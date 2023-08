Neue Heizung, alter Charme: Pilgerherberge erwacht aus Dornröschenschlaf

Von: Katrin Kleinschmidt

Nach altem Vorbild wurde die Fassade der künftigen Pilgerherberge wieder hergestellt. © Stefan Herterich

„Grattler, Dahergelaufene und Handwerksburschen“ – so wird es erzählt – lebten vor vielen Jahrzehnten im Wildsteiger Gemeindehaus. Künftig werden es vor allem Reisende sein.

Wildsteig – Die Blumenvase: Mehrmals weist Stefan Herterich auf sie hin. Mal ist sie im Gang zu sehen, mal an einem Fenster, mal in einem Zimmer gleich unter der Decke. „Alles schabloniert“, sagt er. „Und wahnsinnig farbig.“ Das Wildsteiger Gemeindehaus hat es dem Restaurator angetan. Federführend betreut er den Umbau in eine Pilgerherberge. Achtet darauf, dass dem Haus seine Geschichte nicht genommen wird. Vor allem nicht sein Charme.

Zugegeben, von dem war in den vergangenen Jahren nicht allzu viel zu sehen. Heruntergekommen lungerte das Haus an der Kirchbergstraße herum. Mit stattlichem Alter. Nachdem 1906 die alte Pilgerherberge des Ortes abgebrannt war, wurde das Sozialgemeindehaus 1908 errichtet. „Grattler, Dahergelaufene und Handwerksburschen“, aber auch Pilger seien hier vor vielen Jahrzehnten untergekommen, berichtet Bürgermeister Josef Taffertshofer. Nach dem Zweiten Weltkrieg durften „sozial Schwache“ darin leben. Die letzte Bewohnerin zog vor drei Jahren aus.

Sanierung des alten Hauses? Das sahen manche Wildsteiger skeptisch

Doch nicht alle Nutzer behandelten die Herberge gut. In eines der Zimmer hatte sich jemand kurzerhand eine Dusche gebaut – das Wasser lief durch ein selbst gebohrtes Loch einfach in das Fundament.

Die Blumenvase ist an einigen Wänden zu sehen. Sie wurde einst mit einer Schablone aufgebracht. © Werner Schubert

Das war eine der Überraschungen, als die Bauarbeiter heuer anrückten, um das Gebäude zurück ins Hier und Jetzt zu holen. Anfangs beäugten einige Wildsteiger die Sanierung skeptisch, fragten, ob sich der Aufwand wirklich lohnt, sagt Herterich. „Doch so langsam kommt der Stolz, dass man es doch erhält.“

Kein Wunder. Denn die Handwerker haben bereits ganze Arbeit geleistet. Herterich hat den Blick drauf, das so viel wie möglich beim Alten bleibt. „Wir schauen, dass wir die originale Substanz erhalten“, sagt der Wurmansauer.

Fenster nach altem Vorbild: Rahmen rot, Läden grün

Beim Gang durchs Haus zeigt er Beispiele, wie sich Alt und Neu nun im Gebäude treffen. Da ist immer wieder die besagte Blumenvase zu sehen, die im Haus an verschiedenen Stellen die Wand ziert. Zuletzt war sie versteckt unter mehreren Farbschichten, die sich in all den Jahrzehnten aufgetürmt hatten. Herterich entfernte sie vorsichtig, um einen Blick auf die historische Bemalung freizugeben. In einem Gang wurde direkt daneben der letzte Farbauftrag erhalten – um den Verlauf der Geschichten darzustellen.

Die Türen wurden erhalten, abgeschliffen, neu gestrichen. Auch die alten Beschläge wurden gereinigt und instand gesetzt. „Was wir haben, das nehmen wir auch her“, sagt Herterich. Alte Fenster versetzten die Arbeiter größtenteils an die wettergeschützte Ostseite, um weitere Verwitterung zu verhindern, und strichen sie nach historischem Vorbild – die Rahmen Rot, die Läden Grün.

Froh über den bisher reibungslosen Umbau: Bürgermeister Josef Taffertshofer (l.) und Stefan Herterich. © Werner Schubert

Doch so ganz ohne neue Materialien geht es auch bei Herterich nicht. Das alternative Dusch-Loch im Boden wurde unter anderem mit Glasschaumschotter aufgefüllt – ebenso andere Stellen im Boden. Die historischen Fenster an der Ostseite dienen zudem nur der Außenansicht, dahinter wurden neue montiert. „In moderner Bauweise“, sagt der Restaurator – um die Dämmwirkung zu erhöhen. Auch im Rest des Gebäudes gibt es neue Fenster – die nach altem Vorbild gebaut worden sind. „Aus Massivholz und Isolierglas.“ Der Mittelsteg kann entfernt werden, damit die Feuerwehr im Notfall Menschen durch die Fenster retten kann. Böden und Betten werden ebenfalls aus Massivholz hergestellt.

Angenehme Wärme ganz ohne Heizkörper

Die Handwerker – es kommen neben den beiden Polen Pawel und Grzegorz, die schon bei der Grotte mit angepackt haben, nur einheimische Firmen zum Einsatz – bauten zudem Wand- und Fußbodenheizungen ein. „Man wird in keinem Raum einen Heizkörper finden“, sagt Herterich. „So hat man mehr Möglichkeiten, die Betten zu stellen.“ 16 Stück werden es insgesamt sein, aufgeteilt in Ein-, Zwei- und Drei-Bett-Zimmern. Verteilt auf zwei Etagen. Das Dachgeschoss bleibt aus Brandschutzgründen ungenutzt.

Die Raumaufteilung ist nach historischem Vorbild, die Zimmer sind entsprechend klein. Die Pilger und Fahrradfahrer – das Angebot richtet sich vor allem an Durchreisende – können Gemeinschaftsduschen und Toiletten auf dem Gang nutzen. Wer möchte, kann auch im eigenen Zelt im Garten nächtigen und die Sanitäranlagen im Haus nutzen.

Die alte Wandbemalung wurde an einigen Stellen im Gebäude freigelegt. © Werner Schubert

Nur eine Wohneinheit erhielt beim Umbau ein eigenes Bad: jene für die Pächter. Die Schwestern Lena und Anna Reichart möchten die Herberge betreiben, dürfen dann auch die Einliegerwohnung nutzen. Schon jetzt sind beide auf der Baustelle regelmäßig anzutreffen – Lena Reichart packt als Schreinerin mit an, ihre Schwester streicht Türen, schleift und ölt Böden.

Photovoltaik aufs Dach: Soviel Moderne muss sein

Laut Taffertshofer ist die Herberge im Herbst fertig. Rund 300 000 Euro kostet der Umbau die Gemeinde. Hinzu kommen Fördermittel vom Landesamt für Denkmalpflege, mit dem sich Herterich stets abgestimmt hat. Er setzte auch durch, dass eine Photovoltaik-Anlage auf den historischen Bau darf, der zudem ans neue Nahwärmenetz angeschlossen wird.

Ein Herzensanliegen von Taffertshofer, der darauf bedacht ist, gemeindliche Gebäude mit Wärme und Strom aus dem eigenen Dorf zu versorgen. Damit also auch das aufblühende Gemeindehaus. Das soll künftig Prestigeobjekt statt Schandfleck sein. So wie in seinen Anfangszeiten. „Für damalige Verhältnisse war es ein richtig schönes Haus“, sagt der Rathauschef. „Die meisten Bauernhäuser waren nicht so gut.“

Die Pilgerherberge

kann im Rahmen des Tages des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, besichtigt werden.