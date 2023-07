„Da meinst du, du willst ein Atomkraftwerk errichten“: Wildsteig hadert mit fehlender Genehmigung für Kita

Von: Katrin Kleinschmidt

Rund 50 Wildsteiger lauschten bei der Bürgerversammlung in der Gemeindehalle den Worten von Rathauschef Josef Taffertshofer. © Katrin Kleinschmidt

Einzelne Einwohner und das Landratsamt bekamen bei der Bürgerversammlung in Wildsteig ihr Fett weg. Doch es gab auch gute Nachrichten.

Wildsteig – Kleine Gemeinde, große Themen: Bei der Bürgerversammlung in Wildsteig standen wenig überraschend die Pilgerherberge, der Dorfladen und das Nahwärmenetz im Vordergrund. Ein paar Mal teilte Bürgermeister Josef Taffertshofer aber auch kräftig aus. Denn bei einigen Vorhaben geht es nicht so schnell voran, wie er das gern hätte.

Ein Beispiel dafür war an jenem Abend in der Gemeindehalle, in die rund 50 Interessierte gekommen waren, die Neuigkeit zum geplanten Waldkindergarten. Weil die 50 Plätze in der Wildsteiger Kita nicht reichen, wollte diese eine zusätzliche Gruppe auf einem Grundstück im Außenbereich schaffen. Dass Buben und Mädchen die Betreuungszeit überwiegend im Freien verbringen, „ist absolut ein Zukunftsmodell“, befand Taffertshofer. Gespräche mit einem Verein, der bereits Waldkindergärten betreibt, hätten auch ergeben, dass solche Angebote nachgefragt seien. Und doch verkündete der Rathauschef: „Wir werden zum 1. September nicht aufmachen können.“ Das Bauamt hatte das Vorhaben als Sonderbau eingestuft und beispielsweise ein Brandschutzgutachten eingefordert, hatte Taffertshofer bereits im Mai berichtet. „Das Landratsamt führt sich auf, da meinst du, du willst ein Atomkraftwerk genehmigen lassen“, schimpfte Taffertshofer nun bei der Versammlung.

Immer wieder Baukontrollen beim Heizhaus

Er richtete an anderer Stelle auch deutliche Worte an einige Einwohner. Beim Bau des Heizhauses neben der Gemeindehalle sei „jeden zweiten Tag Baukontrolle, weil sie uns jemand auf den Hals hetzt“. Das Gebäude ist die Zentrale für das Nahwärmenetz, das derzeit aufgebaut wird. Nicht jedem passt der Standort mitten in der Gemeinde – und das Vorgehen der Unternehmergesellschaft. Taffertshofer gab wie bereits in einem Gespräch mit der Heimatzeitung zu: „Ja, es war ein Schwarzbau.“ Weil der Aushub kurzzeitig gleich nahe des Standorts entsorgt werden konnte, hatte der Bau ohne vorliegende Genehmigung begonnen. Der Rathauschef verteidigte das Vorgehen, weil es 30 000 Euro gespart hätte. Und wies die Kritiker in die Schranken. „Das ist ein Vorzeigeprojekt“, sagte er. „Gemeinde heißt Gemeinschaft. Und dann fällt Egoisten nichts anderes ein, als uns permanent Prügel zwischen die Beine zu werfen.“ Dass es ständig Meldungen beim Landratsamt gebe, „beleidigt uns“, sagte Taffertshofer, der im Zusammenhang mit dem Aufbau des Nahwärmenetzes auch Positives zu sagen hatte.

So hätten erste Abfragen ergeben, dass Interesse bei potenziellen Kunden da ist, dass das Netz ausgebaut wird. Für den Ortsteil Ried „ist schon eine Perspektive da“, sagte Taffertshofer. Anwohner Richtung Unterhäusern würden als nächstes befragt, ob sie ebenfalls anschließen möchten. Taffertshofer hob zudem den Einsatz von Gemeinderatsmitglied Xaver Mayr hervor. „Ohne ihn wär’s nichts geworden“, sagte er. „Er ist ein Fachmann und hat nicht locker gelassen. Er begleitet uns mit Rat und Tat.“

Pilgerherberge soll im August fertig sein

Einen Fachmann hat die Gemeinde auch beim Umbau des Gemeindehauses zur Pilgerherberge an der Hand: Bauleiter Stefan Herterich hat nach der Sanierung der Grotte auch dieses Projekt übernommen. Laut Taffertshofer sind die Umbauarbeiten weit fortgeschritten. Voraussichtlich im August sollen sie abgeschlossen sein. Dann finden Besucher auch für eine Nacht eine Unterkunft im Ort.

Und die braucht es auch, wie zweiter Bürgermeister Bernhard Schilcher berichtete. „Man muss nur sehen, wie viele Fußgänger und Radfahrer hier durchkommen“, sagte er. „Wir erwarten durch die Pilgerherberge einen ordentlichen Schwung für den Fremdenverkehr.“

Immer mehr Übernachtungen im Ort

Beim Tourismus gab es schon zuletzt eine „positive Entwicklung“, berichtete Taffertshofer, der wie gehabt zu Beginn der Versammlung die aktuellen Daten aus der Gemeinde präsentierte. So seien 2022 11 567 Übernachtungen im Ort (2021: 11 329) verzeichnet worden. Ein Großteil (9713) davon bei privaten Vermietern – die Zahlen bei Gasthöfen gingen zuletzt kontinuierlich runter.

Dafür steigt die Einwohnerzahl gemächlich. Ende 2022 waren 1440 Menschen in Wildsteig gemeldet (2019: 1375) – 52 davon mit Nebenwohnsitz. „Sehr erfreulich ist die Entwicklung“, sagte Taffertshofer. „Als kleine Gemeinde hat man es einfach schwer. Die 1500er-Marke ist nicht mehr weit.“

Rund 2,4 Millionen Euro für Multifunktionshaus

Danach stellte der Rathauschef, der seit 20 Jahren Bürgermeister ist, ausführlich die finanzielle Situation der Gemeinde dar. Und beklagte einmal mehr die hohe Kreisumlage, die 2022 für Wildsteig bei 700 000 Euro lag. Das ist jenes Geld, dass die Kommune an den Landkreis zahlt. Auf Entlastung hofft Taffertshofer, selbst Kreisrat, nicht. Denn der Landkreis stecke finanziell in Schwierigkeiten. „Hauptverursacher ist die Krankenhaus GmbH“, schimpfte Taffertshofer, der eigentlich nichts weiter dazu sagen wollte – und dann doch nachlegte: „Meine Meinung zum Geschäftsführer kennt ihr. Es ist eine Katastrophe.“

Immerhin kann Wildsteig sein Geld grad selbst gut gebrauchen. Für das Multifunktionsgebäude an der Riedstraße – mit Dorfladen, barrierefreien Wohnungen und Arztpraxis – werden abzüglich der Fördermittel voraussichtlich 2,4 Millionen Euro benötigt. Geld, das auf jeden Fall in die Hand genommen werden soll. Denn das Vorhaben sei ein Sozialprojekt, schaffe einen Treffpunkt, betonte Taffertshofer. „Wie soll Gemeinschaft funktionieren, ohne einen Ort, an dem man zusammenkommt?“, sagte er. Wenn nicht in soziale Infrastruktur investiert werde, „verarmt unsere Gesellschaft“.