Einheimischen-Modell: Wildsteig erhöht Verdienst-Grenzen für Bauplatzvergabe

„Am Grohholz“

Zinsen steigen, Kosten explodieren: Der Bau eines Eigenheims wird zunehmend zum Luxus. Mit vergünstigten Grundstücken möchten Gemeinden einheimischen Normalverdienern helfen. Wildsteig setzte die Anforderungen für Bauplätze Am Grohholz allerdings zu hoch – und musste nachbessern.

Wildsteig – Als Josef Taffertshofer die ersten Bewerbungen auf dem Tisch liegen hatte, wurde ihm schnell klar: So wird das nichts. Acht geeignete Interessenten hatten sich um Grundstücke im Baugebiet „Am Grohholz“ bemüht – doch sieben davon überschritten die maximal erlaubten Verdienstgrenzen.

„Menschen mit ganz normalen Einkommen“, sagt Bürgermeister Taffertshofer über die Betroffenen. „Und genau diese Normalverdiener sollen ja eigentlich dran kommen.“ Denn Am Grohholz werden Bauplätze vergünstigt abgegeben – nach Regelungen des Einheimischenmodells. Dabei wird ein Punktesystem angewandt: Es berücksichtigt beispielsweise den Wohn- und Arbeitsort, die Zahl der Kinder, das Alter und ehrenamtliches Engagement. Stehen mehrere geeignete Bewerber bereit, erhält jener mit den meisten Punkten den Zuschlag.

Obegrenzen beim Gehalt waren zu niedrig angesetzt

Eine wichtige Rolle spielt beim Einheimischenmodell obendrein das Einkommen. Denn es sollen jene Familien berücksichtigt werden, die eben keinen überaus hohen Verdienst oder enormes Vermögen besitzen. Angelehnt an das Durchschnittseinkommen im Ort werden Obergrenzen für das Jahreseinkommen festgelegt. In Wildsteig beschloss der Gemeinderat, dass diese für Alleinstehende bei 33 500 Euro, für Paare bei 67 000 Euro liegt. Dabei wird der Durchschnitt aus den vergangenen drei Jahren betrachtet. Pro Kind erhöhte sich der Betrag um 8388 Euro.

„Diese Grenzen waren extrem niedrig“, gibt Taffertshofer zu – und stellten sich schon bei den ersten Bewerbungen als nicht praktikabel dar. Die Lösung war schnell gefunden: Denn die Verwaltung hatte den Durchschnittsverdienst von 2016 zugrunde gelegt, ein neuerer Wert lag ihr damals nicht vor. Zwischenzeitlich wurde die neue Statistik von 2021 besorgt. „Und siehe da, in Wildsteig hat sich die Situation sehr deutlich verbessert“, sagt Taffertshofer, der dem Gemeinderat daher neue Vergaberichtlinien zur Abstimmung vorlegte: Alleinstehende dürfen nun bis zu 60 000 Euro, Paare das doppelte an Einkommen nachweisen. Der Zuschlag pro Kind bleibt gleich. Zudem ist nun ein Gesamtvermögen bis zu 240 000 Euro zulässig. Zuvor hätte es maximal 120 Prozent des Werts des begehrten Grundstücks betragen.

Acht Bewerber haben nun einen Bauplatz zugesagt bekommen

Der Gemeinderat segnete den Plan ab – und machte den Weg frei für die ersten Grundstücksverkäufe. Denn schon kurz nach der Sitzung konnte allen acht geeigneten Bewerbern ein Bauplatz zugesagt werden.

Taffertshofer ist froh, dass nun endlich Fortschritte Am Grohholz gemacht werden. Er bedauert aber, dass sich der Verkauf durch verschiedene Faktoren um mehrere Monate verzögert hat. So standen lange die Preise der Grundstücke nicht fest. Anders als früher verkaufte die Gemeinde die Bauplätze diesmal komplett erschlossen. Das hat für die Käufer den Vorteil, dass sie die Kosten genau kennen. Aber es dauerte, bis alle Rechnungen vorlagen, zudem herrschte krankheitsbedingt Personalmangel in der Verwaltung – so verzögerte sich die Berechnung der Grundstückspreise.

Für jene, die schon längst in den Startlöchern standen, hat das Folgen. „Die Zinsen sind jetzt gestiegen, die Baupreise auch“, sagt Taffertshofer. Die Käufer müssen für ihr Eigenheim daher vermutlich tiefer in die Tasche greifen.

Weitere Verkäufe sind laut Taffertshofer in der nächsten Zeit noch nicht geplant. Alle geeigneten Bewerber kamen nun zum Zug. Jetzt wird abgewartet, wann sich die nächsten melden. Insgesamt wurden 20 Bauplätze geschaffen.

