Löwenmarsch 2023: Prinz Ludwig von Bayern und Ehefrau Sophie legen Stopp ein

Von: Theresa Kuchler

Am Wochenende hat Prinz Ludwig von Bayern wieder seinen Löwenmarsch organisiert. Die Wanderer kamen dabei auch im Landkreis Weilheim-Schongau vorbei.

Bei der Wieskirche empfing Sophie Prinzessin von Bayern ihren Ehemann, Prinz Ludwig von Bayern. © Hans-Helmut Herold

Steingaden – Beim diesjährigen Löwenmarsch sind die Wanderer, die mit ihrem Fußmarsch Spenden für Kinder und Jugendliche in Afrika sammeln, auch im Landkreis Weilheim-Schongau vorbeigekommen. Am Sonntag erreichte der Löwenmarsch-Organisator, Prinz Ludwig von Bayern, gegen 8.45 Uhr die Wieskirche bei Steingaden. Sophie Prinzessin von Bayern nahm ihren Ehemann und seine Begleiter in Empfang.

Löwenmarsch 2023: Prinz Ludwig von Bayern wanderte durch den Landkreis

Schon in den Morgenstunden hatte sich eine Gruppe aus Alphornbläsern bei der Wieskirche versammelt, um für die Läufer zu spielen. Die gesamte Strecke des Löwenmarsches hat eine Länge von 100 Kilometern, die in rund 24 Stunden zurückgelegt werden sollten.

Los ging es am Samstag um 14 Uhr auf Schloss Kaltenberg bei Geltendorf, Zielpunkt war Schloss Hohenschwangau. Im Landkreis Weilheim-Schongau passierten die Wanderer die Orte Wessobrunn, Schongau und Steingaden mit der Wieskirche.

