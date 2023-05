„Ich war schon immer so ein Bastl-Wastl“: Holzbildhauer Thomas Ort (59) aus Wildsteig im Porträt

Holzbildhauer Thomas Ort aus Wildsteig in Aktion. Die Skulptur ist aus afrikanischem Holz und wird, wenn sie fertig ist, an einem Feldkreuz montiert und im Landkreis aufgestellt werden.

Holzbildhauer, Künstler, Schlossführer

Die Werke von Holzbildhauer Thomas Ort entdeckt man überall im Landkreis. Seit 30 Jahren schnitzt der 59-Jährige in seiner Heimat Wildsteig, nebenbei ist er Schlossführer auf Neuschwanstein.

Wildsteig – Öffnet man die Tür zur Werkstatt von Thomas Ort, atmet man sofort einen intensiven Holzgeruch ein. Auf dem Boden liegen überall Sägespäne, direkt unter der Schnitzbank türmen sie sich zu einem kleinen Haufen auf. Die Holzreste stammen von Orts neuestem Kunstwerk: einem auferstandenen Christus. Mit einem Schnitzeisen und einem Knüpfel bearbeitet der Holzbildhauer die 1,20 Meter große Skulptur. Die Grobarbeit hat er zuvor mit der Motorsäge erledigt. Wenn der Jesus mit den ausgebreiteten Armen einmal fertig ist, wird er an einem Feldkreuz befestigt und im Landkreis aufgestellt. Wo genau, möchte der Künstler nicht verraten – das bleibt das Geheimnis seiner Auftraggeber.

Seit drei Jahrzehnten schnitzt Thomas Ort in seiner Werkstatt in Wildsteig

Die Schnitzerei hat Thomas Ort schon in jungen Jahren fasziniert. „Das wollte ich einfach können“, sagt der 59-Jährige. „Ich war schon immer so ein Bastl-Wastl.“ Ort wächst in Murnau auf. Ein Jahr vor dem Abitur entscheidet er sich, die Schule zu verlassen. In Oberammergau macht er seine Ausbildung zum Holzbildhauer und hängt dort gleich noch seine drei Gesellenjahre dran. 1990 besteht er dann die Meisterprüfung in München.

Anschließend betreibt Thomas Ort im Torbogen des Klosters in Polling eine kleine Werkstatt. Der Liebe willen zieht er schließlich nach Wildsteig, in die Heimat seiner Frau Ehrentraut. Ihrer Familie gehört die „Alte Käskuch“ im Dorf. Das Ehepaar renoviert das Gebäude aufwendig, die gemeinsamen Töchter Elisabeth und Veronika werden hier groß. Seine Werkstatt richtet sich der Schnitzer im Erdgeschoss ein. „Es ist ideal hier“, sagt er.

Der Holzbildhauer arbeitet oftmals nicht allein

Durch eine große Fensterwand strömt reichlich Tageslicht ins Innere der Werkstatt. Hinter der Schnitzbank befindet sich ein großer Kamin, damit es hier auch im Winter nicht zu kalt wird. Im Nebenraum steht ein Teil von Thomas Orts Kunstwerken: eine geschnitzte Tragetasche aus Holz, die einer echten Papiertragetasche täuschend ähnlich sieht, ein Paar hölzerne Damenschuhe, eine Marionette. Der Besucher kommt kaum aus dem Staunen heraus, entdeckt immer wieder neue Besonderheiten. In einer Vitrine erkennt man kleine Modelle aus Plastelin, die der Künstler anfertigt, bevor er mit der eigentlichen Holzarbeit beginnt.

Oft arbeitet der Künstler auch nicht alleine: Wenn er seine Holzskulpturen bemalen lassen möchte, beauftragt er einen Fassmaler. Braucht er eine Halterung aus Eisen, ist ein Schmied der richtige Ansprechpartner. Und weil Thomas Ort nicht nur Kunstwerke aus Holz, sondern auch aus anderen Materialien, wie zum Beispiel Bronze, fertigt, arbeitet er auch regelmäßig mit einem Kunstgießer zusammen.

Im Nebenjob ist Thomas Ort Schlossführer auf Schloss Neuschwanstein

Etliche Werke, die im Landkreis zu sehen sind, stammen aus der Hand des Wildsteigers. Dazu zählen neben Skulpturen und Kreuzen, auch Altäre und andere Objekte. So hat der Holzbildhauer den Altar in Oberriedern bei Sindelsdorf entworfen, wie auch das Innere der Kapelle „Zur Heiligen Familie“ in Wildsteig. Die bronzene Wallfahrergruppe vor „Maria Egg“ in Peiting stammt ebenfalls von ihm. Mit dem Modell dafür hatte der Holzbildhauer zuvor am Wettbewerb für den Vorplatz an der Wieskirche teilgenommen und den dritten Platz belegt. Im Kulturforum der Sparkasse in Schongau steht zudem sein Werk „Gespräch im öffentlichen Raum“.

Für einige Jahre konnte sich Ort ausschließlich seiner Kunst widmen. Aber irgendwann kam der Einbruch. „Schnitzereien sind nicht mehr so beliebt bei der Kundschaft“, sagt der Künstler. „Die Zeiten sind vorbei.“ Ein Nebenjob musste her. Den fand Ort schließlich im wohl bekanntesten Schloss der Welt. Seit mittlerweile sieben Jahren ist der Holzbildhauer nebenher Schlossführer im Schloss Neuschwanstein.

An drei Tagen die Woche führt er Touristen aus aller Welt durch die Räumlichkeiten König Ludwigs II. Dabei muss er nicht kreativ sein, der Führungstext ist immer derselbe. Ein krasser Gegensatz zu seiner Tätigkeit als Schnitzer – gleichzeitig aber auch die perfekte Ergänzung: „Ich finde diesen Kontrast gerade schön.“ Die vielen Holzarbeiten im Schloss betrachtet er mit anderen Augen als die meisten Besucher. Und was ist seine Lieblingsskulptur dort? „Der gefallene Engel Luzifer im Sängersaal“, sagt er, ohne lang nachdenken zu müssen.

