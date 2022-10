Urspringer Solarpark nimmt die nächste Hürde

Von: Rafael Sala

Etwa so könnten die Solarpaneele aussehen. Hauptsache, unter ihnen passen noch Schafe durch. © Ben Birchall/dpa

Auf dem Weg zum Bau eines Solarparks in Urspring ist eine weitere Hürde genommen: Der Gemeinderat Steingaden billigte die damit verbundenen planungsrechtlichen Bedingungen. Die Behörden haben bereits grünes Licht gegeben. Nun kommt es noch zu einer zweiten Auslegungsphase, die bis Mitte Dezember gehen soll.

Steingaden – Dem Bau eines Solarparks auf der Hirschauer Viehweide in Steingadens Ortsteil Urspring dürfte bald nichts mehr im Wege stehen. Grundsätzlich hatte der Steingadener Gemeinderat zu Beginn des Jahres dem Projekt des Bauherrn, der Raiffeisenbank Steingaden, bereits zugestimmt (wir berichteten). Jetzt wurden die dafür nötigen formalen Weichen gestellt: eine Änderung des Flächennutzungs- sowie des Bebauungsplans auf dem rund 15 Hektar großen Areal.

Einstimmig votierte das Gremium in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung in der Aula der Grundschule für die beiden Verfahrensschritte. Zuvor galt es allerdings noch, sich mit den Einwänden verschiedener Behörden zu befassen, die in einem ersten Auslegungsverfahren als sogenannte Träger öffentlicher Belange darüber wachen, ob das Projekt in planungs- und naturschutzrechtlicher Hinsicht überhaupt genehmigungsfähig ist.

Lediglich Anpassungen gefordert

Sehr viel mehr als zuhören und den Daumen fürs Durchwinken heben mussten die Mandatsträger in dieser von Bürgermeister Max Bertl (CSU) eigens einberufenen außerordentlichen Sitzung allerdings nicht: Alle Stellen – darunter das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die Regierung von Oberbayern und die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Weilheim-Schongau – gaben grünes Licht für das Vorhaben, das die dezentrale Energieversorgung der 2800 Einwohner starken Gemeinde auf breitere Schultern stellen soll. Sie forderten lediglich einige Anpassungen.

Darüber informierte Stefan Längst, der von der Raiffeisenbank beauftrage Planer und Landschaftsarchitekt. Die gewünschten Änderungen betreffen vor allem die Ausgleichsflächen, denn wo gebaut wird, werden in der Regel Naturflächen versiegelt, die dann an anderer Stelle entstehen beziehungsweise dauerhaft bereitgehalten werden müssen.

Fläche weiter landwirtschaftlich nutzbar

Für den geplanten Solarpark heißt das, dass der bisherige Umgriff von bislang zehn auf nun 15 Hektar erweitert wird – mit einem angrenzenden Wald- und Wiesenstück im Nordosten des Areals. „Das ist problemlos, denn die Fläche gehört zum Grundstück dazu. Ich schlage vor, dem Wunsch zu entsprechen“, schlug Längst vor. Es sieht zwar nicht danach aus, aber sollten beim Verankern der Solarmodule im Boden Altlasten und schädliche Bausubstanzen zum Vorschein kommen, muss unverzüglich das Landratsamt verständigt werden.

Eine weitere Auflage: Durch die neue Nutzung des Areals dürfen die Nachbarflächen in ihrer Funktion als Viehweide nicht beeinträchtigt werden. Das könne laut dem Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten durch den Bau eines Zaunes gewährleistet werden, der dann einen Abstand von rund einem halben Meter zum angrenzenden Flurstück haben müsse, wie Längst ausführte. „Ich denke, das bekommen wir hin.“

Plan geht in die zweite Auslegung

Aber auch Schafe sollen weiter auf dem Areal weiden können. Zu diesem Zweck sollen die Paneele so angebracht werden, dass sich die Tiere darunter aufhalten und grasen können – konkret mit einer Geräteunterkante von mindestens 80 Zentimetern Abstand zum Boden. Es liege im Interesse der Raiffeisenbank, diese Doppelnutzung zu ermöglichen, sagte Vorstand Dominic Lauter auf Nachfrage der Heimatzeitung: „Auf der einen Seite wollen wir die regenerative Energieversorgung stärken. Andererseits soll auch Landwirtschaft weiter möglich sein. Ich denke, wir haben hier eine ideale Kombination.“

Ganz durch ist die Genehmigung aber noch nicht: Jetzt steht eine zweite Auslegungsphase an, in der Einwände vorgebracht werden können. Laut Bertl wird sie bis Mitte Dezember dauern.

