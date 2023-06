„Das sah aus wie bei Miami Vice“: Wildsteiger (70) durchbricht mit Auto Garagenwand

Gas und Bremse verwechselt

Weil er offenbar Gas und Bremse verwechselte, hat ein 70-jähriger Wildsteiger am Freitagmittag einen spektakulären Unfall verursacht. Sein Auto durchbrach die Wand seiner Hanggarage und drohte, abzustürzen. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Wildsteig - „Ich bin jetzt schon lange bei der Feuerwehr, aber so etwas habe ich auch noch nicht erlebt“, sagte Kreisbrandmeister Manfred Baum. „Das sah aus wie bei Miami Vice.“ Tatsächlich bot sich den Einsatzkräften ein spektakuläres Bild, als sie am Freitag kurz nach 11.15 Uhr am Unglücksort in Wildsteig eintrafen.

Wie die Polizei berichtete, hatte ein 70-jähriger Wildsteiger beim Einfahren in die Garage seines Hanghauses offenbar Bremse und Gas verwechselt. Daraufhin durchbrach der Wagen die hintere Wand und blieb in knapp drei Meter Höhe an der Kante hängen. Die Wehr habe angesichts der Gefahrenlage rasch reagiert, berichtete Baum. Um zu verhindern, dass das Auto abstürzt, wurde der Wagen mit der Schaufel eines Frontladers abgestützt.

Wie gerufen sei zudem gekommen, dass am Haus ein Gerüst gestanden habe, so der Kreisbrandmeister. Dies hätten die Einsatzkräfte kurzerhand genutzt, um sicher zum verunglückten Fahrzeug zu gelangen. Mit der Seilwinde wurde der Wagen schließlich vorsichtig rückwärts aus der Garage gezogen.

60 Feuerwehrler im Einsatz

Der 70-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon. „Das hätte auch schlimmer ausgehen können“, sagte Baum. Nach einer guten Stunde war der Einsatz für die rund 60 Mann der alarmierten Feuerwehren aus Wildsteig, Rottenbuch und Steingaden beendet.

Was blieb, war ein stark beschädigtes Auto und ein großes Loch in der Garagenwand. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 70 000 Euro.

