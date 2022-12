In Wildsteig ist jeder gefordert, in Nahwärmenetz und Photovoltaik zu investieren

Von: Katrin Kleinschmidt

Rund 40 Wildsteiger waren zur Bürgerversammlung in die Gemeindehalle gekommen. Rathauschef Josef Taffertshofer stellte dabei das Dorf in Zahlen vor. © Katrin Kleinschmidt

Der Wasserspiegel steigt, die Winter werden wärmer: Der Klimawandel war bei der Bürgerversammlung Wildsteig ein Thema – denn er gibt Anlass dazu, Projekte wie die Versorgung mit Nahwärme voranzutreiben. Rathauschef Josef Taffertshofer sprach aber auch über andere Vorhaben – und nannte einen Grund dafür, warum das Dorf „eine Insel der Glückseligen“ ist.

Wildsteig – So eine Bürgerversammlung ist auch immer ein bisschen, als würde das Ergebnis einer Inventur vorgetragen: Da werden die Haushaltszahlen präsentiert, da wird die Bevölkerung statistisch dargestellt, da werden Projekte angesprochen – und am Ende ergibt es ein Bild, wie es denn nun um die Gemeinde bestellt ist. Die Schlussworte von Bürgermeister Josef Taffertshofer lassen darauf schließen, dass es Wildsteig sehr gut geht. „Vergelt’s Gott, mach ma’ weiter wie bisher“, sagte er nach rund zweieinhalb Stunden in der Gemeindehalle den rund 40 Zuhörern.

Zuvor hatte Taffertshofer auf das Jahr 2021 zurückgeblickt. Neun Wildsteiger waren damals gestorben, zwölf geboren worden. „Es freut mich, dass es mehr Geburten als Sterbefälle gibt“, sagte der Rathauschef, der nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere im Blick hat. „Sie ist noch sehr stark, die Landwirtschaft“, betonte Taffertshofer. „Dennoch geht sie zurück. Bei den Pferden ist das schon ein bisschen besorgniserregend.“ Auch bei den Hühnern sei ein Rückgang festzustellen. Allein zwischen 1999 (332 Tiere) und 2016 (208) habe er bei 37 Prozent gelegen – und die Entwicklung gehe so weiter. „Man meint zwar, es werden mehr, weil fast jeder Hennen hat. Aber es sind halt oft nur drei bis fünf und nicht 50, so wie früher.“

Lob an den Kindergarten für „Insel der Glückseligen“

Mit Blick auf die restliche Wirtschaft im Dorf betonte der Rathauschef: „Wir müssen froh sein, dass es Unternehmer gibt. Vor allem, wenn sie auch noch ausbilden und Beschäftigte haben.“ Denn nach wie vor gebe es zu viele Pendler unter den Wildsteigern. Wer also Grundstücke für Gewerbetreibende zur Verfügung stellt, „tut der Gemeinde etwas Gutes“. Aktuell gebe es keine Flächen, die die Gemeinde Interessenten anbieten könne.

Ein großes Lob verteilte Taffertshofer an den Kindergarten. Dessen Leitung schaffe es, „das Bewusstsein zu schärfen, dass die ersten Jahre bei den Eltern wichtig sind“. Dass Wildsteig keine Krippe habe, also Kinder unter drei Jahren nicht in der Einrichtung betreut werden, mache das Dorf zur „Insel der Glückseligen“.

Lob für den Grotten-Bauleiter

Stolz ist Taffertshofer auch auf die Einheimischen, die viel mit anpacken und dazu beitragen, dass die Gemeinde keinen Bauhof brauche. „Man muss das so lange so erhalten, wie es geht.“ Auch bei Projekten sei stets zu sehen, dass die eigenen Bürger für die Gemeinde da sind. So hätten zwei heimische Handwerker dafür gesorgt, dass der Steg zum Abschluss der Grotten-Sanierung nahezu fertiggestellt war – hätte dieser extern beauftragt werden müssen, würde die Gemeinde wohl noch drauf warten. „Das sind eben unsere Leute!“, lobte Taffertshofer.

