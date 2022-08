Über den Steg zur Grotteneinweihung - doch er sieht anders aus als geplant

Restaurierung in Wildsteig

Von Katrin Kleinschmidt

Nach knapp drei Jahren sind die Arbeiten an der Lourdes-Grotte in Wildsteig auf der Zielgeraden. Aktuell wird der Steg gebaut - anders als geplant.

Wildsteig – Nahezu jeder Stein wurde angepackt, die Madonna erstrahlt in neuem Glanz, die Wege sind befestigt: Die Restaurierung der Lourdes-Grotte in Wildsteig ist auf der Zielgeraden. Im September werden die Arbeiten feierlich abgeschlossen (siehe unten). Dann wird auch ein Steg zur historischen Wallfahrtsstätte führen. Er soll die Grotte attraktiver und leichter erreichbar machen. Zudem bildet er die letzte Verbindung für einen Rundweg um Kirche und Friedhof.

Der Steg, der unterhalb der Kirche am Hang entlang führen wird, wird allerdings anders aussehen als ursprünglich geplant. Der Grund für die Änderung, die sich heuer ergeben hat: das liebe Geld. Denn die in Aussicht gestellte Förderung bekommt die Gemeinde Wildsteig nun doch nicht. „Wir sind sehr enttäuscht vom Amt für ländliche Entwicklung“, sagt Bürgermeister Josef Taffertshofer. Seit 2011 sei der Steg auf der Agenda. Und doch konnten die Fördermittel von der Behörde noch immer nicht fest zugesagt werden.

Förderung hat nicht geklappt

„Es muss eine Entwurfsplanung vorliegen“, sagt Roswitha Karger, Projektleiterin Land- und Dorfentwicklung am ALE, die bestätigt, dass der Steg seit Jahren Thema sei. Doch die Planung, die die Gemeinde Anfang des Jahres vorgelegt habe, sei nicht detailliert genug gewesen. Die nächste sei dann zu spät gekommen. „Da konnten wir die Förderung für heuer nicht mehr zusagen. Es müssen uns die Gelder ja auch grad zur Verfügung stehen“, erläutert Karger – und es gebe viele Anträge auf Förderung. Im nächsten Jahr wären Mittel wohl möglich gewesen. „Ganz allein unsere Schuld ist es nicht“, sagt sie, und lobt die Gemeinde auch: „Es läuft sehr gut da draußen. Die Lösung, die jetzt gefunden wurde, ist sicher nicht die schlechteste.“

Das dürfte Taffertshofer kaum trösten. Er sieht die Begründung des ALE als „faule Ausrede“. Das Amt verstricke sich „in zu viel Bürokratie“. Auf das nächste Jahr zu warten, war für ihn und den Gemeinderat keine Option. „Wir wollen den Steg gemeinsam mit der Grotte fertig haben“, sagt Taffertshofer. Wenn die Restaurierung einmal abgeschlossen sei und die Bauarbeiter alles aufgeräumt hätten, „kommt der Steg womöglich nie“.

Und so legte Bauleiter Stefan Herterich eine abgespeckte Variante vor. Statt den ursprünglich 220 000 Euro wird die voraussichtlich nur 100 000 Euro kosten, sagt Taffertshofer. Der Ursprungssteg, an dessen Planung auch ein Landschaftsarchitekt beteiligt war, hätte zwölf Fundamente, ein großes Podest, Geländer auf beiden Seiten und ein teures Edelstahlnetz zur Absturzsicherung umfasst. Um nun Kosten zu sparen, schlug Herterich vor, den Steg am Hang anzulehnen, sodass nur auf einer Seite ein Geländer und nur drei Fundamente benötigt werden. Zudem werde es eine Edelstahlseilsicherung anstatt des Netzes geben.

Neue Planung kommt gut an

Die Idee fand nicht nur im Gemeinderat Anklang, der einstimmig seinen Segen gab. Laut Taffertshofer wurde Herterichs Vorschlag von Seiten der Denkmalschutz-Behörde sogar bevorzugt, „weil der Steg zierlicher ist“.

Eine vollständige Barrierefreiheit wäre der Gemeinde allerdings bei keiner der beiden Stegvarianten gelungen. Dafür dürfte der Weg nur eine Steigung von maximal sechs Prozent haben. Diese Vorgabe ist beim vorliegenden Gelände laut Taffertshofer nicht einzuhalten. „Wir kommen auf bis zu 6,4 Prozent.“

Der Bau hat bereits begonnen. Die Fundemante für den Steg wurden gesetzt. Auch das Gelände ist modelliert. Noch im August soll der Steg dann stehen.

Auch die Arbeiten an der Grotte selbst sind soweit geschafft. Der Kostenrahmen von etwa 600 000 Euro „wurde eingehalten“, sagt Taffertshofer, Das sei vor allem Bauleiter Herterich zu verdanken. „Er ist ein Glücksfall für die Gemeinde“, lobt der Rathauschef. Der Wurmansauer verbinde „enormes Fachwissen mit einem verantwortungsvollen Umgang mit finanziellen Ressourcen“.

Die Einweihung: Das ist geplant

Dass die Lourdes-Grotte nun restauriert ist, feiert die Gemeinde Wildsteig gleich an mehreren Tagen. Organisiert werden die Festlichkeiten federführend von Max Bertl. „Er hat unter anderem schon bei unserer 900-Jahr-Feier bewiesen, dass er schöne Feste auf die Beine stellen kann“, sagt Bürgermeister Josef Taffertshofer.



Donnerstag, 15. September: Ab 20 Uhr Lichterfest an der Grotte mit klassischer Musik und Texten von Pfarrer Josef Fegg.

Samstag, 17. September: Um 20 Uhr beginnt ein Vortragsabend in der Gemeindehalle, bei dem es einiges zur Grotte und zur Sanierung zu erfahren gibt. Die Veranstaltung wird von Wildsteiger Musikgruppen begleitet.

Sonntag, 18. September: 10 Uhr Gottesdienst mit Weihbischof Wolfgang Bischof, es werden Fahnenabordnungen vor Ort sein, zudem singen die Kirchenchöre aus Wildsteig und Böbing gemeinsam. Um 11 Uhr ist die Einweihung der Grotte. In diesem Rahmen werden Hinterglasbilder von Kommunionkindern aus dem Pfarrverband geweiht, die als Votivgabe in der Grotte abgestellt werden dürfen. Anschließend lädt die Gemeinde alle, die zur Restaurierung beigetragen haben – ob finanziell, handwerklich oder in anderer Form – zum gemeinamen Mittagessen in die Gemeindehalle eingeladen.