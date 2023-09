Citroën 2CV: Die Ente ist einfach Kult! Xaver Fendt aus Wildsteig besitzt gleich elf Stück

Drei „Entennarrische“ in einer Familie: (v.l.) Heinrich, Xaver und Monika Fendt vor einer grünen 2CV. © Herold

Von wegen lahme oder hässliche Ente: Der 2CV von Citroën ist Kult, ist echtes Lebensgefühl. Seit über 74 Jahren gibt es die Ente, der man auf allen Straßen dieser Welt begegnet. Mit die größten Enten-Fans sind Xaver Fendt und seine Ehefrau Monika, die beide vom Entenfieber infiziert sind.

Wildsteig – Vor 33 Jahren lief der letzte 2CV vom Band. Schluss für eine Legende auf vier Rädern. Aber: Die gute Ente ist nicht tot zu kriegen, erlebt geradezu eine Renaissance. Sie läuft gewissermaßen zur Hochform auf. Einer, den diese Ente vom Typ 2CV von Kindesbeinen auf fasziniert hat, ist Xaver Fendt aus Wildsteig. Er weiß viel über das Kultauto zu erzählen, schließlich hat er in seinem Fundus elf unterschiedliche Modelle.

Alle als Gebrauchtwagen oder Schrottkübel erworben, hat Fendt ihnen Leben eingehaucht. Seine Exemplare erscheinen wie aus dem Entenei gepellt. Das hat selbst dieser Tage den Prüfer vom TÜV zum Staunen gebracht. Denn Fendt ist in Schongau mit einem Gespann aus Kastenente und Wohnwagen vorgefahren. Die Untersuchung lief Ruck-Zuck ab. „Geiler Zustand, coole Kombination“, so der lockere Kommentar vom TÜV-Fachmann.

Xaver Fendt mit seinem Gespann aus Kastenente und Eriba-Wohnwagen auf dem Weg zum TÜV. © Herold

Die Begegnung beim TÜV an diesem Nachmittag macht neugierig. „Wie kommt man zu so einem Klassiker der Fahrzeugwelt“, lautet die Frage. „Wenn Du mehr wissen willst, komm raus in die Wildsteig.“ Eine Einladung, der man natürlich nachkommen muss.

Die einen sagen Schrotteil, er sagt Schmuckstück

Stunden später: Xaver Fendt hat sein Enten-Wohnwagen-Gespann hinter seinem Hof abgestellt und sitzt jetzt in der Garage auf dem Vorderrahmen einer Blechkonstruktion. Beim genauen Hinsehen erkennt man die Umrisse einer alten 2CV-Ente. Eingestaubt, total zerlegt, für den Betrachter einfach ein Schrottteil.

Nicht für Fendt, für ihn wird es ein weiteres Schmuckstück seiner Sammlung. „Den Rahmen hab’ ich schon erneuert und restauriert“, so der Spezialist. „Sie ist zwar noch flügellahm und wartet auf Wiedergeburt“, fügt er scherzend hinzu. Doch wie hat alles angefangen? Fendt legt den großen Schraubenschlüssel zur Seite und nimmt neben Ehefrau Monika auf der Terrasse Platz. Denn sie gehört ja quasi zur Entengeschichte dazu.

Ehefrau als Navigator

Sie ist nicht nur geduldige Ehefrau, sondern bei den Ententreffen die Köchin schmackhafter und dem Ehemann mundender Wohnwagenkost. Bei den Ausfahrten und Touren zeigt sie, wo es lang geht. Sie „franzt“ nach alter Schule mit Hilfe von Landkarten. Fendt gibt aber fairer Weise zu, dass er bei Auslandsreisen schon mal ein Navi mit dabei hat.

Mit diesem Gespann aus 2CV-Ente und Eriba-Puck-Wohnwagen fuhren Monika & Xaver zum 24. Weltententreffen in die französische Schweiz. © Herold

Zeitsprung zurück um rund 50 Jahre: Als Bub saß Fendt bei seinen Eltern mit in einem Ford Escord, den er immer noch als „Hundeknochen“ bezeichnet. Vor ihnen fuhr ein 2CV. „Wie der in die Kurven ging, hat mich total fasziniert“, erinnert sich Fendt. So sehr, dass sein Vater hinter der Ente bleiben musste und keinesfalls überholen durfte.

Diese Bewegungen und die Kurvenlagen hat der Bub nicht mehr aus seinem Kopf bekommen. „Entweder, ich bekomme auch so ein Auto, oder ich fahre ein Leben lang Moped“, war sein Gedanke damals.

