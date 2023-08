Café „Peramarta“ in Wildsteig nach knapp sieben Jahren geschlossen

Private und wirtschaftliche Gründe

Mit Torten, Pralinen und anderen kulinarischen Höhepunkten hat Konditorin und Wirtin Veronika Kößel seit fast sechseinhalb Jahren Wildsteiger und Gäste in der Ortsmitte verwöhnt. Damit ist jetzt Schluss: das einzige Wildsteiger Café „Peramarta“ ist geschlossen.

Wildsteig – Schon in der Schule hatte die Wildsteigerin Veronika Kößel ihrem Lehrer erzählt: „Ich mache mal ein eigenes Café auf.“ Mit 16 Jahren stellte sie Pralinen her. Sie absolvierte eine Bäckerlehre, setzte eine Konditorlehre und 2014 ihren Bäckermeister drauf. Am 10. März 2016 – pünktlich zu ihrem 23. Geburtstag – wurde Kößels Traum wahr: Ihr Café „Peramarta“ wurde eröffnet.

Kosten-Explosion in vielen Bereich

Jetzt musste die Wildsteigerin die Türen des beliebten Cafés für immer schließen. Der Grund: Persönliche, aber wie bei vielen anderen Wirten auch wirtschaftliche Gründe.

Die Kosten-Explosion der vergangenen Monate hat Kößel und ihrer Familie, die sie im „Peramarta“ von Anfang an unterstützt hatte, schwer zugesetzt. Alleine die Stromkosten: doppelt so hoch. An Schlecht-Wetter-Tagen, an denen das Wildsteiger Café im Herzen des Ortes nicht so gut besucht gewesen sei, „hat es sich eigentlich gar nicht mehr gelohnt, die Kaffeemaschine anzuschmeißen“, erzählt Kößels Mutter Cornelia mit Blick auf die Energiekosten.

Generell die gestiegenen Preise im Einkauf: Die wären kaum noch auf die Kunden umzulegen gewesen. „Das kann man ja keinem mehr zumuten.“ Und dann auch noch das Personal: Kaum noch zu finden, kaum noch zu bezahlen. Versteht sich von selbst, dass sich die Gesamt-Situation in der Gastronomie seit Corona auch im „Peramarta“ nicht wirklich verbessert hat.

Bei all den traurigen Fakten gibt es aber auch einen freudigen Anlass für die Schließung des beliebten Cafés: Chefin Veronika Kößel befindet sich quasi mitten in der Familiengründung. Wegen ihres ersten Babys ist sie zu ihrem Lebensgefährten weg von Wildsteig gezogen. Das Café wickelt sie gerade im Fern-Modus ab. Für ein persönliches Gespräch mit der Redaktion war sie nicht mehr zu erreichen.

Abschieds-Worte auf der Facebook-Seite

Über ihre „Peramarta“-Seite auf Facebook hat sich Veronika Kößel so von ihren treuen Gästen verabschiedet: „Liebe Kunden, Stammgäste und Freunde! Wir sagen Danke für eine schöne Zeit! Dankbar denken wir gerne zurück!“

