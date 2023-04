Tarifstreit: Das Zittern der Kämmerer

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Streikbereitschaft im öffentlichen Dienst ist wegen massiv gestiegener Energie- und Lebenshaltungskosten hoch. © Hendrik Schmidt

Landkreis – Spätestens der Warnstreik vor einigen Tagen, der das öffentliche Leben in Deutschland nahezu lahmlegte, machte klar: Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst meinen es bei den Tarifverhandlungen bitterernst. Für die öffentliche Hand als Arbeitgeber könnte das teuer werden. Das letzte Angebot – acht Prozent (mindestens 300 Euro) mehr Lohn und 3000 Euro steuerfreie Sonderzahlung für 27 Monate – wurde von den Gewerkschaften abgelehnt.

Derzeit herrscht während der Schlichtungsverhandlungen Friedenspflicht. Den finanziell stark gebeutelten Kommunen drohen bei einem Tarifabschluss im geforderten Bereich – zehn Prozent (mindestens 500 Euro) mehr Geld und 3000 Euro Sonderzahlung für zwölf Monate – ernsthafte Haushaltsschwierigkeiten.

Das geht beim Landkreis los. Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilte, hat man im Entwurf des Haushalts 2023, der erst Ende April beschlossen werden soll, eine Tariferhöhung von maximal sechs Prozent eingeplant. Von entscheidender Bedeutung für den Landkreis ist auch die Laufzeit einer neuen Tarifvereinbarung. Setzen sich hier die Gewerkschaften durch, die mit Blick auf die immens hohe Inflationsrate im kommenden Jahr schon wieder verhandeln wollen, droht der Landkreis, in die Bredouille zu kommen. Denn für 2024 sind im Finanzplan nur drei Prozent Tarifsteigerung vorgesehen.

Liegt der Abschluss höher und können nicht andernorts massive Einsparungen erzielt werden, wäre der Haushalt 2024 nicht mehr genehmigungsfähig.

Die Summen, um die es beim Landkreis geht, sind immens. Das Landratsamt mag zwar mit Verweis auf die noch laufenden Verhandlungen noch keine genauen Zahlen nennen. Aber man muss es nur mal überschlagen: Heuer sind 32,3 Millionen Euro für Personalkosten beim Landkreis veranschlagt. Da kommen bei einem Tarifabschluss in der genannten Größenordnung schnell mehrere Millionen zusammen. Auch die 3000 Euro steuerfreie Sonderzahlung pro Mitarbeiter summieren sich immens bei knapp 600 Mitarbeitern im Landratsamt. Allein das würde knapp 1,8 Millionen Euro ausmachen.

Stellt sich die Frage, wo das Geld herkommen soll. Auch hier antwortet das Landratsamt ausweichend: „Nachdem die Eckdaten zum Tarifabschluss und die finanziellen Auswirkungen noch nicht bekannt sind, kann über die Höhe der benötigten Mittel ebenfalls noch keine substantiierte Aussage getroffen werden. Daher erübrigt sich auch die Spekulation, welche Position im Haushalt 2023 dafür reduziert werden muss. Ziel der Finanzverwaltung ist aber selbstverständlich die Prüfung von Einsparungen und keine Erhöhung der Kreisumlage. Die Städte, Märkte und Gemeinden sind ja selbst von den Tarifabschlüssen betroffen.“ Das werden die Bürgermeister gern hören.

In der Kreisstadt Weilheim hat der Stadtrat im Haushalt 2023 eine lineare Erhöhung ab 1. Januar um 4,8 Prozent eingeplant sowie eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 1500 Euro. Eine solche Einmalzahlung ist auch im Finanzplan für 2024 eingeplant, erklärt Kämmerer Christoph Scharf. Und wenn die Tariferhöhung deutlich höher ausfällt? „Ein gewisser Spielraum ist bei den Personalkosten jedes Jahr drin“, sagt Scharf. Stellen würden nicht immer sofort neu besetzt, und die Fluktuationen im laufenden Jahr seien kaum planbar. So werde sich erst „im späteren Verlauf des Jahres“ zeigen, welche Auswirkungen der tatsächliche Tarifabschluss hat.

Die Stadt Penzberg hat in ihrem Finanzhaushalt 2023 eine Tariferhöhung im öffentlichen Dienst bereits eingepreist, zumindest so weit man im Vorfeld das Ergebnis der Verhandlungen abschätzen kann. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) teilte auf Nachfrage mit, dass man sich für die „goldene Mitte“ – zwischen Arbeitnehmerforderung und Arbeitgeberangebot – entschieden habe. Die Stadt Penzberg geht demnach von einem Tarifabschluss in Höhe von 7,5 Prozent aus. Das wären circa 840 000 Euro an zusätzlichen Personalkosten. Insgesamt sieht der Haushalt heuer Personalkosten von etwas mehr als zwölf Millionen Euro vor. Wird es mehr als geschätzt, müsste es eventuell einen Nachtragshaushalt geben.

In Peißenberg hat man nach Angaben von Bürgermeister Frank Zellner (CSU) vorsorglich mit einer Lohnerhöhung von acht Prozent gerechnet – ohne Einmalzahlung und Mindestbeitrag. „Es ist ein Spagat: Auf der einen Seite sollen die Kollegen ordentlich bezahlt werden und die Inflation ist unstrittig hoch. Andererseits fehlt uns das Geld natürlich an anderer Stelle.“ Zellner will abwarten, was rauskommt, und dann sehen. „Ein bisschen Fluktuation ist immer beim Personal, eine Deckungsreserve haben wir auch eingeplant.“ Die „Rigi Rutsch‘n“ werde man wegen der Tariferhöhungen aber nicht schließen müssen, gibt sich der Bürgermeister zuversichtlich.

In Schongau ist eine Lohnerhöhung für die Mitarbeiter bereits eingeplant. Wie Geschäftsleiterin Bettina Schade auf Nachfrage angibt, sei ein Plus von sieben Prozent vorgesehen. Geht man von den Personalkosten des vergangenen Jahres aus (gut acht Millionen Euro), fällt für die Stadt damit heuer über eine halbe Million Euro mehr für die Bezahlung ihrer Mitarbeiter an. „Bei einem Plus von zehn Prozent wären das schon 805 873,50“, rechnet Schade vor.

Auch in Peiting schaut Geschäftsleiter Stefan Kort gebannt nach Berlin. Die Marktgemeinde plant derzeit mit einer Tarifsteigerung von acht Prozent. Insbesondere die von der Gewerkschaft geforderten Sockelbeträge von mindestens 500 Euro würden das Tarifgefüge deutlich verzerren, so Kort. Gerade bei geringerem Einkommen würde eine Erhöhung um mindestens 500 Euro einen Lohnzuwachs von mehr als 17 Prozent bedeuten.

Sollten die jetzt gewählten Haushaltsansätze nicht auskömmlich sein, „werden wir dies, sofern erforderlich, in einem Nachtragshaushalt korrigieren“. Auch die diskutierten Einmalzahlungen von 3000 Euro steuerfrei würden in Peiting gehörig ins Kontor schlagen: Kort rechnet allein dadurch mit Mehrausgaben von rund 400 000 Euro. set/mr/wos/kh/kuc/choe