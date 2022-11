Haushalt 2022: Wildsteig hofft auf Last-Minute-Einnahmen - Millionen-Projekt startet im kommenden Jahr

Von: Katrin Kleinschmidt

Der Gemeinderat Wildsteig hat den Haushalt 2022 verabschiedet. © IMAGO / Frank Sorge

Eigentlich gibt er die Rahmenbedingungen für das ganze Jahr vor: Doch in Wildsteig lag der Haushalt für 2022 heuer erst im November vor – der Grund ist ein Personalengpass. Obwohl das Jahr nur noch ein paar Wochen hat, stecken in dem Zahlenwerk noch einige Unwägbarkeiten.

Wildsteig – Eigentlich kümmert sich Marie Burg um die Finanzen in der Verwaltungsgemeinschaft Bernbeuren. Doch nun saß die Kämmerin im Gemeinderat Wildsteig, um dort den Haushalt zu präsentieren. Wegen eines Personalengpasses in der Verwaltungsgemeinschaft Steingaden hilft sie bei den Nachbarn aus – verständlicherweise später als sonst hatten die Wildsteiger daher heuer ihr Zahlenwerk auf dem Tisch.

Das wiederum bringt ja auch einen Vorteil mit sich: In vielen Bereichen konnte Burg mit bereits gebuchten Beträgen arbeiten. Große Überraschungen sind im rund sechs Millionen Euro umfassenden Haushalt, der letztlich einstimmig verabschiedet wurde, nicht zu erwarten.

Ein paar Unwägbarkeiten gibt es aber schon, gab die Kämmerin zu. Die größte betrifft das Baugebiet Am Grohholz. Für dieses hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr ein Darlehen in Höhe von rund 200 000 Euro aufgenommen, das zur Zwischenfinanzierung diente und bis Ende 2022 getilgt werden muss. Dafür benötigt die Gemeinde bis Ende Dezember das Geld für die zwölf Grundstücke, die heuer verkauft worden sind. „Es wird eng, da braucht man sich nichts vorzumachen“, gab Bürgermeister Josef Taffertshofer zu.

Gemeinde kommt heuer ohne Kreditaufnahme aus

Die Vergabe der Bauplätze hatte viel später begonnen als ursprünglich gedacht – so verzögert sich nun auch der geplante Geldeingang. „Es wäre sehr problematisch, wenn das Geld nicht kommt“, sagte Burg, die darauf verwies, dass auch noch Zahlungen von Fördermitteln für die Sanierung der Lourdes-Grotte auf sich warten lassen. „Wenn’s hart auf hart kommt, wird das Ergebnis heuer negativ.“ Für die Kämmerei brächte das dann noch einiges an Arbeit mit sich, um das zu regeln. Immerhin kam die Gemeinde heuer ohne Kreditaufnahme aus, sodass der Schuldenstand von 2,34 Millionen Euro Ende 2021 auf voraussichtlich 2,08 Millionen Euro sinken wird.

Eine Momentaufnahme, denn Wildsteig plant bekanntlich ein Großprojekt: Einen Neubau an der Riedstraße mit Dorfladen, Arztpraxis und barrierefreien Wohnungen. Heuer gab die Gemeinde dafür schon rund 148 000 Euro an Planungskosten aus. Der große Brocken kommt aber erst, wenn der Bau beginnt. Der wird voraussichtlich in den kommenden zwei Jahren mit rund vier Millionen Euro zu Buche schlagen, Fördermittel in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro könnten die finanzielle Last zumindest ein bisschen abfangen – ohne Kreditaufnahme geht’s trotzdem nicht.

Komplett im nächsten Jahr soll zudem der Umbau des Gemeindehauses in eine Pilgerstätte abgeschlossen sein. Hierfür hat Burg jeweils rund 150 000 Euro für heuer und 2023 berücksichtigt. Im kommenden Jahr sollen zudem Fördermittel in Höhe von rund 90 000 Euro fließen.

Müssen Hebesätze angehoben werden?

Mehr als eine Stunde lang hatte Burg das große Zahlenwerk Wildsteigs präsentiert. Von 6,02 Millionen Euro des Haushalts entfallen demnach 2,79 Millionen auf den Verwaltungshaushalt. „Den kann man mit einem Girokonto vergleichen“, erläuterte Burg. Denn darüber würden laufende Ausgaben, beispielsweise für das Personal oder für den Unterhalt der Liegenschaften beglichen. 3,23 Millionen Euro umfasst heuer zudem der Vermögenshaushalt. „Der ist mit einem Sparbuch vergleichbar“ – und entscheidet letztlich auch mit darüber, was sich das Dorf leisten und gönnen kann.

Die Vorstellung Burgs lieferte da schon einen Überblick: Der Gemeinde geht’s nicht anders als dem Bürger – es ist Vorsicht beim Umgang mit dem Geld angesagt. Inflation und Energiekrise bringen Unwägbarkeiten mit sich. Die Kosten für Strom und Heizung steigen, voraussichtlich auch jene für das Personal. Um das aufzufangen, müsse sich die Gemeinde zumindest mal Gedanken über eine Anhebung der Hebesätze machen, sagte Burg.

Auch die deutlich gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen – im Corona-Jahr 2021 lagen sie bei 169 000 Euro, heuer sind es voraussichtlich 240 000 Euro – bleiben nicht zwingend auf dem höheren Niveau, warnte die Kämmerin. Wie es sich auswirkt, wenn eine Rezession eintritt, also die Wirtschaftskraft im Land nachlässt, „ist noch nicht absehbar“.

