht. Von vielen „very important persons“ sei die Rede gewesen bei der Begrüßung. Tatsächlich sei insbesondere an diesem Tag, dem Tränenfest, das einmal im Jahr in der Wies zelebriert wird, einer im Mittelpunkt: der Gegeißelte Heiland.

Die politische und geistliche Prominenz gab sich am gestrigen Sonntag in der Wieskirche die Ehre, mittendrin der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder neben dem Augsburger Bischof Bertram Meier. Auf das Geschehen blickt von hinten am Hochaltar der Gegeißelte Heiland auf der Wies. © Hans-Helmut Herold

„Er kennt unser Elend. Er leidet mit uns.“ In seinem Leid stelle er einen großen Kontrast dar „zu diesem Meisterwerk der menschlichen Schöpfungskraft“, so Meier.

Leid könne Menschen plötzlich treffen. Darüber hinaus gab es Corona. „Der Krieg hat sich im Herzen Europas eingenistet.“ Auch die „Kirchenkrise“ wollte der Augsburger Bischof in seiner Predigt nicht unter den Teppich kehren. Dass die Tränen des Gegeißelten Heilands auf der Wies vom Vatikan nie offiziell als Tränenwunder anerkannt worden sind: „Das ist zweitrangig gegenüber der Gebetserfahrung, die Gläubige hier in der Wies gemacht haben.“

Tränen zeugten von Leid, seien aber auch ein Zeichen der Zugehörigkeit. Denn, so der Bischof: „Tränen können trösten. Haben wir Mut, Tränen zu zeigen!“

Gemeinsam stimmt die Gottesdienstgemeinschaft das „Te Deum an“, gewaltig der Klang der Orgel von oben, imposant die Akustik im Kirchenschiff. Die Engel oben an der Decke scheinen mit offenen Mündern noch ein bisschen mehr zu staunen ob aller Festlichkeit dort unten. Ein bewegender Moment, bei dem sich alle, die stehend zum Gegeißelten Heiland schauen, ein bisschen kleiner fühlen an diesem gewaltigen Ort.

Es folgt der Festakt, bei dem Markus Söder die Wieskirche neu definiert: Als „Stück Himmel auf bayerischem Boden, eine Visitenkarte für Bayern, ein Wahrzeichen“, für das sich der Freistaat weiter einsetzen werde. Glaube und Tradition, betont er mit Blick auf Trachtler und Böllerschützen, seien in Bayern fest miteinander verbunden.

„Hier wohnt das Glück, hier findet das Herz Ruhe, und das, obwohl so viele Menschen da sind“, bezieht sich Söder auf die 600 000 Besucher, die sich jährlich auf den Weg zur Wieskirche machen.

Söder spricht über Glaube, Liebe und Leben

Fast schon theologisch wird es dann, als Söder über Glaube, Liebe und Leben spricht. Wen wundert’s: Ist er doch Mitglied eines kleinen Gebetskreises, wie er verrät. An diesem Tag gibt sich der Landesvater nicht polternd, sondern betont feinsinnig, bisweilen auch verschmitzt. Etwa, als er auf Jesus kommt, der heute so etwas wie ein Influencer wäre. „Besonders freuen würde ich mich über eine Begegnung von diesem Influencer mit der Bischofskonferenz. Ob er da mit allem so zufrieden wäre?“

Martin Bosch von der Icomos, eine Berater-Organisation der Unesco, betont rückblickend, dass die Wieskirche sehr früh der Titel Weltkulturerbe verliehen worden war. „Inzwischen gibt es mehr als 1000 Stätten.“ Bayern steht mit insgesamt zehn an der Spitze Deutschlands.

Bosch verspricht auch, dass man sich seitens der Unesco weiter intensiv mit dem Thema Windkraft und PV rund um den empfindlichen Bereich der Wies herum auseinandersetzen wolle. „Allerdings gelten hier sehr strenge Maßstäbe.“ Auch arbeite man weiter an einem Welterbe-Informationszentrum, das im denkmalgeschützten Fohlenhof in Steingaden untergebracht werden könne.

Steingadens Bürgermeister Max Bertl stellt klar: „Die Kirche schließt sich um den Wiesheiland und bewahrt seine Geschichte.“ Diese wiederum wird im Anschluss von vier Darstellern der Welfenbühne als Brüder des Prämonstratenserklosters dargestellt, die seinerzeit den Prunkbau in Auftrag gegeben hatten.

Auf dem Weg zum Dienstwagen wird Söder krachend verabschiedet – die Böllerschützen haben sich positioniert und schießen auf Kommando. Und der Rummel ist vorüber. Söder fährt in schwarzer Limousine zurück in die Landeshauptstadt – vorbei an den Güllefässern, die Landwirte eigens für den Ministerpräsidenten platziert haben. Auf Plakaten ist darauf zu lesen: „Güllewürste machen Kühe krank“ und „Ja zum Breitverteiler“.

