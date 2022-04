Riesen-Solarpark auf Gut Schildschwaig nahe der Wieskirche?

Von: Katrin Kleinschmidt

Traumhaft gelegen ist das Gut Schildschwaig im Süden von Wildsteig. Die Forststraße oben rechts im Bild führt geradewegs zu jener Fläche, die für die Photovoltaik-Anlage genutzt werden soll. © Herold

Hackschnitzel aus dem eigenen Wald, Strom aus der Biogasanlage, selbst gewonnenes Futter für die Kühe: Ökologisches Handeln gehört auf Gut Schildschwaig zum Alltag. Nun planen die Verantwortlichen eine zehn Hektar große Photovoltaik-Anlage auf einer Weide. So sehr das Vorhaben dem Zeitgeist entspricht – es könnte scheitern: Auch wegen der Wieskirche.

Schildschwaig – Eine Wiese, drum herum Wald, nebenan ein kleiner Forstweg, der zu einem Wohnhaus führt: „Wenn es überhaupt bei uns geht, dann ist das der einzige Standort“, sagt Ferdinand Rommel. Er steht vor einer Weide, etwa elf Hektar groß, kaum einsehbar im Süden Wildsteigs. Dort könnte eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen.

Rommel ist Betriebsleiter auf Gut Schildschwaig, zu dem die Fläche gehört. Ursprünglich war das Anwesen eine Außenstelle des Klosters Rottenbuchs, später unter anderem ein Kinderheim. 1973 erwarb es die Familie Michalke, für die der 35-Jährige seit sechs Jahren arbeitet. Gemeinsam mit einem Kollegen kümmert er sich um den laufenden Betrieb.

Eigennutzung und regionale Vermarktung

Dass von diesem Gut die Idee kommt, Strom aus erneuerbarer Energie zu gewinnen, verwundert kaum. Nachhaltigkeit ist dort ein großes Thema. Neben 38 Hektar Naturschutzfläche gehören auch rund 90 Hektar Wald zum Anwesen. Dort wird Holz für die eigene Hackschnitzelheizung gewonnen. Was selbst nicht benötigt wird, findet Abnehmer in der nahen Umgebung. Zudem bewirtschaften Rommel und sein Kollege 90 Hektar Grünland.

Das dient zum einen als Weide für die 30 bis 35 Mutterkühe, deren Fleisch regional vermarktet wird. Zudem werden Heu und Gras für die Tiere gewonnen. Mist und Gülle wandern in die Biogasanlage, die Strom gewinnt und deren Abwärme zum Heizen genutzt wird.

Betriebsleiter Ferdinand Rommel bewirtschaftet die Flächen des Guts mit einem Kollegen. © Herold

„Das, was der Hof produziert, versuchen wir, hier auch wertzuschöpfen und zu veredeln“, sagt Rommel. Der überschüssige Strom werde ins Netz eingespeist. Doch er sei teuer. Vernünftige Preise lassen sich derzeit nur erzielen, weil es für solche Kleinanlagen wie auf dem Gut Schildschwaig bis 2025 Fördermittel gibt. „Bis dahin wird die Biogasanlage auf jeden Fall betrieben“, sagt Rommel. „Danach müssen wir schauen, wie es sich entwickelt.“ Grundsätzlich ist der Betriebsleiter vom Biogas-Strom überzeugt. „Er ist grundlastfähig, steht 24 Stunden am Tag zur Verfügung.“

Anders ist das bei Photovoltaik-Anlagen, die nur mit Sonnenlicht arbeiten können – dafür aber vergleichsweise günstigen Strom liefern. Mit der großen Anlage soll ein weiteres Standbein für den Hof geschaffen werden. „Und wir wollen einen weiteren Beitrag leisten zur Gewinnung regenerativer Energie.“

Anwohner haben Zustimmung signalisiert

Die Anlage, voraussichtlich zehn Hektar groß und mit einer Leistung von 9,3 Megawatt peak, ist auf einer abgelegenen Fläche geplant, etwa 350 Meter von Gut Schildschwaig entfernt. Die Bewohner des benachbarten Hauses hätten bereits ihre Zustimmung signalisiert, sagt Rommel, der rund um die Anlage einen Sichtschutz aus Pflanzen schaffen will.

Umgeben von Bäumen ist die Weide, auf der künftig Strom gewonnen werden könnte. © Herold

Die Module sollen auf Ständern stehen, die in den Boden gerammt werden. „Uns ist es wichtig, dass die Fläche nicht vollständig versiegelt wird“, sagt Rommel, der sie bereits vermessen ließ und auch ein Bodengutachten in Auftrag gegeben hat. Zudem gilt es, einen Plan auszuarbeiten, wie der Strom letztlich ins Netz kommt. Ein Einspeisepunkt wurde dem Gut Schildschwaig schon zugeteilt. Der ist eine Herausforderung: Er liegt in Urspring. „Da müssten wir ein Kabel rauslegen“, etwa acht Kilometer lang. „Machbar ist es“, schätzt Rommel, der dafür allerdings mit einigen Grundstückseigentümern und der Gemeinde Wildsteig verhandeln müsste.

Vom Gemeinderat gab’s zum Gesamtvorhaben bereits positive Signale. Er brachte Anfang des Jahres die Aufstellung eines Bebauungsplanes auf den Weg, der für eine solche Anlage notwendig ist.

Auch Wildsteiger könnten sich einbringen

Den Aufbau der Sonnenmodule wollen die Verantwortlichen von Gut Schildschwaig nicht zwingend allein stemmen. Rund 30 Prozent des Investitionsvolumens könnten Wildsteiger Bürger einbringen – sie würden also die Anlage mitfinanzieren und letztlich auch beim Stromverkauf mitverdienen. „Es kann nicht jeder selbst eine PV-Anlage bauen“, sagt Rommel. „So könnten sich Wildsteiger bei uns beteiligen.“ Doch noch sind keine Anteile zu haben. Bevor Rommel mit Interessenten Gespräche führt, müsste der Bau der Anlage „100 Prozent sicher sein“.

Und das ist er noch nicht. „Wir müssen noch einige Hürden nehmen.“ Das sind zum einen die Einspeisung ins Netz und zum anderen das laufende Verfahren zum Bebauungsplan. Und da ist besonders die Lage zu beachten: Schön im Außenbereich, aber eben nur 1,5 Kilometer Luftlinie von der Wieskirche entfernt. Die UNESCO schaut ganz genau hin, was sich rund um die Weltkulturerbe-Stätte tut. „Uns ist bewusst, dass es nah ist“, sagt Rommel, der in Kontakt mit der UNESCO steht.

Er kann sich vorstellen, dass sie ihren Segen gibt. Es führt kein Wanderweg an der Fläche vorbei. Und den Ausblick an der Kirche dürften die Module auch nicht stören. Der Betriebsleiter ließ das extra mit einer Drohne testen. Die hob nahe der Wies ab. „Erst ab einer Höhe von rund 100 Metern war die Fläche zu sehen.“ Dort oben ist der gewöhnliche Kirchen-Besucher wohl eher selten anzutreffen.