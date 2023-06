„Ohne Scham wird der Bürgerwille übergangen“: Auch Wildsteig verabschiedet Krankenhaus-Resolution

Von: Christoph Peters

Das Schongauer Krankenhaus soll erhalten werden – dazu ruft der Wildsteiger Gemeinderat in einer Resolution auf. © Hans-Helmut Herold

Die unsichere Zukunft des Schongauer Krankenhauses sieht man auch in Wildsteig mit großer Sorge. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat jetzt in einer Resolution klare Forderungen an die Verantwortlichen gestellt.

Wildsteig - „Viele Gemeinden haben bereits eine solche Resolution beschlossen. Es steht uns gut an, wenn auch wir eine solche verfassen“, sagte Bürgermeister Josef Taffertshofer. Der Inhalt des Schreibens, das er den Gemeinderäten vorlegte und das an Landrätin Andrea Jochner-Weiß, den Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH und den Kreistag gehen sollte, war deutlich. Die genannten Verantwortlichen stünden in der Pflicht, auch den Bürgern des westlichen Teils des Landkreises im Notfall eine schnelle und professionelle Hilfe rund um die Uhr bereitzustellen.

„Es kann und darf nicht sein, dass zugunsten der in Weilheim angebotenen Spitzenmedizin für planbare Eingriffe Menschenleben und Gesundheit in nicht planbaren Notfällen gefährdet oder gar geopfert werden.“ In der Resolution wird auf die „verheerenden politischen Konsequenzen der derzeitigen Krankenhauspolitik“ hingewiesen. Das „zarte Pflänzchen Gemeinschaftsgefühl“, das seit der Landkreisreform gewachsen sei, werde durch sie nachhaltig geschädigt, Bürger im westlichen Landkreis fühlten sich „geringgeschätzt und abgehängt“. Mehr noch: Alle Landkreisbürger seien entsetzt über die Missachtung des sehr klaren Bürgervotums beim Bürgerentscheid, heißt es weiter. „Ganz offen und ohne Scham wird der Bürgerwille von den Verantwortlichen der Krankenhaus GmbH übergangen.“

Klare Forderungen an die Verantwortlichen

Gefordert wird in der Resolution deshalb ein „Neubeginn“. Sowohl in Schongau wie in Weilheim müsse eine „hochwertige Notfallversorgung“ eingerichtet werden, außerdem solle der Betrieb der Entbindungsstation in Schongau wieder aufgenommen und die Geriatrie am Standort langfristig gesichert werden. Alle medizinischen Angebote für planbare Eingriffe seien zudem den Grundbedürfnissen der Landkreisbürger unterzuordnen.

Änderungswünsche am vorgelegten Entwurf gab es aus den Reihen der Gemeinderäte nicht. Ohne Diskussion segnete das Gremium einstimmig die Resolution ab. Von allen Räten und Bürgermeister unterzeichnet, wird es nun den Verantwortlichen geschickt.

