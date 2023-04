Hegeschau: Wolf und Biber als Gefahr für Alm- und Weidewirtschaft

Von: Boris Forstner

Neben zahlreichen Rehbock-Gehörnen konnten Besucher auch stattliche Hirschgeweihe betrachten, die die Jäger im abgelaufenen Jagdjahr erlegt hatten. © Werner Schubert

Harmonisch ging es bei der Hegeschau in der Wies zu, das war schon einmal anders. Der Wolf war natürlich ein Thema – und auch der Biber.

Wies – Für Jens Langner war es eine Premiere. Nach der umstrittenen Debatte um den neuen Jagdberater im Landkreis hatte Manfred Berger vergangenes Jahr den Posten als Vorsitzender des Jagd- und Naturschutzvereins Schongau und Umgebung abgegeben, Jens Langner ist sein Nachfolger – und hatte jetzt seinen ersten öffentlichen Auftritt bei der Hegeschau. Denn im Vorjahr wurden die Gehörne der erlegten Tiere coronabedingt nur abgegeben, nicht ausgestellt. Dieses Jahr wurden die Geweihe wieder wie gewohnt in der Tenne des Gasthof Moser in der Wies gezeigt.

Ob das nächstes Jahr auch noch so sein wird, stellte Langner bei seiner Eröffnungsrede selber in Frage: Es sei immer schwieriger, die Freiwilligen für die doch aufwändige Organisation der Schau zu bekommen. Dieses Mal hätten noch ältere Mitglieder ausgeholfen, so Langner. Wer weiß, vielleicht gibt es bald nur noch eine gemeinsame Hegeschau der beiden Jagdvereine im Landkreis, nachdem es bis 2017 sogar deren drei waren (Weilheim, Peiting, Wies).

Schongaus Jäger-Chef Jens Langner. © Werner Schubert

Wolf „gefährdet Alm- und Weidewirtschaft“, Biber verursacht „große Schäden in der Landwirtschaft“

Schon fast traditionell riefen die Redner zur Zusammenarbeit zwischen Jägern, Grundbesitzern und Behörden auf. Da machte Vize-Landrat Wolfgang Taffertshofer – ebenfalls als Premieren-Redner – keine Ausnahme: „Wir müssen gemeinsam tragfähige Lösungen finden“, sagte er und freute sich, dass die Abschussplanung gut geklappt habe: Es gab keine Klagen, selbst der einzige Einspruch sei zurückgenommen worden.

Die Probleme werden nicht weniger, sagte Taffertshofer mit Blick auf den Wolf, und kündigte an, dass sich der Landkreis auf einen Antrag von CSU, FDP und Bayernpartei wie Garmisch-Partenkirchen und Miesbach gegen den Wolf aussprechen wolle, „der die Alm- und Weidewirtschaft massiv gefährdet“.

Prems Bürgermeister Andreas Echtler, bei der bisher letzten normalen Hegeschau noch gar nicht im Amt war, legte sein Augenmerk neben dem Wolf („wenn es keine Almwirtschaft mehr gibt, schaut es in unserer Tourismusregion düster aus“) vor allem auf den Biber, der „große Schäden in der Landwirtschaft“ verursache. Beide müssten ins Jagdrecht aufgenommen werden.

Hinter den übrigen Hegegemeinschaften zurück gefallen

Helmut Stork, Leiter der Unteren Jagdbehörde am Landratsamt, legte das Augenmerk wieder eher auf den Klimawandel und den dadurch nötigen Waldumbau. Er lobte auch die Hegegemeinschaft Steingaden, wo sich die Situation des Wildverbisses zuletzt verbessert habe. Allerdings sei man nach dem ersten Jagdjahr des dreijährigen Abschussplans deutlich hinter den übrigen Hegegemeinschaften zurück fallen. „Da müssen die Steingadener noch aufholen“, sagte er diplomatisch.

Beim Rotwild, das laut Stork immer schwerer zu bejagen sei, wurde der Abschuss nur zu mickrigen 43 Prozent (60 von 138 Stück) erfüllt, auch die Verteilung lasse zu wünschen übrig – offenbar gibt es Regionen, in denen sich die Tiere ballen und dementsprechend viel Schaden an den Bäumen anrichten. Man werde sich bei dem Thema mit dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen zusammensetzen, kündigte Stork an. Auch im Rotwild-freien Gebiet gab es 16 Abschüsse, vor allem im Bereich Böbing, Peiting und Sindelsdorf sei Rotwild aufgetaucht.

Der Wildsau-Abschuss ist im Jagdjahr 22/23 auf 344 Stück zurückgegangen, nach 506 (21/22) 401 (20/21 und dem Höhepunkt 860 (19/29). „Die Situation hat sich entspannt, aber punktuell gibt es erhebliche Schäden in der Landwirtschaft – es muss weiter konsequent gejagt werden“, sagte Stork, ehe die Hegeschau nach einem Referat von Försterin Silke Hartmann und der Bewertung der Gehörne beendet war – bis vielleicht zum nächsten Jahr, falls es der Jagdverein organisiert bekommt.

