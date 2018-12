Werbetrommel rühren für Henkerstochter

Hinter den Kulissen für das neue Henkerstochter-Stück geht es bereits Schlag auf Schlag. Das erste Werbebanner am Bürgermeister-Schaeggerplatz, wo das Festspiel wieder aufgeführt wird, hängt, der Probenplan steht, Fotos für ein überdimensionales Plakat an einem prominenten Platz in der Altstadt sind gemacht.

Schongau– Der Juli 2019 und die Premiere von „Die Henkerstochter und das Spiel des Todes“scheint noch in weiter Ferne, doch die Verantwortlichen vom Theaterverein Treibhaus und vom Schongauer Sommer haben die Vorarbeiten schon ordentlich vorangetrieben. „Die Rollenverteilung ist erfolgt, bis Ende November hatten alle die Möglichkeit, sich zurückzumelden, ob sie ihre Rolle annehmen“, verrät Maximilian Geiger, Autor, Regisseur und Hauptdarsteller des zweiten Henkerstochter-Festspiels. Auch Organisator Manfred Wodarczyk (Schongauer Sommer) hat diesmal eine Rolle, „die kleinste, die es gibt“, lacht er.

72 Darsteller inklusive Statisten plus Musik stehen in den Startlöchern. Die erste große Probe ist am 23. Februar. Anfang Januar gibt es jedoch bereits ein erstes großes Treffen mit allen Schauspielern, die erste Kostümanprobe ist am 26. Januar. „Der Probenplan bis Juli steht, es hat sich viel bewegt“, so Geiger. Wer musiziert, ist noch nicht klar, aber die Musik-Organisation ist bereits vergeben: an die Altenstadterin Caro Nuscheler. „Sie hat schon bei unserem ,Sister Act’ heuer den Nonnen-Chor geleitet, die Musik einstudiert und gleichzeitig selbst gesungen und gespielt“, so Geiger. Musiker sollen jetzt gezielt gesucht werden, Musik aus der Frühen Neuzeit nennt Geiger als Richtung. „Musikgruppen zu bekommen ist ohnehin schwer, außerdem müssen wir darauf achten, dass keine GEMA-relevanten Stücke gespielt werden“, hat Wodarczyk immer die Kasse im Blick.

Erst diese Woche fanden Beratungen bei Tobias Fuhrmann statt. Der Schongauer Fotograf hatte bei einem Fotoshooting Bilder der künftigen Darsteller für die Werbeplakate geschossen. Eines soll auch auf einem riesigen Banner – 3,50 Meter breit und 4,50 Meter hoch – für alle gut sichtbar fürs Festspiel, aber auch die Stadt Schongau werben. Und zwar an einem prominenten Platz in der Altstadt. Einen Plakat-Entwurf hat Wodarczyk bereits im Rathaus im Ordnungsamt abgegeben, eine Entscheidung darüber steht aber noch aus. „Wir hoffen, dass das noch vor Weihnachten durch ist und das Plakat aufgehängt werden kann.“

Die Hinweisschilder, die an allen Einfallstraßen aufgehängt werden sollen, werden dieser Tage fertig. Gedruckt werden sie wieder in der Schilderwerkstatt Herzogsägmühle, im 19. Jahr unter der Leitung von Helmut Gehlert. Auch das Kulissenbild ist bereits im Kasten. Dieses entstand vor einem sehr markanten Berg, denn der nächste, der sechste Band der Oliver-Pötzsch-Romanreihe spielt teilweise in Oberammergau. Dort wird im Jahr 1670 bei den Proben zum berühmten Passionsspiel der Christus-Darsteller tot aufgefunden, er war gekreuzigt worden. Der Schongauer Henker Jakob Kuisl und der Bader Simon Fronwieser sollen den Todesfall aufklären....

Die Werbetrommel soll richtig professionell gerührt werden für das Festspiel, „wir orientieren uns da ein bisschen am Theater in Oberammergau“, so Geiger. Regelmäßige neue Infos sollen neugierig machen, Neuigkeiten über den Stand der Dinge soll es auch über Soziale Medien geben. Seit Kurzem online ist etwa ein Werbefilm.

Gerade jetzt vor Weihnachten hoffen Theaterverein und Schongauer Sommer darauf, dass der ein oder andere auf die Idee kommt, vielleicht Karten zu verschenken. Verkaufsstart war bereits am Historischen Markt, Onlinebestellungen sind ebenso möglich wie die Bestellung in Vorverkaufsstellen, darunter auch bei den Schongauer Nachrichten. Wodarczyk: „Wir müssen langfristig vorbauen, nicht erst drei Wochen vorher.“ Und, das betont der Veranstalter vom Schongauer Sommer erneut: „Es ist ja auch immer Werbung für die Stadt.“