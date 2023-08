Kaputte Autoscheiben und Dachplatten: Unwetter wütete auch in Wildsteigs Weilern

Von: Elena Siegl

Teilen

Ziemlich durchlöchert wurde das Dach dieses Hofs in Wildsteig. Feuerwehrleute und Nachbarn deckten es mit Planen ab. © MICHAEL STRAUSS/ FEUERWEHR WILDSTEIG

Auch in Wildsteig hat das Unwetter am Samstag an einzelnen Höfen schwere Schäden hinterlassen. Die Feuerwehr war im Einsatz - und wurde von weiteren Helfern unterstützt.

Wildsteig – Nicht weit entfernt von Bad Bayersoien, wo das Unwetter am Wochenende besonders stark wütete (wir berichteten), liegen unter anderem Weiler von Wildsteig. Tatsächlich habe es in einigen Ortsteilen – vor allem Hargenwies und Peustelsau – ebenfalls Hagelschäden gegeben, weiß Feuerwehrkommandant Michael Strauß. So schlimm wie in Bad Bayersoien, wo sogar der Katastrophenfall ausgerufen wurde, sei es aber nicht gewesen.

Trotzdem: Einige Dachplatten seien kaputt gegangen, Autoheckscheiben gingen zu Bruch und die Glasfront eines Wohnhauses habe es erwischt, zählt Strauß auf. Außerdem seien bei Unternogg einige Bäume umgestürzt und auf die Straße gefallen.

Über 30 Feuerwehrleute und rund 20 Nachbarn kümmern sich um Unwetter-Schäden in Wildsteig

Gegen 17.30 Uhr sei die Feuerwehr am Samstag alarmiert worden. 30 bis 35 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, schildert Strauß auf Nachfrage der Heimatzeitung. Außerdem rund 20 Leute aus der Nachbarschaft, die anpackten, um die gröbsten Schäden zu beseitigen. Weitere Einsatzkräfte aus benachbarten Orten mussten nicht dazukommen.

Zahlreiche Bäume stürzten um, sie mussten von der Wildsteiger Feuerwehr und weiteren Helfern beseitigt werden. © MICHAEL STRAUSS/ FEUERWEHR WILDSTEIG

Dort, wo gefahrlos möglich, seien einzelne Dachplatten gleich ersetzt worden, so Strauß. An anderen Stellen habe man Planen angebracht, die von Baufirmen bereitgestellt wurden, um zu verhindern, dass es hereinregnet und bei Höfen das Futter nass wird. Außerdem mussten zahlreiche umgefallene Bäume von der Straße entfernt werden.

Unwetter zieht knapp an Rottenbuch vorbei - Feuerwehren aus dem Landkreis Weilheim-Schongau helfen in bad Bayersoien

„Knapp an uns vorbei“ ist das Unwetter am Samstag gezogen, sagt Rottenbuchs Bürgermeister Markus Bader. Herabgefallene Äste und ähnliches habe es zwar gegeben, größere Einsätze im Ort seien ihm aber nicht bekannt. Dennoch seien die Feuerwehrleute, wie viele andere aus dem Schongauer Land, am Wochenende im Einsatz gewesen: Sie halfen in Bad Bayersoien.