Wieskurat Florian Geis empfindet Vorfreude auf den Besucher-Ansturm in der Wieskirche

Von: Boris Forstner

Noch ist es ruhig in der Wieskirche. Doch schon an Ostern rechnet Wieskurat Florian Geis mit deutlich mehr Besuchern – und zur Passion könnte es einen Ansturm geben. © Herold

Rund ein halbes Jahr ist Florian Geis Pfarrer in der Wieskirche, oder „Kustos der Unesco-Weltkulturerbestätte“, wie auf seiner Visitenkarte steht. Trotz Corona hat er schon viele schöne Erlebnisse gehabt – und ist gespannt, wenn die ersten Busladungen voll Touristen wieder kommen.

Wies – Nur wenige Autos stehen am Wochentag kurz vor Mittag auf dem großen Parkplatz an der Wieskirche, die zahlreichen Busparkplätze sind komplett verwaist. Stürmischer Wind macht das Bewegen im Freien schwer, doch in der Wieskirche ist es ruhig. Für die einzigen Geräusche sorgt Mesner Antoni Riedel mit seiner Putzmaschine. Wieskurat Florian Geis (56) schaut zum Altar, schnauft einmal kurz durch und sagt voller Überzeugung: „Es ist der schönste Arbeitsplatz der Welt.“

Eigentlich sollte es ganz anders laufen: Künstler oder Musiker wollte Geis werden, geprägt vom Elternhaus in Augsburg. Doch im Alter von 18 Jahren hatte er wie eine Eingebung den Ruf Gottes erfahren, so schildert es Geis. Den schönen Künsten ist er trotzdem treu geblieben: Er malt regelmäßig, was die eindrucksvollen Bilder im Gang vor seiner Wohnung beweisen, und einen Wieskurat, der beim Konzert auf der Geige mitspielt, dürfte es in der Geschichte des Gotteshauses auch noch nicht oft gegeben haben. „Ich habe hier ein tolles Team vorgefunden“, lobt er seine Mitarbeiter.

Er redet gerne mit den Besuchern

Den alltäglichen Wies-Wahnsinn mit Busladungen voller japanischer Touristen, die nur 15 Minuten Zeit haben und dann weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit fahren, hat er jedoch noch nicht mitbekommen. Was auf manche abschreckend wirken könnte, erfüllt Geis mit Vorfreude – er redet gerne mit den Besuchern, die er nicht werten will: „Ob Pilger, Gläubiger oder Tourist, das spielt für mich keine Rolle, es sind alle herzlich willkommen.“

Für ihn ist der enge Kontakt mit den Menschen eine willkommene Abwechslung zu seiner vorherigen Pfarrstelle in Augsburg, wo er nach mehreren Zusammenschlüssen letztlich für drei Pfarreien zuständig war, die völlig unterschiedlich waren und übers ganze Stadtgebiet verteilt. „Ich war zuständig für 12 000 Katholiken, hatte 90 Mitarbeiter und war für drei Kindergärten verantwortlich, da war ich fast nur noch in der Verwaltung tätig“ – mit allem Ärger, den das mit sich bringt.

Standardfrage ist: „Wo kommen Sie her?“

Als dann der Ruf an die Wieskirche kam, hat der 56-Jährige gern zugesagt. Anders als 2008 übrigens. Da hatte der damalige Bischof Walter Mixa schon einmal bei ihm wegen des Postens nachgefragt, verrät Geis. Aber er habe aus persönlichen Gründen abgelehnt.

Jetzt hat es sich besser gefügt, und auch in der Corona-Zeit hat Geis schon viel Kontakt zu Besuchern gehabt. Er steht dann gern in seiner Wohnung am Fenster im südlichen Teil der Kirche, blickt aus dem ersten Stock nach unten auf die Sitzbänke im Freien und gesellt sich gerne dazu, wenn dort jemand Platz nimmt. „Meine Standardfrage ist ganz einfach: ,Wo kommen Sie her?‘ Da ergeben sich immer schöne Gespräche“, sagt Geis. Einmal beispielsweise habe er zwei elf und 13 Jahre alte Mädchen getroffen, die mit ihren Eltern da waren und sich sichtlich gelangweilt haben. „Denen habe ich eine Geschichte über die Engel auf der Empore erzählt, die hatten sichtlich Spaß dabei“, freut sich Geis.

Danach geht es Schlag auf Schlag

Die Pilgerzeit hat er schon vergangenen Herbst noch einigermaßen mitbekommen, das dürfte ab dem offiziellen Start am 1. Mai nochmal deutlich zunehmen. Schon rund um Ostern dürften die Parkplätze nicht mehr so leer bleiben, weiß Geis. Und danach geht es Schlag auf Schlag: „Wegen der Passionsspiele in Oberammergau haben wir schon viele Anfragen unter anderem aus den USA. Ich hoffe, dass das alles klappt.“ Aber egal, aus welchem Grund ein Besucher das Gotteshaus betritt, es gelte für alle ein Satz, sagt Geis: „Wer in die Wies reingeht, kommt als anderer Mensch wieder raus, ob man es glaubt oder nicht.“