Einmal mehr hob der Rathauschef auch die Verdienste von Stefan Herterich hervor. Der Restaurator hat als Bauleiter der Grotten-Sanierung schon viel Lob von Taffertshofer bekommen. Nun ist der Wurmansauer mit Arbeitern dabei, das Gemeindehaus in eine Pilgerherberge umzubauen – für rund 300 000 Euro. „Der macht das. Und ich sag es euch: Das wird grandios“, schwärmte der Rathauschef. Die Bausubstanz im Gebäude sei schwierig. „Aus Mist kann der was machen. Das wird bärig.“ Voraussichtlich im Juli oder August sei der Umbau fertig.

Thema Nahwärmeversorgung

Ebenfalls angepackt werde nun der Aufbau der Nahwärmeversorgung. Taffertshofer berichtete, dass Mitte November die „Ortswärme Wildsteig UG (haftungsbeschränkt)“ gegründet und ins Register eingetragen worden ist. Geschäftsführer ist Reinhold Kernbach. Die Gemeinde verkaufe ihre Heizanlagen, die die eigenen Liegenschaften versorgen, an die Unternehmergesellschaft und nutze die Wärme künftig als Kunde. Um noch mehr Haushalte am Kirchberg und Am Grohholz beliefern zu können, also ein ganzes Netz aufzubauen, würden die bestehenden Strukturen von der UG ausgebaut.

Glückwunsch zum 20.: Vize-Rathauschef Bernhard Schilcher (l.) gratulierte Bürgermeister Josef Taffertshofer. © Katrin Kleinschmidt

In der Gesellschaft sind laut Taffertshofer 16 Wildsteiger. Für je fünf Hektar Waldbesitz bekommen die Mitglieder je ein Lieferrecht für Hackschnitzel, mit denen die Wärme erzeugt werden soll. Auch die Gemeinde kann laut Taffertshofer Holz aus ihren Wäldern abgeben.

Das Vorgehen stieß bei einem Wildsteiger auf Unverständnis. Er könne nicht verstehen, warum die Gemeinde ihre eigene Wärmeversorgung aus der Hand gibt und künftig als Kunde auftritt, sagte er in der Versammlung. Taffertshofer betonte, dass ohne die großen Abnehmer wie Rathaus und Gemeindehalle der Aufbau des Nahwärmenetzes nicht möglich und unrentabel gewesen wäre.

Nur so steht die schwarze Null

„Es wird für die Gemeinde nicht arg teurer“, sagte der Bürgermeister und bekräftigte: „Es geht ums große Ganze. Es ist nachhaltig.“ Es sei aufwändiger, wenn die Gemeinde das Netz selbst aufbaut, zumal dann ein Ingenieur beauftragt und die Arbeiten ausgeschrieben werden müssten. Mit dem gewählten Weg „bringen wir eine schwarze Null her“ – und das mit den eigenen Leuten und heimischem Holz.

„Wir alle wissen, dass uns die Zeit davon läuft“, sagte Taffertshofer mit Blick auf die Umwelt. Die Winter würden wärmer, die Wasserspiegel stiegen. Nahwärmenetze, die mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden, oder auch Photovoltaik-Anlagen müssten her. „Drum ist jeder gefordert, dass er investiert“, sagte der Rathauschef. Und macht’s mit der Gemeinde Wildsteig vor.

Taffertshofer seit 20 Jahren Bürgermeister

Seit Oktober 2002 ist Josef Taffertshofer Bürgermeister der Gemeinde Wildsteig. Dazu gratulierte ihm im Namen des Gemeinderats sein Stellvertreter Bernhard Schilcher. „Du bist der Hauptantrieb der Gemeinde, immer an vorderster Front“, sagte der zweite Bürgermeister – und zählte einige Projekte aus den vergangenen Jahren auf, darunter: Feuerwehrhaus gebaut, Dorfplatz erneuert, drei Baugebiete ausgewiesen und die Grotte saniert.

Die viele Zeit für die Gemeinde könne Taffertshofer dank seiner Frau aufbringen, die ihm den Rücken frei hält, betonte Schilcher – und übergab dem Bürgermeister auch einen Blumenstrauß für die Gattin. „Das ist doch seit der Hochzeit das erste Mal, dass Du mit Blumen heimkommst“, rief einer der Besucher und lachte. Taffertshofer grinste nur, schüttelte den Kopf und erwiderte lächelnd: „Nein, nein. Zum Muttertag gibt’s immer Wiesenblumen!“

