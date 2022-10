Leonhardiritt in Wildsteig: 1000 Besucher nehmen an traditionellen Feierlichkeiten teil

Die Frauen „Boarisch Gwand“ aus Wildsteig fuhren auf der Kutsche mit. © Walter Kindlmann

Wildsteig hat die Feierlichkeiten zu Ehren des Heiligen Leonhard begangen. Rund 1000 Besucher lockte das Brauchtum in die Gemeinde.

Wildsteig – Der Heilige Leonhard hätte am Sonntag in Wildsteig seine Freude gehabt. 125 prächtig herausgeputzte Pferde, drei festlich geschmückte Landauer und vier Festwagen sowie die Musikkapelle aus Wildsteig bildeten den beeindruckenden Zug zu Ehren des Schutzpatrons der Rösser und des Viehs. An die 1000 Besucher waren begeistert von diesem Brauchtumsfest.

„Großartig, dass mit dem Heiligen Leonhard ein wichtiger Beitrag zur Pflege von Tradition und Brauchtum erhalten wird“, sagte Landtagsabgeordneter Harald Kühn, der ebenfalls teilnahm. „Es ist ein fester Bestandteil Bayerns.“ Landrätin Andrea Jochner-Weiß meinte, in Wildsteig sei das im Jahr immer die erste Brauchtumsveranstaltung zu Ehren des Heiligen Leonhard. Deshalb fiebere man richtig darauf hin. Wildsteigs Bürgermeister Josef Taffertshofer indes freute sich, dass dieser Ritt ohne jegliche Einschränkungen möglich war. Ja und mit dem Wetter hatte man wirklich Glück. „Der Herrgott ist gnädig.“

Viele Besucher beim Leonhardiritt in Wildsteig: „Da sieht man, dass die Leut’ großen Wert auf Frieden und Brauchtum legen“

Apropos Wetter: Pfarrer Josef Fegg sagte, er habe sich mit dem Bürgermeister dahingehend geeinigt, dass er die Schirmherrschaft übernimmt. „Zumindest beim Wetter.“ Max Bertl, Ehrenbürger von Wildsteig und langjähriger Präsident des Bayerischen Trachtenbundes, sagte, der Leonhardiritt sei ein Brauchtumsfest für die Gemeinschaft. „So etwas braucht die Gesellschaft.“

125 Pferde waren heuer am Leonhardiritt in Wildsteig beteiligt. © Walter Kindlmann

Rupert Speer, Bürgermeister von Saulgrub, indes freute sich, dass er an dieser Veranstaltung „seiner schönen Nachbargemeinde teilnehmen darf“. Angesichts der nahezu 1000 Besucher meinte Thomas Ginthard, Vorstand des Wildsteiger Leonhardivereins: „Da sieht man, dass die Leut’ großen Wert auf Frieden und Brauchtum legen.“

Gemäß der Tradition reiten Ross und Reiter drei Mal um das Kriegerdenkmal

Pfarrer Josef Fegg sprach in seiner Predigt von Politikern, die monatlich über ein fünfstelliges Einkommen verfügen, aber anderen den Ratschlag geben, sich kalt zu duschen oder für die tägliche Pflege einen Waschlappen zu nutzen. „Dafür habe ich kein Verständnis.“ Als Pfarrer kenne er immer mehr Menschen, die sagen: „Ich halte das nicht mehr aus.“ In Richtung der aneinander gereihten Politiker nahe dem Feldaltar bat er dafür zu sorgen, „dass es uns am Ort gut geht“.

Die Wildsteiger Musikkapelle mit Dirigent Thomas Fendt führte zusammen mit den drei Vorreitern Josef Jais, Franz und Lorenz Keller den Leonardizug an. Zum Gottesdienst spielte die Kapelle die „Deutsche Messe“ von Franz Schubert und zum Ende des Gottesdienstes die Bayernhymne. Es gehört zur Tradition, das Ross und Reiter nach dem Gottesdienst das Kriegerdenkmal umreiten, bevor sie den Heimweg zu ihren heimischen Höfen antreten. Von Walter Kindlmann

