Am 8. Juli öffnet die Bihler Maschinenfabrik ihre Türen zum Tag der Ausbildung. © Otto Bihler Maschinenfabrik

Reinschnuppern beim Weltmarktführer: das ist am Samstag, 8. Juli 2023 beim Tag der Ausbildung bei Bihler in Füssen möglich. Kommen Sie vorbei und schauen Sie hinter die Kulissen des Hightech-Unternehmens!

Sie ist wichtig und manchmal gar nicht so einfach – die Entscheidung für einen Beruf oder ein Studium. Leichter fällt sie, wenn man schon ein paar praktische Erfahrungen sammeln konnte und ein Gefühl dafür bekommt, in welche Richtung es gehen soll. Möglich ist das am Samstag, 8. Juli 2023 von 9 bis 14 Uhr beim Tag der Ausbildung bei Bihler in Füssen. Denn dann können junge Leute hinter die Kulissen des Maschinenbauers blicken, eine Werksführung durch die Hallen machen und in verschiedene Lehrberufe, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten schnuppern.

Das Ausbilderteam der Otto Bihler Maschinenfabrik freut sich auf die neuen Auszubildenden. © Otto Bihler Maschinenfabrik

Egal ob Technik, Elektronik, IT oder Organisation: bei der Otto Bihler Maschinenfabrik gibt es viele unterschiedliche Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten. Diese kann man beim Tag der Ausbildung kennenlernen und sogar selbst ausprobieren. An insgesamt 8 Stationen können interessierte junge Leute im Werk Füssen mit den Ausbildern und Azubis von Bihler ins Gespräch kommen. Sie erklären dort anschaulich, was die verschiedenen Ausbildungsberufe ausmacht. Insgesamt sind das bei Bihler 10 Berufe:

Teilnehmende können außerdem die verschiedenen dualen Studienmöglichkeiten bei Bihler kennenlernen, egal ob Verbundstudium oder Studium mit vertiefter Praxis. Möglich sind hier z. B. Studiengänge wie Maschinenbau, Mechatronik, Elektro- und Informationstechnik oder Informatik und Wirtschaftsingenieurswesen.

Bei einer Werksführung kann man im Anschluss auch gleich Schritt für Schritt nachverfolgen, wie viele Arbeitsschritte nötig sind, bis eine Maschine fertig ist. Egal ob Schaltschrank, Presse oder Steuerung – bis am Ende das fertige Produkt dasteht, sind viele Schritte und Aufgaben verschiedenster Fachkräfte zu erledigen.

Ganz besonders ist der Tag der Ausbildung bei Bihler auch deshalb, weil Interessierte vor Ort nicht nur über die verschiedenen Berufe sprechen, sondern sie auch gleich ausprobieren können. So bekommen sie einen ganz persönlichen Eindruck von den Aufgaben und Tätigkeiten und haben vor allem auch die Gelegenheit, sich in Arbeitsbereiche zu wagen, denen sie bisher nur wenig Beachtung geschenkt haben. Alle, die sich fleißig durch die Stationen probieren, haben außerdem noch die Chance an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Unter anderem wird dabei ein Gutschein für die Therme Erding verlost – es lohnt sich also, vorbeizuschauen.

Information zum Tag der Ausbildung © Otto Bihler Maschinenfabrik

Kontakt

Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lechbrucker Str. 15

87642 Halblech

Tel.: +49-8368/18-0

E-Mail: ausbildung@bihler.de

Web: www.bihler.de