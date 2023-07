Barrierefreies Wohnen über dem Dorfladen: Erste Pläne für Wildsteigs Großprojekt

Unten verputzt, oben Holzverkleidung: So könnte das Multifunktionsgebäude an der Riedstraße in Wildsteig einmal aussehen. Ausgearbeitete Pläne für die Gestaltung der Außenanlagen gibt es noch nicht.

Neubau an Riedstraße

Von Katrin Kleinschmidt schließen

Wohnungen, der Dorfladen und eine Arztpraxis sollen in einem Neubau in Wildsteig Platz finden. Im Gemeinderat wurden nun die Pläne vorgestellt.

Wildsteig – Es soll ein Treffpunkt werden: Einer, an dem die Wildsteiger einkaufen, essen, zum Arzt gehen und sogar wohnen können. Die Pläne für das Multifunktionshaus, das die Gemeinde an der Riedstraße anstelle des Bäckerei-Gebäudes bauen möchte, werden konkreter. Anselm von Huene, Gründer und Geschäftsführer der Bad Tölzer „Planungsbüro Inholz GmbH“, stellte sie im Gemeinderat vor.

Das Herzstück des Gebäudes wird der Dorfladen im Erdgeschoss sein - in diesen haben schon einige Wildsteiger investiert. Er bekommt einen Lagerraum und einen Sitzbereich – innen wie außen. Mindestens einen Mittagstisch soll es geben, auch andere gastronomische Angebote sind denkbar – deshalb kann jener Teil des Ladens, der für den Mittagstisch gedacht ist, abgegrenzt werden, um ihn auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten nutzen zu können.

Im ersten Stock des Gebäudes sind fünf der insgesamt sechs barrierefreien Wohnungen angedacht – sie alle werden später vermietet, vornehmlich an Senioren aus dem Ort, die so weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Drei der Wohnungen sollen klassische Ein-Personen-Haushalte mit 40 Quadratmetern Größe sein. Die vierte Wohnung im ersten Stock ist mit 55, die fünfte mit 75 Quadratmetern geplant. Die Bewohner können sie über einen Laubengang – er ist offen, auf der Außenseite des Gebäudes und überdacht – erreichen. Auf der Hangseite sind kleine Gärten angedacht. Die sechste Wohnung umfasst 55 Quadratmeter und befindet sich im Dachgeschoss.

Gebäude wird 30 Meter lang

Der restliche Platz in diesem Stockwerk ist für „Gesundheitsräume“, wie es im Plan heißt, eingeplant. Konkret soll eine Arztpraxis dort einziehen. Mit einer Allgemeinmedizinerin gibt es bereits Gespräche. „Momentan sind die Voraussetzungen sehr gut“, sagte Bürgermeister Josef Taffertshofer im Gremium. Eine Unterschrift gebe es allerdings noch nicht. „Wir müssen flexibel bleiben.“ Mit dem allgemeinen Begriff „Gesundheitsräume“ wolle man sich planungsrechtlich mehr Möglichkeiten offen halten.

Nach dem aktuellen Plan wäre das Gebäude 30 Meter lang und inklusive Laubengang 13,20 Meter tief. Es rückt näher an den Hang heran als das bisherige Haus – dadurch entsteht vor dem Gebäude ein größerer Platz. Fünf Stellplätze können dort untergebracht werden, die restlichen werden auf einer Fläche gegenüber angelegt. Wie der Außenbereich ansonsten aussehen soll, muss extra geplant werden – dafür wird der Gemeinderat einen weiteren Auftrag vergeben.

Am Gebäude sollen absperrbare Lagerräume für die Bewohner entstehen. Zudem ist ein Radschuppen mit Steckdosen geplant – für E-Bikes. „Auch Besucher des Dorfladens sollen dort laden können“, sagte von Huene.

Lob für die Optik

Der Planer betonte, dass ein „Dorfladen Ausstrahlung haben sollte“. Deshalb sei der Eingang für Kunden und Besucher vorn, links vom Gebäude sei Platz für die Anlieferung der Waren. Auf Laderampen oder riesige Anfahrtsbereiche wurde verzichtet. Die Fassade ist unten verputzt, für die beiden oberen Stockwerke ist eine Holzverkleidung vorgesehen.

„Ich find’s total gut so“, lobte Gemeinderatsmitglied Richard Schuster – und erntete Zustimmung aus dem Gremium. Ein paar Änderungen wurden aber angeregt. Xaver Mayr bat darum zu überprüfen, ob eine Damen- und eine Herrentoilette für den gastronomischen Bereich tatsächlich ausreichen. „Das nachträglich zu ändern, ist immer schwerer“, sagte er. Zudem war er vom Müllhäuschen, das einzeln stehend in den Hang integriert werden soll, nicht so angetan. Stattdessen schlug er vor, das Häuschen noch mit dem Haus zu verbinden und so den Lagerbereich des Dorfladens zu erweitern. Florian Schmid pflichtete ihm bei: „Was haben wir gewonnen, wenn dann Müllsäcke und Leergutpaletten draußen stehen, weil der Platz nicht reicht?“ Die gezeigten Ansichten aber „gefallen mir wirklich gut“, bestätigte auch er.

Die Ideen sollen nun in kleinerer Gruppe noch eingearbeitet werden. Dann erst wird über die Pläne abgestimmt.