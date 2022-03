„Am Grohholz“: Grundstücksverkauf startet - Pluspunkte für Einheimische und junge Familien

Von: Katrin Kleinschmidt

Die Ruhe vor den nächsten Bauarbeiten: Die ersten Bauplätze am neuen Gebiet „Am Grohholz“ sollen in den kommenden Wochen vergeben werden. © Hans-Helmut Herold

20 Familien sollen „Am Grohholz“ in Wildsteig ein Zuhause finden. Die Gemeinde bietet die Baugrundstücke vergünstigt an, hat aber Anforderungen an die Bewerber.

Wildsteig – Noch führt die Straße ins Nichts. Doch die Anschlüsse, die aus dem Boden ragen, lassen erahnen: Hier wird bald gebaggert und gewerkelt. Denn Wildsteigs Neubaugebiet „Am Grohholz“ ist erschlossen. Nun werden nach und nach die 20 Bauplätze verkauft. Die Kriterien für die Vergabe hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Wie zu erwarten war, haben junge, einheimische Familien die besten Karten, eines der vergünstigt angebotenen Grundstücke zu bekommen. Sofern sie die grundlegenden Voraussetzungen erfüllen. Die erklärte Peter Lutz, Geschäftsstellenleiter der VG Steingaden, in der Sitzung, bei der elf Besucher im Zuhörerraum saßen – deutlich mehr als bei sonstigen Zusammenkünften des Gemeinderats.

Einkommen, Familiensituation und Ortsbezug wichtig

Lutz erläuterte die Zulassungskriterien, auf die sich das Gremium geeinigt hatte. Das wären zum einen die Einkommensgrenzen. Wer „Am Grohholz“ bauen möchte, darf als Alleinstehender in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich nicht mehr als 33 500 Euro Jahreseinkommen erzielt haben. Bei Paaren liegt die Grenze bei 67 000 Euro, für jedes Kind sind weitere 8388 Euro möglich. Zudem darf das Gesamtvermögen maximal 120 Prozent des Werts des begehrten Grundstücks betragen. Ausgeschlossen ist zudem, wer in der Vergangenheit bereits ein vergünstigtes Baugrundstück der Gemeinde erhalten hatte – ebenso die Ehegatten derjenigen.

„Wenn man die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, kommt man in die Auswahlkriterien“, erläuterte Lutz. Denn im Rahmen des Einheimischenmodells sollen Ortsansässige und junge Familien bevorzugt werden. Daher wurde ein Punktekatalog entworfen, nach dem die Bewerber sortiert werden. Mindestens 100 Zähler müssen dabei erreicht werden, maximal 200 sind möglich.

Volle Punktzahl für den, der seit mindestens fünf Jahren im Ort lebt

Zum einen wird der Ortsbezug berücksichtigt. Wer mindestens seit fünf Jahren in Wildsteig lebt, bekommt die höchste Punktzahl. Wird diese noch nicht erreicht, kann ein Ehrenamt oder der Arbeitsplatz im Ort zu weiteren Zählern verhelfen.

Weitere 100 Punkte sind über soziale Kriterien möglich. Hierbei wird betrachtet, wie viele Kinder und Pflegebedürftige im Haushalt leben. Außerdem spielt das Alter der Bewerber eine Rolle. Für 26- bis 40-Jährige werden zehn Punkte gut geschrieben. Wer zwischen 18 und 25 Jahre alt ist, bekommt fünf Zähler, alle anderen gehen leer aus. Diese Aufteilung „ist dem geschuldet, dass man die Bauplätze jungen Familien zur Verfügung stellen will“, erläuterte Lutz.

Nur, wer die notwendige Punktzahl erreicht hat und sich verpflichtet, mindestens eine 5-kW-Photovoltaik-Anlage errichten zu lassen, bekommt die Chance auf einen der Bauplätze. Sofern kein anderer Bewerber den Vortritt bekommt – bei Punktegleichheit entscheidet erst die größere Anzahl an minderjährigen Kindern, dann das kleinere Einkommen und später das Los.

Bewerber erhalten bald die nötigen Unterlagen

Die Gemeinde Wildsteig bietet die Grundstücke 30 Prozent günstiger an, als sie nach dem aktuellen Bodenrichtwert wert sind. Ein schneller Verkauf ist nach dem Erwerb nicht möglich – das ist in den Vorschriften klar geregelt. Schließlich sollen „Am Grohholz“ Menschen die Gelegenheit bekommen, sich ein neues Zuhause zu schaffen.

Bald schon könnte es damit losgehen. „Die Bewerbungsunterlagen gehen demnächst raus“, sagte Bürgermeister Josef Taffertshofer auf Nachfrage der Heimatzeitung. Zu Beginn sollen fünf Baugrundstücke freigegeben werden, möglichst nebeneinander gelegen.

Haben diese neue Besitzer, werden die nächsten Flächen angeboten. „Wir wollen die Bebauung nicht splittermäßig aufziehen“, sagt Taffertshofer, „und mit den Grundstücken haushalten.“