Wildsteiger investieren eifrig in Dorfladen: Eigenkapital ist bereits gesammelt

Von: Katrin Kleinschmidt

Anstelle dieses Gebäudes soll der Neubau mit Dorfladen und Café entstehen. Die Wildsteiger stehen offenbar voll hinter dem Projekt. © Herold

Die 75 000 Euro Eigenkapital, die für den Dorfladen in Wildsteig notwendig sind, sind bereits gesammelt. Trotzdem werden weiter Anteile angeboten – denn je mehr die Wildsteiger investieren, desto kleiner ist der Kredit, der aufgenommen werden muss.

Wildsteig – Die Gemeinde Wildsteig ist mit ihrer Idee, einen Dorfladen zu eröffnen, auf sehr offene Ohren bei der Bevölkerung gestoßen. Rund 75 000 Euro stehen durch den Verkauf von Anteilen bereits zur Verfügung – und damit jene Summe, die mindestens für die Realisierung des Vorhabens gesammelt werden musste. Doch der im Juni gewählte Beirat wirbt weiter um Unterstützung.

Bei der Gründung der Unternehmergesellschaft, die den Laden eröffnen und führen soll, wurde kalkuliert, dass etwa 326 000 Euro Startkapital benötigt werden. Schon da zeigten die Anwesenden großes Interesse. Noch an diesem Abend kauften 76 Wildsteiger Anteile im Gesamtwert von 44 700 Euro. Auch in den Wochen danach ging der Verkauf gut weiter.

Dorfladen in Wildsteig: Je mehr Bürger investieren, desto kleiner ist der Kredit

Bürgermeister Josef Taffertshofer verfolgt das mit Freude. Je mehr Anteile die Wildsteiger haben, je mehr sie also investieren, desto mehr identifizieren sie sich mit dem Dorfladen. Und desto weniger Kredit muss die Gesellschaft aufnehmen. „Das bedeutet auch, dass weniger Zinsen zurückgezahlt werden müssen“, sagt Taffertshofer – das minimiert das Risiko. Neben Kredit und dem Geld der Anteilskäufer dürften noch etwa 100 000 Euro an Fördermitteln in den Dorfladen fließen.

Das Projekt ist für den Rathauschef eine Herzensangelegenheit – auch, wenn es jetzt nicht mehr in den Händen der Gemeinde, sondern der Unternehmergesellschaft liegt. Laut Taffertshofer gehe es für Wildsteig um mehr als eine Einkaufsmöglichkeit. Das Geschäft soll in einem Neubau entstehen, in dem auch barrierefreie Wohnungen, Praxisräume, zwei Appartements für Obdachlose und ein Café untergebracht werden. „Der Dorfladen ist eingebunden in einen großen sozialen Kontext“, sagt der Rathauschef. Es solle eine Begegnungsstätte entstehen.

„Brauchen dringend Möglichkeiten, dass man bei uns Kaffee trinken oder Mittagessen kann“

Denn in Wildsteig gebe es für die Menschen kaum noch Möglichkeiten, zusammenzukommen. Die Gasthöfe konzentrieren sich auf den Pensionsbetrieb, seien mittags geschlossen. Das einzige Café direkt im Ort öffne nur am Wochenende. „In Wildsteig ist es nicht möglich, zum Stammtisch zu gehen oder einzukehren“, sagt Taffertshofer. „Wir brauchen dringend Möglichkeiten, dass man bei uns einen Kaffee trinken oder Mittagessen kann.“ Mit Dorfladen samt Café werde das ermöglicht.

Die Käufer der Anteile helfen dabei mit, dass die Verkaufsfläche eingerichtet, Personal eingestellt und Waren eingekauft werden können. Den Bau des Gebäudes aber zahlt die Gemeinde. Und will damit etwas in die soziale Infrastruktur investieren. Ein Gewinngeschäft werde das nicht, macht der Rathauschef klar. Und das muss es auch nicht sein. „Beim Friedhof oder einem neuen Dorfplatz fragt auch keiner nach der Wirtschaftlichkeit“, sagt Taffertshofer. Die stehe auch im Hintergrund, wenn es darum geht, den Wildsteigern einen Platz zum Zusammenkommen zu schaffen.

