Welterbe Wieskirche: Letzter Anlauf für die Windkraft

Von: Christoph Peters

Malerisch liegt die Wieskirche in der Landschaft, wie dieses Luftbild, aufgenommen von der Südseite, zeigt. © Hans-Helmut Herold

Als Rokoko-Juwel des Pfaffenwinkels und Unesco-Welterbestätte ist die Wieskirche bei Steingaden weltbekannt. Doch wie weit reicht ihre Strahlkraft in der Region? Die Antwort darauf soll ein Kommunales Denkmalkonzept liefern. Das Ergebnis könnte alte Windkraft-Pläne wieder aufleben lassen.

Steingaden – Die Sache mit der Windenergie, sie ist hierzulande eine zähe Geschichte. Franz Schwaiger kann davon ein Lied singen. 2012 hatten der Rottenbucher und über 60 Mitstreiter die „Bürgerwind Pfaffenwinkel“ ins Leben gerufen, um drei Windräder auf den Köpfinger Wiesen bei Peiting zu errichten. Doch bis heute dreht sich keine einzige Anlage.

Ein Grund für das Scheitern des einstigen Vorzeigeprojekts erhebt sich an diesem Tag nur 200 Meter entfernt von Schwaigers Sitzplatz auf der Terrasse des Gasthofs Moser erhaben in den Himmel. Der Rottenbucher schaut hinauf zur Wieskirche, dem Pilgerort und Touristenmagnet, dem Rokoko-Juwel mitten im Pfaffenwinkel.

Was andere Besucher ehrfürchtig zum Staunen bringt, weckt bei Schwaiger ungute Erinnerungen. Extra mit dem Hubschrauber hatten sie 2014 die Höhe der in elf Kilometer Entfernung geplanten Windräder simuliert, um zu zeigen, dass sie von der Wieskirche aus nicht zu sehen sein würden. Doch alles half nichts, die Unesco legte ihr Veto ein, sah den Welterbe-Status, den die Wieskirche vor 40 Jahren verliehen bekam, durch die Windräder gefährdet.

Gemeinde Peiting und Landkreis haben die Erstellung des Denkmalkonzepts beauftragt

Doch ist das gerechtfertigt? Nicht nur Schwaiger und seine Partner bezweifeln das seit Langem. Tatsächlich sei die Wieskirche als Denkmal bis ins Detail dokumentiert, doch welchen Einfluss sie auf die umliegende Kulturlandschaft habe und wie weit dieser reiche, darüber gebe es bislang kaum Erkenntnisse, sagt Stadtplaner Christoph Klanten.

Er ist einer der Experten die helfen sollen, die Wissenslücken zu füllen. Sein Büro RHA hat den Auftrag für die Erstellung eines Kommunalen Denkmalkonzeptes erhalten, den die Marktgemeinde Peiting, auf deren Flur sich die Köpfinger Wiesen befinden, und der Landkreis Anfang des Jahres auf den Weg gebracht hatten.

In einem ersten Schritt gehe es darum, die wichtigen Elemente der Sakral- und Kulturlandschaft in der Umgebung der Wies zu erfassen, erklärt Kunsthistoriker Sebastian Gulden bei der überschaubar besuchten öffentlichen Auftaktveranstaltung in der Wies. Was er damit meint, führt der Experte bei einem Rundgang aus, der von der Wieskirche nach Norden führt. Elemente, die eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit dem Welterbe spielen könnten, seien beispielsweise Pilgerwege, die zur Kirche führen, Marterl am Wegesrand oder Orte, an denen einst Baumaterial für das Gotteshaus gewonnen worden sei. Aber auch Sichtbeziehungen wie der Blick von Norden auf die Wieskirche mit dem dahinter liegenden Bergpanorama zählten dazu, so Gulden.

Eine wichtige Quelle für die nötigen Informationen seien dabei die Menschen, die dort wohnen, betont der Experte. Die gesammelten Erkenntnisse sollen später in ein digitales Heimatkataster fließen.

Gesucht wird in einem Umkreis von 16 Kilometer um die Wieskirche, was der Sichtbarkeit von Windrädern entspricht, wie Franziska Haas erläutert, die die Untersuchung für das Landesamt für Denkmalpflege begleitet. Bis Ende des Jahres soll die Erfassung abgeschlossen sein. Aus den gewonnenen Daten werde man Leitlinien entwickeln, die aufzeigen, wo welche Entwicklungen künftig möglich seien, auch in Bezug auf Windräder, erklärt Klanten. Die Ergebnisse sollen bis März 2024 vorliegen.

Bürgermeister zeigen sich skeptisch

In einem letzten Schritt wird dann ein sogenanntes „Heritage Impact Assessment“ erstellt, das sich explizit den Auswirkungen der geplanten Windkraftanlagen auf den Köpfinger Wiesen auf die Wieskirche widmet. Doch auch wenn das Gutachten zu einem positiven Ergebnis komme, habe die Unesco das letzte Wort, sagt Haas. Deren Vertreter aber hätten signalisiert, dass in einem solchen Fall die aktuell geltende Stellungnahme noch einmal überprüft werde. „Das ist nicht selbstverständlich und schon ein Erfolg.“

Doch nicht nur Wildsteigs Bürgermeister Josef Taffertshofer zeigt sich skeptisch. Man müsse aufpassen, dass mit dem Denkmalkonzept der Region nicht noch mehr Schutz übergestülpt werde, warnt er. „Die Menschen, die hier leben, müssen auch wirtschaften.“ Für die Besucher seien allenfalls die letzten Kilometer entscheidend, sagt Taffertshofer, der vom „reinen Objekttourismus“ sprach.

Die Sorge ist groß, das machen auch seine Amtskollegen aus Steingaden und Rottenbuch, Max Bertl und Markus Bader, deutlich. Sie fürchten, dass sich am Ergebnis am Ende wieder nichts ändert oder sogar noch mehr Einschränkungen kommen. Von einer „großen Chance“ hingegen spricht der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer. Gleichwohl müsse man aufpassen, dass man in dem Prozess alle Betroffenen mitnehme, schließlich erstrecke sich das Untersuchungsgebiet auch auf das Ostallgäu.

Dort hat man es mit dem benachbarten Welterbe bislang weniger genau genommen. Wer scharf hinsieht, kann von der Wieskirche aus die Lichter der Windräder bei Bidingen sehen.

