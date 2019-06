Wiesmuseum: Geschichte der Wallfahrt didaktisch erlebbar

„Mit dem Dominikus-Zimmermann-Stüberl leisten wir einen kleinen Beitrag dazu, dass die Geschichte der Wallfahrt zum Gegeißelten Heiland didaktisch und katechetisch wieder stärker erlebbar wird.“ Das sagte jetzt Wiespfarrer Monsignore Gottfried Fellner bei der offiziellen Einweihung des Raumes innerhalb des Wiesmuseums.

Wies – Erfreut zeigte sich Monsignore Gottfried Fellner über die großherzige Unterstützung von Stiftungen und privaten Sponsoren, die zur Gestaltung des Zimmermann-Stüberls beigetragen haben. Nur so konnten die Kosten von über 22 000 Euro gestemmt werden. Bei der von Isabell Lutz und Stefanie Sieber aus Lauterbach auf ihren Harfen festlich umrahmten Feierstunde im Prälatensaal streifte der Kustos der Wies die Geschichte des von seinem Vorgänger, Prälat Georg Kirchmeir, eingerichteten kleinen Wallfahrtsmuseums.

Den Grundstock lieferte Thomas Finkenstaedt, der sich zusammen mit seiner Frau Helene ein Leben lang auf die Spurensuche der Wallfahrt und der weltweiten Verehrung des Gegeißelten Heilands auf der Wies begeben hat. Fellners Dank galt ebenso den Betreuern über viele Jahre, besonders Professor Hans Pörnbacher, Gertraud und Wolfgang Haug sowie Peter Ott.

„Als Abt Marianus Mayer den Spruch ,An diesem Ort wohnt das Glück, hier findet das Herz zur Ruhe’ in eine Fensterscheibe des Prälatensaals ritzte, konnte er nicht ahnen, dass das Rokokojuwel später Weltkulturerbestätte wird“, sinnierte Steingadens Bürgermeister Xaver Wörle bei der Feierstunde. Die Originalfensterscheibe ist heute in einem Wandkästchen des Zimmermann-Stüberls aufbewahrt. Dass sich dieses in der Wies und nicht in Landsberg, wo er lange wirkte, oder seinem Geburtsort Wessobrunn befindet, freue ihn, einem Sohn der Wies, besonders.

+ Zahlreiche kleine Kostbarkeiten wie diese Wachsstöcke oder Rosenkranzanhänger befinden sich in den Schau-Schubladen. © Heiß Kurator und Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer sieht in dem Museum als Zeugnis der Frömmigkeit über 250 Jahre eine Seelsorge mit anderen Mitteln: Das Stüberl mache die Zeit der Entstehung der Wallfahrt erlebbar. Und Stefan Lubos kam dazu in der passenden Kleidung, die damals in Steingaden getragen wurde.

„Wenn wir am Tisch im Herrgottswinkel Platz nehmen, sitzen wir nicht nur neben den bedeutenden Äbten und Handwerkern am Anfang der Fest- und Feierkultur des Abendlandes“, so Schmidbauer. „Das Fegefeuerbild der Familie Zimmermann macht deutlich, dass wir über das Gebet mit den Verstorbenen in Verbindung bleiben.“

Ein wesentliches Merkmal von Dominikus Zimmermann sei sein hinüberführendes und transitorisches Wesen gewesen. Kein zweiter habe es gewagt, mit Architektur so umzugehen und sie als ein Übergangselement zu formen wie eine Rocaille.

Dass die Wallfahrt lebendig ist, hatte auch der vorausgegangene Gottesdienst einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt – musikalisch gestaltet von den „Mixed Allegro-Singers“ aus Mußbach an der Weinstraße mit der Missa Brevis in C-Dur von Charles Gounod. Am Altar standen zudem zwei Ministrantinnen einer Wallfahrtsgruppe aus dem Pitztal in Tirol.

VON GERHARD HEISS

Mehr interessante Nachrichten aus Schongau und Umgebung finden Sie hier