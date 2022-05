Dorfladen Wildsteig: Die Pläne werden konkreter - „Wir machen es richtig“

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Der künftige Geschäftsführer David Kramer (r.) mit Bürgermeister Josef Taffertshofer. © Katrin Kleinschmidt

Regale von heimischen Handwerkern, Produkte aus der Region und ein Café: Das wird der Dorfladen Wildsteig. Manch’ einer soll dort rund um die Uhr einkaufen können.

Wildsteig – Josef Taffertshofer versteht es, Menschen für etwas zu begeistern. Vor allem, wenn es sich um seine Herzensprojekte handelt. Der Dorfladen für Wildsteig ist so ein Vorhaben. Und bei dem holen der Rathauschef und der Gemeinderat die Bürger mit ins Boot. „Wir bauen unseren sozialen Mittelpunkt gemeinsam“, kündigte Taffertshofer bei einer Infoveranstaltung in der Gemeindehalle an. Für die rund 80 Anwesenden gab es eine Fülle an Neuigkeiten.

Denn das Vorhaben wird immer konkreter. Die bisherigen Überlegungen und Pläne stellten Wolfgang Gröll und David Kramer vom „Bundesverband der Bürger- und Dorfläden“ vor. Kramer wird nicht nur den Aufbau begleiten, sondern später auch Geschäftsführer des Wildsteiger Ladens sein. Der 32-Jährige wohnt seit 18 Jahren im Ort, ist gelernter Kaufmann und arbeitete zuletzt zwölf Jahre als Betriebsleiter in einem Großmarkt. Gröll ist absoluter Experte auf dem Gebiet. Und sagte den Wildsteigern gleich zu Beginn: Es gebe kein allgemeingültiges Konzept für einen solchen Laden. „Er muss zum Dorf passen, vor Ort gestaltet werden. Das ist die größte Garantie, dass er funktioniert.“

302 Haushalte beantworteten Fragebogen

Dann macht die Gemeinde Wildsteig einiges richtig. Sie hat die Einwohner zu ihren Wünschen rund um einen Dorfladen und zu ihrem Einkaufsverhalten befragt. 302 Haushalte brachten den ausgefüllten Bogen zurück. Angesichts von rund 1370 Einwohnern ist das „eine hohe Beteiligung“, sagt Kramer.

Die stellt er auch in den Arbeitskreisen fest. In diesen beteiligen sich Gemeinderäte, Bürger und Geschäftsleute. Dass letztere mit im Boot sind, sei wichtig, wurde bei der Veranstaltung betont. „Wir wollen stärken, was vorhanden ist, mit den Geschäften zusammenarbeiten“, sagte Taffertshofer – Bäcker und Metzger sind mit im Boot, sofern sie wollen. Und heimische Schreiner sind bei der Inneneinrichtung gefragt.

Der Dorfladen soll in einem Neubau an der Riedstraße – anstelle des Bäckerei-Gebäudes – entstehen. Taffertshofer kündigt ein „Multifunktionshaus“ an, in dessen ersten Stock eine Arztpraxis und im Dachgeschoss barrierefreie Wohnungen für Senioren untergebracht werden. „Es sind immer mehr Menschen einsam“, sagte er. Über die Nachbarschaftshilfe, den Laden und ein dort integriertes Café „können sie an der Gemeinschaft teilnehmen“.

So könnte das Erdgeschoss aussehen: Diesen Entwurf präsentierte David Kramer bei der Info-Veranstaltung. Der Bereich unten links ist der Verkaufsraum mit Obst- und Gemüse-Insel, Regalen und Kassenbereich. Rechts ist das geplante Café inklusive Außenbereich zu sehen. Ganz oben ist Platz für Küche, Kühl- und Aufenthaltsraum. © David Kramer (Bundesverband der Bürger- und Dorfläden)

Das Gebäude selbst werde ein Holzhaus sein – „mit Holz aus dem Gemeindewald“. Und dank Grundwasserwärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher energieautark. Ergänzend werde eine Tankstelle für E-Fahrzeuge an der Staatsstraße eingerichtet.

12 Euro pro Stunde für das Personal

Die Pläne für den Dorfladen selbst präsentierten die Vertreter des Dorfladen-Netzwerks. Laut Gröll soll der Laden von „ordentlich bezahltem“ Personal – kalkuliert wird mit zwölf Euro pro Stunde – betreut werden. Die Lage bezeichnete er als „fast paradiesisch“ – die nächsten Supermärkte sind derzeit in Steingaden und Saulgrub.

Um genug Grundkapital zu haben, regen die Experten ein Genossenschaftsmodell an. Die Wildsteiger können also in ihren Dorfladen investieren. Wie viel die Anteile kosten werden, steht noch nicht fest. Laut Gröll beginne der Preis für gewöhnlich bei 300 bis 500 Euro. Wie Kramer ankündigte, hätte eine Beteiligung Vorteile: Denn Genossenschaftsmitglieder bekommen voraussichtlich auch außerhalb der Öffnungszeiten Zutritt, könnten sich Waren holen und selbst abkassieren. „Welches Dorf hat das schon, dass man am Samstagabend noch Bier kaufen kann?“, fragte Kramer.

Gebäude dürfte vier bis fünf Millionen Euro kosten

Die Verkaufsfläche wird rund 200 Quadratmeter groß sein. Das Sortiment solle alles umfassen, was man braucht – und vor allem auf regionale Produkte setzen. Direkt angeschlossen ist ein Café mit Mittagstisch – abtrennbar vom Laden, sodass es bei Bedarf auch außerhalb der Öffnungszeiten betrieben werden kann. Die konkreten Pläne müssen noch ausgearbeitet werden. Im Juni ist die Gründungsversammlung der Genossenschaft geplant.

Die Gemeinde treibt derweil den Hausbau voran. Ein Architekt wurde beauftragt, bis Oktober Entwürfe vorzulegen. Baubeginn ist voraussichtlich 2023, Eröffnung 2024. Die Kostenschätzung von 2,5 Millionen Euro für das Gebäude hält Taffertshofer für wenig realistisch. Er kalkuliert mit vier bis fünf Millionen Euro. „Das kriegen wir hin“, sagte er den Wildsteigern. Mit fester Stimme, die kein Mikrofon benötigte. So verstanden wohl auch alle den kleinen Seitenhieb Richtung Rottenbuch, wo ein Vollsortimenter entstehen soll. Taffertshofer nannte den Namen des Nachbarortes nicht, als er sagte: „Ich bin überzeugt, dass jedes Dorf, das sich einen Supermarkt vor die Tür setzt, einen Fehler macht. Man zerschlägt die Infrastruktur, der Ort blutet aus. Wir machen es richtig.“

Name gesucht

Wie der Dorfladen heißen soll, steht noch nicht fest. Bürgermeister Taffertshofer rief die Wildsteiger daher auf, Vorschläge zu unterbreiten. Sie können im Rathaus abgegeben werden.