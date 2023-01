Wer ist schuld am Peitinger Bahnunfall?

Von: Dirk Walter

Jetzt sind die Ermittler am Zug: Die entgleiste Regionalbahn am Unglückstag. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München/Peiting – Eine Entgleisung und einige Fragen: Eine Weiche und ein Signal stehen im Mittelpunkt der Ermittlungen, die zum Peitinger Bahnunfall geführt werden. Ist die Strecke technisch „up to date“?

Eins vorweg: Die Aufklärung des Unfalls, bei dem ein Regionalzug am Dienstagmorgen vor einer Woche kurz vor dem Bahnhof Peiting Ost entgleiste, dürfte noch etwas dauern. Die 52 Personen im Zug der Bayerischen Regiobahn auf dem Weg nach Schongau, darunter 50 Schulkinder, blieben zum Glück unverletzt. Doch es gibt Fragen: Wer ist schuld am Unfall? Versagte die Technik? Oder doch der Mensch?

Der Notfallmanager berichtet

Mit bemerkenswerter Offenheit berichtete der Notfallmanager der DB, Werner Bögl, am Unglückstag gegenüber „München TV“ über den vermutlichen Hergang. Nach seiner Aussage war das Signal mit der Typbezeichnung NE 13, das vor dem Bahnübergang etwa 200 Meter östlich des Bahnhofs steht, erloschen. Das Signal zeigt an, dass der Zug über eine sogenannte Rückfallweiche fahren wird. Ist es erloschen, wird dem Lokführer signalisiert, dass die Weiche nicht in einer sogenannten Endlage steht – eine Störung also. „Da hätte der Lokführer normal stehen bleiben müssen“, sagte Bögl. Eine Rücksprache mit dem Fahrdienstleiter ist dann Pflicht. „Er hat aber dieses Signal überfahren.“ Technische Sicherungen, die einen Zug beim Überfahren eines Signals bremsen würden, gibt es auf dieser Nebenstrecke nicht.

Bei der gestörten Weiche handelt es sich um eine sogenannte Rückfallweiche. Das bedeutet: Sie ist (in Fahrtrichtung Schongau) stets geradeaus gestellt. Fährt ein Zug in der entgegengesetzten Richtung (nach Weilheim), so drückt er die Weiche quasi mit dem Eigengewicht nur auf, danach fällt sie wieder zurück – fast wie bei einer Modelleisenbahn. Es ist nicht möglich, die Weiche flexibel zu schalten, da sie trotz einer Modernisierung der Strecke im Jahr 2021 an kein Stellwerk angeschlossen wurde. Nur per Hand kann die Fahrtrichtung geändert werden. Ob überhaupt ermittelt werden wird, warum die Weiche nicht „in Endlage“ stand, ist unklar – die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) lässt offen, ob sie dem nachgeht. „Die BEU prüft derzeit, ob eine Untersuchung eingeleitet wird.“

Solide Technik auf den 1970ern

Ist die Rückfallweiche noch Stand der Technik? Heino Seeger, langjähriger BOB-Chef und zuletzt bei der Tegernseebahn, erkennt kein Problem. An vielen Bahnhöfen gebe es solche Rückfallweichen, „das ist ganz normaler Eisenbahnbetrieb“. Das sei zwar Technik aus den 1970er-Jahren, aber „absolut sicher“. Allerdings findet es Seeger problematisch, dass das Signallicht erlischt, um eine Störung anzuzeigen. Es gibt auch Signale des Typs NE 13, die auf Rot schalten. „Die sind besser sichtbar.“

Ein Blick auf die Strecke. Ganz hinten das Signal, das der Triebfahrzeugführer überfahren haben soll. © Hans-Helmut Herold

Es sieht also momentan so aus, als sei an der Einschätzung des DB-Notfallmanagers einiges dran. Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt nun gegen den Lokführer. Ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr steht als Straftatbestand im Raum.

Die Reparatur der durch den Unfall ramponierten Bahnstrecke hat derweil noch nicht begonnen. 50 Meter Gleise und eine Weiche müssen ausgetauscht werden. Doch die Bahn warte auf „Rückmeldungen der Lieferanten und Auftragnehmer“, sagt eine Bahnsprecherin.

Es eilt ein bisschen – ab dem 6. Februar, also in nicht einmal drei Wochen, soll die Bahnstrecke Weilheim-Schongau wieder komplett befahrbar sein, hat die BRB erklärt. Derzeit fahren zwischen Peißenberg und Schongau nur Busse.