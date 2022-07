PV-Anlage ist im Landschaftsschutzgebiet nicht möglich

Umgeben von Wald ist die Weide, auf der eine Photovoltaik-Anlage entstehen soll. © Hans-Helmut Herold

Regenerative Stromquellen zu finden und zu nutzen, ist aktiver Klimaschutz. Und doch sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht ohne Weiteres überall möglich. Das müssen nun auch die Verantwortlichen von Gut Schildschwaig feststellen. Ihre gewünschte Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet „Um die Wies“.

Wildsteig – Entlang von Autobahnen sind sie längst ein gewohnter Anblick: Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Auf dem Land hingegen sind sie noch reichlich rar gesät. Und in Landschaftsschutzgebieten gleich gar nicht anzutreffen. Doch genau in solch’ einem planen die Verantwortlichen des Gut Schildschwaigs eine rund zehn Hektar große Anlage. Die Gemeinde Wildsteig unterstützt das Vorhaben in ihrem Weiler.

Wie Betriebsleiter Ferdinand Rommel der Heimatzeitung im April erläuterte, soll die Anlage in Ständerbauweise entstehen – dafür müssten nur Pfosten in die Erde gerammt und der Boden nicht versiegelt werden. Zudem könnten sogar noch Tiere darunter grasen. Aufgestellt sind die Module bis zu 3,80 Meter hoch und würden eine Leistung von 9,3 Megawatt peak haben. Um die Weide werde zudem ein Zaun gezogen. Wo nötig, möchte Rommel einen hohen Sichtschutz aus Pflanzen schaffen.

Trotz der Zustimmung aus dem Rathaus, können die Verantwortlichen des Guts nicht einfach loslegen. Zu viele Fragen müssen geklärt, zu viele Dinge erledigt werden. Beispielsweise ist die Wieskirche nur rund 875 Meter Luftlinie entfernt – und die ist immerhin ein Unesco-Weltkulturerbe. Dadurch sind in deren Umfeld Veränderungen bekanntermaßen schwierig. Doch wie im Gemeinderat nun gesagt wurde, gibt es bei dieser Frage schon positive Signale. Vertreter von ICOMOS, dem Internationalen Rat für Denkmalpflege, waren Anfang Mai vor Ort. Weil die geplante PV-Anlage weder von der Wieskirche aus zu sehen ist, noch entlang eines Pilgerwegs oder einer Zufahrt liegt, „bestehen keine Bedenken“, berichtete Stefan Längst vom „Planungsbüro Längst“. Da ICOMOS als Berater und Gutachter für das Welterbe-Komitee arbeitet, dürfte das Vorhaben von dieser Seite aus nicht mehr scheitern.

Wieskirche ist nicht das Problem

Problematischer scheint da die Lage im Landschaftsschutzgebiet „Um die Wies“ zu sein, das sich großräumig um die Kirche erstreckt. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes durften die Öffentlichkeit und Behörden Stellungnahmen zum Vorhaben abgeben. Und die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes war mit der Wahl des Standorts nicht glücklich. Man solle sich „auf vorbelastete Standorte“ konzentrieren, erläuterte Längst den Einwand der Behörde – das wären beispielsweise Grundstücke entlang von Autobahnen oder in Industriegebieten. „Die haben wir in der Gemeinde Wildsteig nicht.“ Die größtenteils von Wald umgebene Weide „ist der derzeit beste Standort, der verfügbar ist“, ist Längst sicher.

Doch das Landratsamt wird dem Vorhaben nicht seinen Segen geben, solange die Fläche zum Landschaftsschutzgebiet gehört. Das bestätigt die Behörde auf Nachfrage der Heimatzeitung. „Das Projekt ist mit der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet in der derzeitigen Form unvereinbar,“, sagt Elisabeth Matthes vom Büro der Landrätin Andrea Jochner-Weiß. Es würde den Charakter des Gebiets „verändern und seinem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen“. Eine Ausnahme sei nicht möglich.

Deshalb beschloss die Gemeinde einstimmig, die Herausnahme des Grundstücks aus dem Schutzgebiet zu beantragen. Der Kreistag muss diesem Antrag letztlich zustimmen. „Wir sind auf deren Einvernehmen angewiesen“, betonte Längst. Bis das vorliegt, dürfte es etwas dauern. Die erste Sitzung, bei der das Ansinnen voraussichtlich behandelt werden kann, ist laut dem Planer im Oktober.

