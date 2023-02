Thomas Meusel: 30 Jahre Immobilien-Kompetenz

Das kompetente Meusel-Team mit Firmengründer Thomas Meusel. © WBM GmbH

1993 mit Büro in Peiting begonnen – 2023 sind drei seiner Kinder im Team dabei. Seit über 30 Jahren steht die WBM Wohnbau Meusel GmbH für Vermittlung, Bau und Verwaltung von Immobilien.

Schongau – „Jetzt wird es für mich Zeit, meinen Kindern das Geschäft größtenteils zu übergeben“, sagt Immobilien-Experte Thomas Meusel. Nach 30 Jahren zieht sich der erfolgreiche Firmeninhaber langsam in den verdienten Ruhestand zurück. „Frischer Wind durch junge Leute und meine 30-jährige Berufserfahrung sind eine gute Kombi“, findet der Familienvater und Geschäftsmann, der in der Region als Branchenfachmann seinesgleichen sucht.

Tochter Stefanie Meusel ist seit 15 Jahren im Betrieb, Tochter Nicole Sinn seit vier Jahren, Sohn Alexander absolviert im Frühjahr seine Abschlussprüfung zum Immobilien-Kaufmann.

Das achtköpfige Team besteht u.a. aus den langjährigen Mitarbeitern Sven Schramm (11 Jahre) und Barbara Dorp (4 Jahre) sowie Marisa Karg, die seit fast drei Jahren im Büromanagement tätig ist. Die ehemalige Auszubildende Simone Kast hat 2021 als IHK-Landesbeste zur Immobilienkauffrau abgeschlossen. Fast alle im Team sind geprüfte IHK-Immobilienkaufleute, die ihre hohe Fachkompetenz auch durch stetige Fortbildungen und Zusatzqualifikationen ergänzen. „Uns zeichnet ein familiäres Betriebsklima aus“, betont der leidenschaftliche Familienmensch Thomas Meusel.

Die Erfolgsgeschichte begann in Peiting vor 30 Jahren

1993 hat Thomas Meusel mit der Eröffnung seines Makler-Büros in Peiting den Grundstein für das heutige Unternehmen gelegt und bereits fünf Monate später einen weiteren Standort in der Bauerngasse in Schongau mit einer ersten Büromitarbeiterin eröffnet. 1994 Gründung WBM Wohnbau Meusel GmbH, 1995 bereits fünf Mitarbeiter. 1996 Umzug in den heutigen Standort Kanzleistraße in Schongau. Seit 2003 anerkannter Ausbildungsbetrieb für Bürokaufleute und seit 2008 auch für Immobilienkaufleute.

Drei Firmen unter dem Meusel-Dach

Durch stetiges Wachstum des Unternehmens firmieren heute unter dem Dachnamen „Meusel“ die drei Firmen Meusel Immobilien, WBM Wohnbau Meusel GmbH und Meusel Hausverwaltung. Letztere wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut, was zur heutigen Verwaltung von rund 850 Einheiten geführt hat.

Starke regionale Partner zur Seite

„Man lebt so wie man wohnt, man wohnt so, wie man lebt“. Dieses Zitat von Adalbert Bauwens ist aktueller denn je und seit vielen Jahren Leitspruch für Thomas Meusel.

Schönes Wohnen ist für eine gute Lebensqualität entscheidend. Meine Passion ist es seit über 30 Jahren, mit der Vermittlung, dem Bau und der Verwaltung von Immobilien ein großes Stück Qualität in das Leben unserer Kunden zu bringen.

Dabei setzt das Unternehmen auf starke regionale Partner aus Bau und Handwerk, auf die man sich 100-prozentig verlassen kann. „Wir sind bei allen Projekten ein hervorragend eingespieltes Team“, richtet Meusel ein großes Lob an sein Team und die Partner-Unternehmen.

Alle Leistungen im Überblick

Fachkompetenz hat bei Immobilien Meusel höchste Priorität

Das vielseitige Portfolio der Firma umfasst Verkauf, Vermietung und Verwaltung von Bestands- und Neubauimmobilien, Wertermittlungen, hochwertige Immobilienfotos, Drohnenaufnahmen, Überarbeitung von Grundrissen sowie Marktanalysen und Erstellung von Energieausweisen in Kooperation mit einem Ingenieurbüro. Man ist Profipartner bei diversen Anbietern und Plattformen sowie Mitglied im IVD und VDIV.

2024 Umzug und 30 Jahre WBM Wohnbau Meusel GmbH-Jubiläum

Im Sommer 2024 steht das 30-jährige Bestehen der WBM Wohnbau Meusel GmbH auf dem Programm. Gefeiert werden beide Jubiläen gebührend nach dem Umzug in den neuen Firmenstandort am Lena-Christ-Weg, wo derzeit ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude mit großen hellen Büroräumen, modernster Technik sowie ausreichenden Parkmöglichkeiten entsteht. Der Spatenstich ist bereits erfolgt. Neben dem aktuellen Bauvorhaben steht bereits der Rohbau für ein Mehrfamilienhaus mit 18 Wohnungen am Fuße der Altstadt. Bauherr ist selbstverständlich auch hier die WBM Wohnbau Meusel GmbH.

Kontakt

WBM Wohnbau Meusel GmbH

Kanzleistr. 20

86596 Schongau

Tel.: 08861-9097090

Web: www.immobilien-meusel.de

E-Mail: info@immobilien-meusel.de



Sprechzeiten

Montag – Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr

Montag, Dienstag & Donnerstag: 14:00 – 17:30 Uhr

und nach Vereinbarung

Text: Gabriela Königbauer