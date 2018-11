Welfenmünster bald wie im 18. Jahrhundert

Die Vorfreude der Gläubigen in Steingaden auf ihr renoviertes Gotteshaus ist groß. Kirchenmusiker Caspar Berlinger kann sich vor Anfragen nach Baustellenbesichtigungen im Welfenmünster kaum retten. Schon jetzt erstrahlen viele Fresken und Wandgemälde in St. Johannes Baptist so prächtig wie kurz nach ihrer Erschaffung im 18. Jahrhundert.

Steingaden – „Wir schaffen einen Gesamteindruck wie kurz nach der Barockzeit“, freut sich Kirchenmusiker Caspar Berlinger. St. Johannes Baptist wird im kommenden Jahr also erstrahlen wie im Jahr 1750. Die 1147 errichtete romanische Klosterkirche bekam bekanntlich um 1750 im Inneren ihr neues Antlitz. Der Konvent hatte seinerzeit anlässlich der 600-Jahr-Feier des Gotteshauses die noch heute aktuellen Rokokoformen beschlossen.

Und diese Pracht sollen die Kirchenbesucher ab Herbst 2019 wieder in formvollendeter Schönheit zu Gesicht bekommen. Wie berichtet, sind die Fachleute schon seit Februar 2017 dabei, den Innenraum des Welfenmünsters zu restaurieren. Kirchenmusiker Caspar Berlinger, der die Arbeiten koordiniert, kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Zuletzt zeigte er den Besuchern immer wieder gerne die farbenfrohen Details der Decke des Kirchenschiffs. Die für die Arbeiter zwei Meter darunter errichtete Plattform macht es möglich, den Fresken und Gemälden sehr nah zu kommen.

+ Millimeterarbeit leisten die Fachleute bei der Restaurierung des Stucks. © Hans-Helmut Herold

Mit großer Ehrfurcht sind dort derzeit die Restaurator und Kirchenmaler mit Wattestäbchen und Pinseln am Ausbessern und Retuschieren. Denn die Fresken des bekannten Augsburger Akademiedirektors Johann Georg Bergmüller sind einmalig und gelten als besonders wertvoll. Wie berichtet, werden Fresken, Stuck und Figuren vom Schmutz befreit und in Millimeterarbeit in ihren Ursprungszustand zurückversetzt. Jeder Arbeitsschritt wird dokumentiert. Sogar die Menge des in die Risse eingefügten Kitts halten die Spezialisten schriftlich fest.

Und die Steingadener kommen oft vorbei, um den Experten bei der Arbeit über die Schulter zu sehen. „Die Leute interessieren sich sehr“, freut sich Berlinger, der die Bürger gerne durch die Kirche und insbesondere über das Innengerüst zur Decke führt. Möglich ist das nur noch bis Ende November, dann wird das Gerüst in der Kirche vermutlich abgebaut werden, die Kunstwerke sind wieder weit entfernt.

Die Baustellenführungen haben laut Berlinger auch einen sehr willkommenen Nebeneffekt: „Gefühlt“ haben seinen Angaben nach die Spenden zugenommen, die seitens der Pfarrei sehr erwünscht sind. Wie berichtet, hatte der Kirchenmusiker im Sommer noch Paten für die acht goldenen Engel im Kirchenschiff gesucht, die bei einer Renovierung in den 1950er Jahren unsachgemäß mit weißer Farbe übertüncht worden waren. 2000 Euro pro Engel waren veranschlagt, das Geld ist mittlerweile zusammengekommen, berichtet Berlinger.

+ Die Türme des Welfenmünsters bleiben den gesamten Winter über eingerüstet. © Hans-Helmut Herold

Die Gesamtkosten für die Renovierung des Welfenmünsters liegen bekanntlich bei rund 1,4 Millionen Euro. Inbegriffen ist darin auch der Außenverputz der beiden Kirchtürme. Sie sind seit Monaten eingerüstet, Arbeiten sind allerdings keine zu erkennen. Das hat seine Gründe: „Ein chemisches Baugutachten hat ergeben, dass zuerst vier verschiedene Putzmuster angebracht werden müssen“, erläutert Berlinger. Die einige Quadratmeter großen Flächen werden seinen Angaben nach im Frühjahr begutachtet. Danach soll entschieden werden, welche Art von Putz verwendet werden kann.

Auf den Termin der Wiederöffnung des Welfenmünsters werden die Verzögerungen bei der Fassade aber keine Auswirkungen haben. Laut Berlinger bleibt es bei Kirchweih 2019, also am 20. Oktober. Die letzte Messe auf dem provisorischen Holzaltar war Anfang Februar dieses Jahres zelebriert worden. Seitdem werden die Samstags- und Sonntagsgottesdienste im Pfarrsaal gefeiert, die Werktagsmessen in der St. Norbert-Kapelle. Für große Feste geht es in die Wieskirche.