Zu einer Jodel-Wanderung mit der Landsbergerin Doro Heckelsmüller hatte kürzlich das Urspringer Spielplatz-Team geladen. Aufgrund des schlechten Wetters fiel das Wandern aus, gejodelt wurde aber trotzdem.

Urspring – 22 Frauen und zwei Männer hat Gabi Köstler im Urspringer Vereinsheim zum Kurs begrüßen können, dessen Erlös dem Spielplatz im Ort zugute komme soll. Ganz spielerisch startete dann Doro Heckelsmüller den Jodelkurs: Nämlich mit warm machen, Hände reiben, Arme ausschütteln, Nacken lockern, Gesicht massieren. Dann leicht in die Kniebeuge gehen und Arme nach vorne und hinten schwingen.

Das war der Punkt, an dem die ersten Kleidungsstücke der Teilnehmer fielen, von denen einige auf Wandern eingestellt waren und sich daher warm angezogen hatten. Zur Gymnastik gab es dann gleich im Takt die ersten Jodeltöne. „Dje-dl-diri-hul-ja je-dl-di-ri“, schallte es durch den Raum.

So vorbereitet, fiel das Jodeln vielen gar nicht schwer. Zum gejodelten Refrain packte Doro Heckelsmüller dann noch die Ukulele und einen Text aus: „Singa is ins’re Feud, singa tuan mehr’ne Leit. Wer si net singa traut, der hat koa Schneid!“ Der Lautstärke nach zu schließen, hatte keiner der Anwesenden das Problem mit dem Nicht-Singen-Trauen.

Bunt gemischte Truppe aus Brauchstumspflegern und „Zuagroasten“

Die bunt-gemischte Truppe aus Gesangsbegeisterten, Brauchtums-Pflegern, „Zuagroasten“, Spaß-an-der-Freud-Jodlern sowie Geübten und Ungeübten, die teils von weit her angereist waren, machte begeistert mit. „Jodeln funktioniert nur laut“, ist sowieso die Devise von Doro Heckelsmüller.

So laut, dass man die Vibration spüren kann. Summen und mit geschlossenen Augen auf die Nachbarn hören sind weitere Schritte auf dem Weg zum Kehlkopf-Akrobatiker. Noten sind Nebensache. „Wir wollen die orale Kultur pflegen, durch zuhören lernen und im Klang baden“, so die Jodel-Lehrerin.

Weiter ging es mit dem „Alperer“ und neuen Jodelklängen: „Haudrialei ho!“ Diesmal gleich zweistimmig. Das Ergebnis klang gar nicht mal schlecht, und Heckelsmüller warf beseelt-begeisterte Blicke auf ihre Schüler.

Abendjodler anspruchsvoll und dreistimmig

Als nächstes stand Jodeln zum Kreistanz auf dem Programm, bevor es an ein ehrgeizigeres Projekt ging: Den „Katschtaler Abendjodler“ – anspruchsvoll und dreistimmig. Der brachte die Anwesenden zum ersten Mal ein wenig an ihre Grenzen, denn so recht wollte es nicht klappen mit den drei Stimmen.

In der anschließenden Kaffeepause konnten sich die Gemüter wieder beruhigen. Danach stand ein Spaziergang, natürlich mit Gesang, zur nahe gelegenen Kirche an. Und dort klappt der Jodler plötzlich wie von selbst. Das setzte bei allen Anwesenden Glückshormone frei, überall strahlende Gesichter, und Doro Heckelsmüller packte die mitgebrachte Harfe aus. Ein paar Lieder und Harfenstücke später war dann alles vorbei. Aber die Teilnehmer wollen wiederkommen, haben sie gesagt. Adressen und Tipps wurden ausgetauscht. Jodeln macht eben Spaß und verbindet, so das Fazit.

