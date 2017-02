Faschingsgaudi hoch drei und Autorenlesung

Die Narren geben auch am kommenden Wochenende im Schongauer Land den Ton an. Vielerorts gibt es Faschingsbälle mit viel Gaudi. Rar sind dagegen diesmal die Musik- und Konzertveranstaltungen.

Weilheim-Schongau - Wer das DuoMarketa & Markus noch nicht kennt, sollte am morgigen Samstag, 11. Februar, in der Musikkneipe Eulenspiegel in Schongau vorbeischauen. Dort sind ab 20.30 Uhr Marketas unverwechselbare Stimme und die Gitarre von Markus zu hören. Sie ergänzen sich perfekt und bilden ein charismatisches Duo, das die musikalischen Wurzeln beider Künstler aus Country, Rock, Soul und Blues vereint. Der Eintritt ist frei.

- Riesengaudi am heutigen Freitag, 10. Februar, inBernbeuren . Dort findet von 18 bis 20.30 Uhr im Jugendtreff am Marktplatz derJugendfasching der Katholischen Landjugendbewegung Bernbeuren statt. Geboten sind DJ, Spiele, Cocktailbar, Snacks und Verpflegung sowie eine Kostümprämierung. Eingeladen sind alle Jugendlichen im Alter von zehn bis 15 Jahren. Weitere Informationen auf der Landjugend-Homepage oder unter KLJB-Bernbeuren@t-online.de.

- Wer weniger auf Fasching steht, der kann am heutigen Freitag, 10. Februar, im Pfarrstadl in Bernbeurendie Autorenlesung mit Oliver Pötzsch besuchen. Er liest ab 20 Uhr aus seinem Roman „Die Henkerstochter und das Spiel des Todes“. Einlass ab 19.30 Uhr.

- Rund geht es am heutigen Freitag, 10. Februar, bei derKinder-Faschingsdisco in der Schloßberghalle in Peiting. Die Sieben- bis Elfjährigen dürfen sich von 16.30 bis 18.30 Uhr dort austoben, die Zwölf- bis 15-Jährigen sind dann bei der Teenie-Disco von 19.30 bis 21.30 Uhr an der Reihe. Es herrscht Kostümpflicht. „Für das Bringen und Abholen der Kinder und Jugendlichen sind die Eltern verantwortlich“, heißt es in der Einladung.

- Auch in Burggen gibt es an diesem Wochenende einen Kinderfasching, zu dem der Sportverein und der Trachtenverein einladen. Termin ist am Sonntag, 12. Februar, um 13 Uhr in der Turnhalle in Burggen.

- Lustig geht’s im Fasching auch inPrem zu. Dort gastiert Waltraud Mair aus Bidingen am morgigen Sonntag, 12. Februar, um 15 Uhr im Gasthof Lechaue in Prem. Da darf gelacht werden.

- Der Trachtenverein Böbing veranstaltet am morgigen Samstag, 11. Februar, einen zünftigen Trachtenball.Es spielt die Böbinger Blaskapelle auf, und die Plattlergruppe sorgt für Spaß und Unterhaltung. Masken sind erwünscht. Beginn ist um 20 im Gasthof Haslacher.

- In der Mehrzweckhalle in Apfeldorf wird am morgigen Samstag, 11. Februar, abends der beliebte Faschingsball des Sportvereins Apfeldorf abgehalten.

- In Steingaden im Gasthof Graf treffen sich die Faschingsnarren aus nah und fern am morgigen Samstag, 11. Februar, zum Musiker- und Trachtenball. Los geht’s um 20 Uhr.

- Besonders stimmungsvoll geht’s am morgigen Samstag, 11. Februar, beim traditionellen Handwerkerball in der Gemeindehalle in Wildsteig zu. Beginn ist um 20 Uhr.