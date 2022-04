Für eine Zukunft, für irgendwann: Sie „lernen, statt auf Wunder zu warten“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Mama Sasha mit ihren Söhnen Vlad und Egor: Deutsch lernen die Ukrainer unter anderem mit Kinderbüchern und einem Bookii-Lernstift. © bas

Sprache ist ein Schlüssel zur Welt – und ein Schlüssel zur Integration. Eine Motivation für die Ukrainerin Sasha und ihre beiden Söhne Egor und Vlad, nach einer bewegenden Flucht über die Sprache den Weg in ein neues Leben zu finden.

Peiting – Wie kann ein Leben nach einer Flucht in ein fremdes Land gelingen? Für die 36-jährige Sasha steht fest: Die Sprache ist der Schlüssel zu einem neuen, besseren Leben. Mit ihren Söhnen Egor (14) und Vlad (9) ist sie aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew geflohen. Ihr Mann ist noch in der Ukraine. Sasha hatte Glück im Unglück: Gemeinsam mit ihren Kindern ist sie in einer leer stehenden Wohnung bei einer Familie in Peiting untergekommen.

Doch wie soll es weitergehen? Wie sieht die Zukunft für sie und ihre Buben aus? Sasha denkt viel darüber nach. Dass sie eine studierte Juristin ist, bringt die Zweifach-Mutter hier in Deutschland nicht weiter.

„Englisch ist einfach, Deutsch ist schwer“, hat Sasha schnell festgestellt. Konkret heißt das: „Von jedem Wort gibt es 14 verschiedene Versionen.“ Ich, Du, Er, Sie, Es. Futur I, Futur II. Viele Stunden lernt und übt Sasha täglich. Darüber hinaus lernt sie drei mal pro Woche über die Goethe-Universität bei einem Online-Studiengang Deutsch.

Nicht genug damit: Auf dem Esstisch in der Küche stapeln sich Bücher über Bücher. Wörterbücher. Aber auch Kinderbücher aus der Bücherei. Die Bilder in den Kinderbüchern helfen Sasha und ihren Söhnen, zu verstehen. Wort für Wort übersetzen sie. Sasha zeigt uns eine ganze von Hand geschriebene Liste an Wörtern auf Deutsch. „Ich versuche jeden Tag, mich an so viel wie möglich zu erinnern“, erzählt sie uns auf Englisch.

Jeder Spaziergang ist wie Unterricht: Lernen, Abfragen, Merken

An diesem Tag hat sie mit den Buben einen Spaziergang nach Schongau gemacht. „Bei jedem Schritt haben wir eine Zahl gesagt und so immer weiter gezählt.“ Auch Zählen auf Deutsch will gelernt sein. „Und wir haben uns gegenseitig Wörter abgefragt.“

Ob ein Besuch im Zoo oder im Wald: Wenn Sasha und ihre Kinder spazieren gehen, wird jedes Tier, jeder Baum benannt. Bei einem Ausflug zur Wieskirche waren es Wörter wie „Kirche“, „Tanne“ oder „Käse“, aber auch der „Löwenzahn“. Kleine Ausflüge werden so zum bewegten Live-Klassenzimmer.

Lesen, Reden, Zuhören, Audio, Sehen: Sprachenlernen mehrdimensional

Sasha setzt auf mehrdimensionales Sprachen-Lernen. Lesen gehört dazu, Reden, Zuhören, aber auch Audio und Sehen. Sie lauscht Audio-Lerneinheiten oder sieht sich mit Egor und Vlad Filme mit Untertiteln auf Youtube an. Auch die tägliche Zeitungslektüre gehört zum selbst auferlegten Lern-Programm. Für Bildung, sagt Sasha, „musst du alles tun“. Schon alleine deshalb möchte sie nicht erst warten, bis von offizieller Seite Sprachkurse angeboten werden.

Nicht einfacher macht das Ganze, dass Sasha bereits zum zweiten Mal geflohen ist. Sie stammt eigentlich aus der Volksrepublik Donezk, die Amtssprache hier ist russisch. Es ist Sashas zweiter Krieg. Nach der ersten Flucht lernte sie in Kiew, von dem sie gedacht hatte, es würde die neue Heimat werden, ukrainisch. Es sollte anders kommen.

Wie heimatlose Forscher in einer neuen Umgebung

„Wir sind heimatlos“, sagt Sasha. „Deshalb müssen wir lernen, um irgendwie in diesem neuen Leben weiter zu kommen, statt hier zu sitzen und auf ein Wunder zu warten.“ Ein Kinderbuch, das Sasha aus der Peitinger Bücherei ausgeliehen hat, trägt einen, den Umständen angemessenen Titel: „Welche Farbe hat das Glück?“ ist da auf dem Titel nachzulesen. Eine Frage, auf die Sasha in diesen Tagen keine Antwort geben kann. Aber sie arbeitet daran. Täglich. Und wer weiß: Vielleicht kommt sie dem Glück irgendwann wieder auf die Spur? „Momentan sind wir noch wie Forscher in unserem neuen Leben: Wir sitzen hier und beobachten alles, was um uns herum passiert.“