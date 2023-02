Gartenbau liegt im Trend: Immer mehr Junge engagieren sich bei Vereinen

Die neuen Vereinsvorsitzenden der Ortsvereine (v.l.): Karoline Bader (Wildsteig), Sieglinde Schönherr (Burggen), Ludwig Frankl (Etting), Christa Bonitz (Magnetsried-Jenhausen), Ann-Katrin Fredel (Ingenried) und Gabriele Maisenbacher (Huglfing-Oberhausen). © Verband

Der Anteil junger Mitglieder bei den Gartenbauvereinen steigt kontinuierlich an. Das wurde bei der Jahresversammlung des Kreisverbands für Gartenkultur und Landespflege deutlich. Ein großes Programm wird dieses Jahr den Mitgliedern geboten – mit einem besonderen Höhepunkt.

Landkreis – In Sachen Jugendarbeit tut sich einiges beim Verband. Von den insgesamt 7600 Mitgliedern in 40 Vereinen sind immerhin rund fünf Prozent jünger als 18 Jahre. Den höchsten Anteil an Minderjährigen weisen dabei laut einer Mitteilung die Ortsgruppen Polling und Eglfing mit je rund 60 gemeldeten Vereinsmitgliedern auf.

Auch neue Gruppen bilden sich immer wieder, so dieses Jahr etwa in Birkland und Hohenfurch – manche lösen sich aber auch wieder auf. Zur Unterstützung bietet der Verband eine spezielle Veranstaltung für Nachwuchsjugendleiter am 1. April an. Zur Seite stehen den jungen Gruppen Jugendreferentin Barbara Landerer sowie Kreisfachberaterin Heike Grosser.

Insgesamt sieben neue Vereinsvorsitzende stellten sich bei der Versammlung in der Gemeindehalle Wildsteig vor, unisono betonten sie die naturnahe Gartengestaltung als ein Schwerpunktthema ihrer Arbeit. Vize-Landrat Wolfgang Taffertshofer dankte den Neulingen in seinen Grußworten für ihr Engagement und sprach ihnen seine Anerkennung aus.

Höhepunkt in 2023: Pflanzung eines Gartens für vergessene Obstsorten

Im Schwerpunktbereich Obst gibt es dieses Jahr Treffen der Vereinsobstpressen, des Arbeitskreises Pomologie, eine Exkursion und die Ausgabe von bestellten Streuobstbäumen und Wildsträuchern im November. Interessenten an der Bestellaktion geeigneter und robuster Sorten können sich an die Mailadresse kreisfachberatung@ lra-wm.bayern.de wenden.

Ein Höhepunkt in diesem Jahr wird die Pflanzung des Erhaltungsgartens für vergessene Obstsorten in Wessobrunn sein. Der Landkreis Weilheim-Schongau ist einer von sechs Landkreisen im gesamten Voralpenland, die sich an diesem vom Naturschutzfond mitfinanzierten Projekt beteiligen. Die einzelnen Ortsvereine wurden in diesem Zusammenhang aufgerufen, die Pflanzung von 80 Bäumen zu unterstützen.

Breites Kursangebot und Tag der offenen Gartentür

Ein Obstbaumschnittkurs zum Öschbergschnitt für Fortgeschrittene Anfang März sowie ein Veredelungskurs Mitte März stehen allen Interessierten offen. Grundlagen des Gartenwissens werden in einem vierteiligen Kurs von Mai bis Juli vermittelt. Der Tag der offenen Gartentür wird am letzten Sonntag im Juni vom Verband angeboten.

Auch Jahresbericht, Kassenbericht und Entlastung des Vorstandes gab es bei der Versammlung, die durch einen Sketch zweier Wildsteigerinnen abgerundet wurde: Bei dem Plausch am Gartenzaun ging es darum, Pflanzennamen herauszufiltern. Wer alle Namen korrekt mitgezählt hatte, erhielt einen Preis.

Die Veranstaltungen der Ortsvereine finden sich auf www.gartenbauvereine-wm-sog.de, die Veranstaltungen des Netzwerkes Gartenwinkel-Pfaffenwinkel auf www.gartenwinkel-pfaffenwinkel.de.

Von Dominik Oppermann