Natürlich wird er Kfz-Mechaniker

Sein Berufswunsch hat sich daran auch orientiert: Von 1979 bis 1982 hat Fendt in Trauchgau die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker absolviert. Mit 18 Jahren konnte sich Fendt dann seinen großen Traum erfüllen: Einer Frau aus Grünwald hat er seine erste Ente abgekauft. „Ich musste ihr genau 500 D-Markt auf den Tisch blättern“, erinnert sich Fendt, als wäre es gestern gewesen.

Auch die Daten hat er noch im Kopf. „Baujahr 1975, damals sechs Jahre alt, nicht gerade in einem lobenswerten Zustand“, so sein heutiges Urteil. Viel Schweißarbeiten waren notwendig, um die Kiste wieder richtig fahrtauglich zu machen. Erfahrung dazu hatte Fendt genügend, schließlich leistete er in der Oberpfalz seinen Wehrdienst ab – in einer Kfz-Instandsetzung.

„Sie hat alles gemeistert

„Jedes Wochenende bin ich mit der Ente nach Hause gefahren, auch, wenn es nur für ein paar Stunden war“, erzählt Fendt. Und fügt gleich hinzu, dass sie ihn nie im Stich gelassen hat. Auch später, als er nach Mittenwald versetzt wurde, war für seine Ente kein Berg ein Hindernis. „Sie hat alles gemeistert.“

Fendt heiratete später seine Monika und „infizierte“ sie mit dem Entenfieber. Nur am Hochzeitstag wurde er seiner Ente untreu. Da hatte er seinen „Triumph Spitfire“, Baujahr 1979, aus der Scheune geholt, um mit offenem Dach zur Kirche zu fahren.

2009 zum Welttreffen in die Tschechei

Die ersten gemeinsamen Ententreffen standen früh auf dem Plan der beiden. Monika erinnert sich an ein Treffen in Bremen: „Zwölf Stunden war volle Düse angesagt, Bleifuß bis Bremen“, drückt sie es aus. Nur bei einem kurzen Tankstopp durfte sie auf Toilette, ansonsten immer Vollgas. Dazu bemerkt Xaver Fendt, dass er ja damals an der Kastenente auch schon einen Wohnwagen angekuppelt hatte.

Diese Treffen hatten so eine positive Wirkung auf das Gespann Xaver & Monika Fendt, dass sie sich von den ganz großen Treffen locken ließen: Im Jahr 2009 stand für die beiden das Welttreffen in Most in Tschechei auf dem Programm. Mit Kastenente und Wohnwagen Marke Eriba-Puck, Baujahr 1966, nahmen sie teil und standen inmitten von über 7500 Enten.

Inmitten von 5284 Enten

Im Jahr 2011 tuckerten die beiden nach Salbris in Frankreich zum 19. Welttreffen. Das aber mit einem anderen Gespann: Der Wohnwagen blieb gleich, die Ente wurde getauscht. Ein grünes Schmuckstück stand da neben den anderen 5284 Enten. So viele hat der Veranstalter registriert.

Xaver Fendt in seiner Werkstatt: Dort wird er dieser Ente neues Leben einhauchen. © Herold

Im Juli diesen Jahres dann stand ein weiterer Härtetest des Enten-Wohnwagengespanns an: das 24. Weltentetreffen in Delémont lockte in die französische Schweiz. Über Lindau, Pfänder-Tunnel, St. Gallen, Winterthur, Zürich und Basel bis zum Ziel legten die „Entennarrischen“ 380 Kilometer zurück. „Wenn es teilweise im ersten Gang eine knappe Stunde nur nach oben geht, kann man erahnen, was dieser unverwüstliche Motor zu leisten vermag“, lautet das versteckte Lob von Xaver Fendt.

Als Teilnehmer mit der Nummer 2102 von über 3500 Fahrzeugen wurde ihnen in Delémont ihr Standplatz zugewiesen. Dort große Überraschung: „Unser Nachbar genau neben uns war Zahnarzt Kurt Vialon aus Schongau“, erinnert sich Monika Fendt. Zufälle gibt’s.

Klar ist auch der Bruder „infiziert“

Kein Zufall ist, dass auch Xavers um zwei Jahre jüngerer Bruder Heinrich ebenfalls großer 2CV-Fan ist: „Meine erste Ente erwarb ich mit 17 Jahren, da hatte ich noch keinen Führerschein“, sagt der. Für den symbolischen Preis von einer Mark kaufte er 1981 ein völlig heruntergekommenes Exemplar, restaurierte es und ist bis jetzt weit über 100 000 Kilometer damit problemlos über die Lande gefahren.

Mit seinem Bruder Xaver und dessen Frau Monika wird die Erfolgsgeschichte weitere Kapitel bekommen. Nach dem Motto: Ente gut, alles gut.

HANS-HELMUT HEROLD